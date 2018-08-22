Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать уборщице

Наталия* не ищет их специально, но знает большинство самых сокровенных, самых мрачных тайн своих клиентов. Эта 43-летняя женщина принадлежит к тем, кто работает в Германии уборщиками на дому, а таких, согласно подсчётам, 3,6 миллиона человек.

Наталия пришла в эту отрасль в юности и убирала вместе с матерью. Впоследствии она работала официанткой и продавщицей, но затем, десять лет назад, решила снова пойти в уборщицы. В прошлом году она основала собственную клининговую компанию, на данный момент в основном обслуживающую пожилых состоятельных клиентов.

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Я пообщалась с Наталией о самых ужасных вещах, которые ей доводилось убирать, и о тех случаях, когда она находила секс-игрушки или человеческие трупы.

VICE: Привет, Наталия. Что из того, что вам когда-нибудь доводилось убирать, было отвратительнее всего?

Наталия: На мой взгляд, это был унитаз, покрытый дерьмом пожилого мужчины. Что самое странное, это было не в первый раз. Мне приходит на ум только одно объяснение: он испражняется стоя. В другом случае я с коллегами убирала на кухне 18 часов. Хозяин был баснословно богат, и дом был неплохо обставлен, но ужасно грязен. Мой тогдашний начальник взялся за эту работу лишь из-за того, сколько за неё давали денег.

Вы когда-нибудь находили в квартире труп?

Самый худший опыт на работе у меня был тогда, когда я зашла к кому-то в квартиру вместе с хозяином и увидела, что его отец просто лежит мёртвый на полу. Это было ужасно. Нечто подобное случилось и в другой раз, но тогда я была одна. Я увидела эту женщину, которая просто лежала на кровати со вжатой в подушку головой. Какое-то время я просто стояла там в полном шоке. В конце концов я позвала на помощь, нажав на кнопку экстренного обслуживания возле её кровати. Теперь я всегда боюсь случайно найти чьё-то тело.

Как часто вы находите во время уборки секс-игрушки?

Такое было всего один раз. Я заправляла постель для 80-летней женщины и вдруг нашла завёрнутый в полотенце вибратор. Осознав, что я его, скорее всего, увидела, она осталась вполне спокойной. Эта женщина просто повернулась и сказала: «Ну, мы уже достаточно давно друг друга знаем».

Самая личная тайна, которую вы узнали?

Я разговаривала с одним из своих давних клиентов – 85-летней вдовой, которая постоянно казалась очень разгневанной и жёлчной, – и она вдруг призналась, что никогда не любила своего мужа. Затем она рассказала, как потеряла свою первую любовь на войне и в итоге вышла замуж за своего мужа – воспользовалась «запасным аэродромом». Услышав это, я смогла понять, почему она вечно не в духе.

Вы действительно убираете в течение всего времени, за которое берёте деньги?

Я бы сказала, что около четверти своего времени провожу не за работой: копаюсь в телефоне, курю снаружи или перекусываю. Но очень многие мои клиенты, особенно пожилые, в принципе, не возражают, потому что я прихожу не только убирать, но и пообщаться с ними. Иногда я пью с ними кофе, мы ходим гулять или просто сидим и болтаем. К несчастью, многие люди регулярно общаются только со своей уборщицей. Один пожилой господин как-то раз даже пригласил меня в путешествие на яхте, но я подумала, что это уж слишком.

Как много ваших клиентов убирают у себя до вашего прихода?

Несколько человек. Из-за этого становится гораздо скучнее, и я невольно задумываюсь, чего именно от меня хотят. Так что я в итоге просто протираю несколько столов, что-то расставляю и думаю, что буду делать потом.

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Самый странный личный документ, который вы находили?

Однажды я нашла выписку из банковского счёта клиента, который притворялся до неприличия богатым, хотя на самом деле получал пенсию 1,200 евро [1,463 доллара] в месяц.



Как реагируют мужчины на свиданиях, когда вы говорите им, чем зарабатываете на жизнь?

Мужчины обычно думают, что это круто. Я думаю, что это как-то связано с их первобытными инстинктами: они считают, что, если женщина хорошо убирает, то из неё, скорее всего, получилась бы хорошая жена. Я не против, если меня так воспринимают. В целом меня на самом деле не волнует, что обо мне думают.

Вы когда-нибудь клали глаз на клиента?

Нет, но клиенты пытались ко мне подкатывать. Однажды клиент предложил мне 50 евро [60 долларов] за секс с ним, но я вежливо отказалась. Затем, пока я убирала, он сидел на диване и смотрел порно. Я несколько раз попросила его выключить, но он пропустил это мимо ушей. Я ушла и пожаловалась на него начальнику. В подобных ситуациях хорошо, когда есть человек, к которому можно обратиться за помощью и который поможет отшить клиента, не потеряв работу.

Вы когда-нибудь у кого-нибудь крали?

Нет и ни за что бы не стала красть. Я даже не заглядываю в шкафы клиентов.

*Имя Наталии изменено в целях защиты её личности и клиентов



Эта статья была впервые опубликована на VICE DE.