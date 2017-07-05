Дэвид Финчер точно снимет сиквел «Война миров Z»

Помните «Войну миров Z» – гамбит франшизы Брэда Питта, который превратился в сущий кошмар, что даже журнал Vanity Fair посвятил обложку съёмочному хаосу? Так вот, продолжение «Войны миров Z» попахивает тем же скандалом. Paramount перенёс выпуск фильма из своего графика 2017 года ещё в феврале, после того как режиссёр Х. А. Байона покинул проект.



Но теперь Дэвид Финчер вступает в игру и вдыхает жизнь в фильм, так же как зомби вдыхают жизнь в мертвецов, или что-то в таком роде.

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Финчер официально участвует в проекте, согласно недавнему интервью в Hollywood Reporter с главой Paramount Джимом Джианопулосом. Джианопулос сказал, что сиквел в настоящее время находится в «перспективном развитии» под режиссёрством Финчера и «Брэда Питта». Дуэт изначально работал вместе ещё в 1999 году в «Бойцовском клубе».



Джианопулос, вероятно, не подразумевает, что Брэд Питт буквально режиссёрствует вместе с Финчером, а только то, что Питт помогает, особенно после того, как он маниакально контролировал создание первого фильма. Но кто знает, насколько сильна хватка звезды в этот раз.



«Войну миров Z» разгромила кассовые сборы несмотря на съемочные трения и дерьмовые отзывы. Каким бы ни был сиквел, по крайней мере, мы насладимся парочкой всеведущих кадров в стиле Финчера, в то время как орда зомби лакомится невинными прохожими. Вот так.