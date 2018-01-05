Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать живой статуе

Эта статья была впервые опубликована на VICE Netherlands

Эвелин Бёйман более 20 лет проработала профессиональной живой статуей, то есть одним из тех неподвижных уличных артистов, которые на ваших глазах «плыли» в лондонском Ковент-гардене, а может, стояли, переодевшись в бронзовых греческих богинь, на нью-йоркской Таймс-сквер. За это время она создала 108 различных номеров и основала собственное профессиональное агентство по найму с метким названиемLiving Sculpture. Также она получила несколько премий за своё мастерство, как в качестве актрисы, так и в качестве создательницы персонажей.



Videos by VICE

Я пообщалась с Бёйман, чтобы узнать, каково это – часами стоять в окружении сотен легко возбудимых туристов, как быть с раздражающими задирами и что делать, когда очень нужно незаметно почесаться.

VICE: Может ли кто угодно стать хорошей живой статуей?

Эвелин Бёйман: Нет, я так не думаю – нужно обладать огромной самодисциплиной и внутренним спокойствием. Теоретически основы может изучить кто угодно, но чтобы достичь успеха, нужно очень стараться. Кроме того, нужно, чтобы вам было приятно находиться в центре внимания.

Люди в большинстве своём думают, что здесь надо только стоять не шевелясь, но это дело куда более тонкое. Стоять не шевелясь может любой, в этом ничего совершенно особого нет. Секрет того, как быть хорошей живой статуей, заключается в выборе времени для движения и его качестве. Самое главное – понимать, когда и как двигаться и улучшит ли это историю, которую вы пытаетесь рассказать. Двигаясь, нужно создавать такую иллюзию, как будто вы действительно сделаны из бронзы или камня, и внушать людям мысль о том, что вы у них на глазах «ломаетесь», чтобы пошевельнуться.

Одна из живых статуй, которые можно нанять через агентство Эвелин Living Statues. Она также изготовила костюм, в который одета эта статуя. Фото любезно предоставлено Эвелин Бёйман

Как вы готовитесь к выступлению?



На подготовку уходит очень много времени и сил. Например, само по себе нанесение краски на лицо может занять у меня до трёх часов в зависимости от персонажа. И это на самом деле хорошо, потому что медлительность процесса помогает мне войти в образ.

Насколько изнурительна ваша работа?

Она очень утомительная и тяжёлая в физическом плане. Может быть особенно больно, когда приходится долгое время держать руки поднятыми вверх, хотя у меня довольно сильно болит большинство мышц к концу любого выступления.

Что вы делаете, когда вам нужно почесаться?

Эта проблема жутко раздражает, потому что разрушать иллюзию совершенно ни к чему. Как правило, чесотка исчезает сама по себе, но если ждать попросту невмоготу, то придётся почесаться во время движения, сделав так, чтобы никто этого не заметил. Живой статуе приходится учиться как-то решать эту проблему, потому что такое бывает во время каждого выступления.

Можете ли вы позволить себе жить за счёт уличных выступлений?

Нет, я не думаю, что могла бы заниматься этим полный рабочий день. Одна моя приятельница попробовала так сделать, и заработала за неделю примерно 172 доллара с учётом издержек. Кроме того, выполнять эту работу всю неделю ужасно трудно.

СМОТРЕТЬ: 10 вопросов, которые вы хотели спросить у человека с тату на лице



Вы бы предпочли выступать очень жарким летним днём или холодным и мокрым зимним вечером?



Если честно, я не знаю точно, что хуже. Выступать невыносимо жарким днём после обеда почти невозможно. Костюмы делаются из каучука, поэтому пол начинает течь ручьями ещё до выхода на сцену. Дождливый день столь же плох – необязательно в физическом плане, а потому что зрителей немного и поэтому не так весело. Выступления в ветреные дни также могут здорово раздражать. Трудно выглядеть как статуя, когда вокруг вас развевается костюм.

Как вы справляетесь с людьми, пытающимися вас отвлечь?

Это на самом деле случается не так часто. Но я обычно в состоянии заметить таких достаточно рано, чтобы мысленно подготовиться, прежде, чем это случится. Я всегда стараюсь реагировать на задир положительно. Иногда я просто внезапно раскидываю руки и обнимаю их. Порой я получала от людей грубые жесты, в мой постамент врезались на скутере, а кое-кто и вовсе вытаскивал вставные челюсти и махал ими у меня перед носом. Обычно, если я просто продолжаю улыбаться этим людям, они в итоге останавливаются независимо от того, насколько странный или отвратительный оборот принимает дело.

Что ещё тревожит вас в зрителях?

Я откровенно ненавижу родителей, заставляющих своих детей сфотографироваться со мной или положить деньги на мой поддон, когда нежелание детей очевидно. Жаль, что я не могу говорить, а то говорила бы детям, что им, вообще-то, необязательно это делать.

Какой положительный момент запомнился вам лучше всего?

Один момент выбрать трудно, потому что у меня множество прекрасных воспоминаний. В одном из своих номеров я изображаю старушку и тихо сижу на лавочке. Мне очень нравится, когда кто-нибудь приходит, садится рядом со мной и пытается завязать разговор. Не так давно ко мне подошёл маленький мальчик с нарушением развития, обнял меня и спросил, что я делаю. Я вообще не вышла из образа, потому что это – самое интересное. Он не понял до конца, чем я занимаюсь, но ему захотелось со мной остаться, поэтому он просто продолжал меня обнимать. Его родители были очень рады и сделали кучу фотографий.

Чего вы надеетесь добиться как живая статуя?

Победа на Всемирном фестивале живых статуй в Нидерландах прошлым летом была бы моей мечтой. Хотя я и выиграла несколько национальных чемпионатов Нидерландов, и я рада уже самой по себе возможности делать то, что я обожаю, мне просто нравится представлять, как меня называли бы чемпионкой мира.