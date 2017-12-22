Девять людей поделились с нами своими самыми ужасными кошмарами

В этом году я встретил много свидетелей кошмаров наяву. Я осветил войну с наркотиками на Филиппинах, убийство подростка в Израиле/Палестине, брал интервью у жертв Холокоста, жертв секс-торговли и свидетелей взрыва атомной бомбы. Кошмары являются частым симптомом травмы, и во многих случаях упоминанием об этом.



Уже более трёх лет я собираю сны со всего мира для моего проекта «World Dream Atlas». С того времени каждый год, я собираю некоторые из самых впечатляющих ночных кошмаров с прошлого года и публикую их здесь на VICE.

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Надеюсь, вам понравится коллекция этого года. Если у вас проблемы с ночными кошмарами, вы можете подумать о том, чтобы обратиться за советом к шаману, которого я встретил в деревне Герона на Филиппинах. «Если вы хотите остановить ночные кошмары, – посоветовал он, – прибейте к двери хвост ската. Ее колючки будут заманивать злых духов».

«Мой сон снится мне неоднократно. Я выступаю, а в аудитории находится очень мало людей, и я их теряю. Они начинают уходить. Я стараюсь всеми способами заставить их остаться, но они уходят ещё быстрее. Наконец, я не буду вдаваться в подробности, однако это превращается в ситуацию с заложниками. Мне снился этот сон много лет, а потом каждую ночь воплощался в телевизоре». – Конан О’Брайен в Нью-Йорке, США

«Мне было шесть или семь лет, когда я убежала со своей матерью. Это было за десять дней до того, как немцы пришли и убили членов моей семьи. Их подожгли всю улицу, где я жила, с помощью зажигательных бомб. Мы нашли убежище в сарае, а затем в заброшенном здании. Была уже ночь, мы забились в подвал, когда кто-то постучал в дверь. Это был человек с оружием. На нем была польская униформа с красным крестом на руке. Мы не могли понять, почему он пришел, поскольку польская армия была выведена. Он сел на единственный стул в комнате и несколько часов рассказывал нам, что будет с нами, евреями, когда окончится война. «Похоже, Гитлер победит, – сказал он, – а мы станем его союзниками, и наша первая задача будет заключаться в том, чтобы уничтожить вас». В то время моя мать была ранена. Кровь капала с её руки. Мужчина отметил, что у него есть бинты, но она сказала: «Нет, спасибо». Он продолжал говорить: «Но у тебя кровотечение». Я помню, что думала, что это были наши последние несколько минут на Земле, но, в конце концов, он встал, взял пистолет и ушел. Я всегда буду помнить его последние слова: «Увидимся после войны», – сказал он. Я вернусь». Я видела его много раз в своих кошмарах, как он возвращается и убивает всех нас». – Саутфилд, США

«Иногда я жалею, что моя сестра родилась. Сама она заявила, что, если мама и папа умрут молодыми, это из-за того, через что она заставила нас пройти. Она почти была на границе жизни и смерти из-за употребления наркотиков и алкоголя. Она угрожала перерезать себе горло, после чего была помещена в психиатрическое отделение. Она заявила нам, что у неё последняя стадия рака, и она умрет через полгода. Но все это было ложью. Она еще много всякого такого творила. Я помню, как десять лет назад мне приснился сон о ней. Мы были детьми, и находились в спальне моих родителей. Мы с моей сестрой дрались за что-то глупое, за игрушку, и я наклонилась к ней, схватила за голову и просто ударила её об изголовье кровати. Я сломала ей шею – полностью сломала позвоночник. Её голова просто там болталась. Я сделала то, чего никогда не делала, и все закончилось, я убила сестру своими собственными руками». – Нью-Йорк, США

«Это находилось посреди знакомой комнаты в доме моего дедушки и бабушки. В центре этой комнаты появилась маленькая черная дыра. Она расширялась всё больше и больше, и я знал, что когда она дойдет до меня, я буду поглощен в небытие». – Берлин, Германия

«Жена моего брата – наркодилер, а здесь всех наркоманов убивают банды. Я умоляла его вернуться в Булакан, где безопасно, но он не слушал. Я стояла рядом с ним в ту ночь, когда трое мужчин в масках приехали на мотоцикле и схватили его. Через час мы нашли его тело на пустой парковке. Они выстрелили ему в ноги, грудь и лицо. Я вижу его похищение снова и снова в своих кошмарах. Я слышу, как мой брат зовет меня и нашу мать. Я бегу за мотоциклами, но они исчезают вдалеке. – Манила, Филиппины

«Мне часто снится один кошмарный сон, и он очень реалистичен. Он начинается рано утром. Вместе со своим сыном я загружаю овощи в автомобиль 1930-х годов. Мне чуть за 30 – столько же, сколько мне сейчас – а моему сыну, который существует только во сне, около 12 лет. Мы едем в соседний город, и оказываемся на одном из небольших рынков на окраине, как вдруг услышали шум издалека. В город примчались транспортные средства времен Второй мировой войны, а солдаты начали массово убивать всех на площади. Создается ощущение, что они не видят в нас людей. Царит восторг в том, чтобы уничтожить нас. Меня отделили от моего сына, поэтому я отчаянно искал его. Я так и не нашел его. Тот же сон мне снился на протяжении многих лет. Помню, как упал на Землю, её запах и вкус. Я никогда раньше не сталкивался с такой почвой. Она имела вкус щелочных минералов, мягкой суглинистой глины со слабой плодородной насыщенностью. Больше всего я помню своего сына – как сильно я его любил, насколько я гордился им. Не думаю, что знал кого-то такого, как он – настолько доброго, ласкового и веселого. Помню, что во сне я показывал ему, как обрезать помидоры. Нужно удалять маленький бутон, чтобы плод был сладкий на вкус. Он так быстро научился этому, а затем сразу придумал ещё лучший способ, как делать это. Он всегда придумывал лучшие способы, как правильно сделать это, о которых я не мог и подумать. Он очень быстро соображал. Его можно было сравнить со мной, когда я был в этом возрасте – только он меньше пострадал. Когда я бы ребенком, меня совратили, а также я подвергался физическому насилию. Из-за этого я чрезвычайно замкнутый. Он мог бы быть ребенком, которым я мог бы стать, если бы жизнь была другой». – Блэк Рок Сити, США

«Мне приснилось, что я отрезала голову своей пятилетней дочери ножом для фруктов. Её череп был намного мягче, чем я себе представляла, – как кожа свиньи. Когда я открыла её голову, я вынула мозги. Я не хотела делать этого, но это было для ее же блага. Это было для её возрождения. Я хотела, чтобы её жизнь перезагрузилась – как в случае с перезагрузкой игры. Было ощущение, что если она сможет перезагрузится, то я тоже смогу это сделать. В реальной жизни я всегда чувствую, что мы глубоко связаны между собой. В какой-то мере она та, кем я хотела быть – она является моим внутренним ребенком. Её любят, и она это знает. Я никогда этого не знала. До сих пор я не знаю, любили ли меня мои родители или нет, не знаю, как это чувствовать, что тебя любят. Иногда я немного завидую своей дочери. Когда я спрашиваю её: «Ты же знаешь, что я люблю тебя?» она говорит: «Я знаю». Это ничего не значит для неё, и я счастлива, когда она говорит так, как будто это ничего. Любить – это нормально, и у неё нет никаких сомнений в этом». — Токио, Япония

«Мне часто снится сон, в котором я являюсь пилотом-камикадзе во времена Второй мировой войны. Я выстроился вместе с другими пилотами на перекличку. Существует неотложная миссия, и командир говорит, что нужны добровольцы. Миссия, конечно же, состоит в том, чтобы разбить наш самолет об корабль. Добровольчество – это просто формальность. Я знаю, что единственная причина, по которой я здесь, это умереть. Я хочу стать героем, но всё же боюсь, и мне стыдно за мой страх. Я стоял там парализованным, когда весь строй отступил назад. Таким образом, выбрали меня. Камикадзе являются примерами японского менталитета, менталитета, который восходит к самураю. Смерть никогда не была связана с самой смертью, а скорее с жизнью, за которую умирают с честью. Отмечалось, что камикадзе умер, думая о императоре, но, проживая этот опыт во сне, по моему мнению, большинство из них умерли, думая о своих семьях». – Токио, Япония

«Вампир пытался укусить меня за шею и выпить кровь. Однако прежде чем он успел это сделать, я поднялась и начала вырывать у него зубы. Они были сделаны из конфет, и я их ела один за другим». – Манила, Филиппины

Рок Морин – журналист из Сан-Франциско, а также автор сборника коротких рассказов «&»