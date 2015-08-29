Неужели герой Инстаграма Дэн Билзерян раскрутился благодаря грязным деньгам своего отца?

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Дэн Билзерян является одной из знаменитостей, чью славу сложно осознать. Лучший способ понять его – это присоединиться к почти 12 миллионам его подписчиков в Instagram и погрузиться в фотографии бородатого, широкогрудого мужчины,высаживающегося из частных самолётов в компании женщин с обнажённой грудью , восседающего на троне рядом со львом, ныряющего в чистое море, между тем, как на заднем плане виднеется яхта, и меланхолично прогуливающегося по лесу со штурмовой винтовкой. И всё это на одной странице.

Его лента – это в основном порнография образа жизни для парней, которые измеряют успех количеством женщин, оружия и благосостояния; для парней, которые фантазируют о быстрых гоночных автомобилях, профессионально играют в покер и работают каскадёрами. И Билзерян всё это воплотил в жизнь. Он относится к тому типу парней, которые бронируют для своей персоны весь ночной клуб и говорят, что это часть его (фиктивной) кампании по выборам президента . Он из тех парней, которые утверждают, что отрывались настолько сильно, что у них случалось по два сердечных приступа, когда им не было ещё 35 лет. Он такой парень, который старается сделать своё лицо торговой маркой, без преувеличений, 19 июня он заполнил заявку на торговую марку «портрет Дэна Билзеряна в прямоугольной рамке, со стилизованным текстом «GOAT» (козёл), расположенным в нижней части прямоугольной рамки».

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Вот только это не совсем правда. На самом деле, заявка на торговую марку была подана «BlitzNV», компанией, зарегистрированной в Лас-Вегасе. Согласно информации из открытых источников, «Blitz NV» принадлежит компании «GoatWorks», которая находится в Монтане и является собственностью Дэна Билзеряна (посмотреть скриншот котировки компании в Монтане можно тут). Это означает, что Дэн Билзерян – это парень, владеющий компанией, которая владеет другой компанией, чьей торговой маркой является лицо владельца ёё владельца.

Фотография с Instagram Дэна Билзеряна

Короче говоря, имидж Билзеряна в глазах общественности основывается на том факте, что у него много денег, и он тратит эти деньги таким образом, как тратил бы 14-летний хулиган. В его мире, или как минимум в его Instagram-аккаунте, ты сначала получаешь деньги, потом получаешь разные вещи, далее становишься знаменитым за то, что у тебя есть эти вещи, и после этого ты обращаешь эту известность в ещё большие деньги. Это, по существу, вечный механизм статуса, которым вероятно очень-очень увлекательно обладать и управлять.

Но каким образом был запущен этот механизм?

Если вы спросите Билзеряна, он сразу ответит, что это был покер. В 2013 году в интервью с «DailyDot» Билзерян рассказал, что начал серьёзно играть в покер в колледже. «После второго курса я обанкротился, проиграл в карты все свои деньги, продал пару пушек, превратил 750 долларов в 10,000 долларов, полетел в Вегас, превратил 10,000 в 187,000 долларов», объяснил он. В том же году «DailyMail»охарактеризовали его как «чемпиона по покеру, достойного 100 миллионов долларов», цифры, которая с тех пор отдаётся эхом по всему Интернету.

Но есть ещё как минимум одна причина, по которой Дэн Билзерян нажил столько денег: у него их было изначально много. И эти деньги не были совсем «чистыми». Открытые источники выявили, что Дэн Билзерян принимал участие в запутанной сети корпораций, компаний и прочих предпринимательских формирований, призванных защищать активы его отца-уголовника Пола Билзеряна, «белого воротничка» из правительства, а также что 34-летняя звезда Instagram была бенефициаром доверительных фондов, основанных его стариком в 90-х, когда отец был должен десятки миллионов долларов федералам.

Очень похоже американскую мечту, не так ли?

Фотография с Instagram Дэна Билзеряна

В прошлом году в интервью с «Wall Street Journal» Дэн Билзерян признал, что он унаследовал немного денег из трастового фонда своего отца — захватчика компаний и преступника, который в 1993 году получил пощёчину в виде штрафов на 62 миллиона долларов от Комиссии по ценным бумагам и биржам за мошенничество, и по состоянию на 2014 год он выплатил всего 3,7 миллионов долларов долга от общей суммы. Но Дэн «отказался сказать, сколько или какую роль эти деньги сыграли в начале его карьеры». В том же интервью он заявлял, что заработал 50 миллионов долларов на покере немного более, чем за год.

В разговоре с журналом «ALLIN» Билзерян, который через представителя отказался комментировать эту статью, повторил эту статистику. «Если вы посмотрите на покер как на спорт, типа баскетбола», говорил он, «тогда я был бы возможно игроком низшей лиги или старшей школы. Но я играю с игроками высшей лиги. Если вы посмотрите на покер как на бизнес, я бы сказал, что я чёртов Билл Гейтс. Я выиграл более 50 миллионов долларов, играя в покер. Кому ещё такое удавалось?»

Определённо не Полу Билзеряну. Он разбогател в 1980-х как захватчик компаний, будучи вовлечённым в различные тактики, чтобы искусственно повысить цену компаний, в которых он владел акциями, и загребая при этом колоссальную прибыль. В 1989 году его осудили за мошенничество и приговорили к 13 месяцам в федеральной тюрьме.

В 1991 году старший Билзерян объявил себя банкротом в штате Флорида. Два года спустя Комиссии по ценным бумагам уведомила его, что он должен 62 миллиона долларов, которые, по его заявлению, он не мог выплатить, поскольку у него не было денег. В течение следующих двух десятилетий Комиссия продолжала охотиться на Пола Билзеряна в безумной игре в финансовые и правовые кошки-мышки, в которой мышка всегда была на шаг, а то и на пять, впереди. Когда всё дошло до крайней точки, этот танец застал Пола Билзеряна за объявлением о банкротстве, а затем отправляющимся в тюрьму за отказ от признания, что он врал о своих финансах.

Дебора Мешулам, администратор налогов в Комиссии по ценным бумагам против Пола Билзеряна, отказалась давать комментарии о статусе поисков организации по возвращению своих денег обратно, ссылаясь на то, что все расследования частного характера.

И всё же, как в 2001 году сказал судья из Флориды: «В промежутке между 1994 и 1999 годами Билзерян переместил свои солидные активы в сложную структуру собственности офшорными доверительными фондами, а также компании и партнёрства, находящиеся в семейном владении. Ясное дело, что он делал это целенаправленно, чтобы изолировать свои активы от досягаемости своих кредиторов».

Паутина активов, которую Пол Билзерян сплёл в 90-х годах, чрезвычайно запутанная. Если вы захотете, вы можете просмотреть многочисленные подшивки документов, как эта или эта, которые сложны до такой степени, что практически написаны на шифре. Если вам удасться их расшифровать, вы сможете найти что-то, типа такого: в 1995 году Пол Билзерян со своей женой, Терри Стеффен, основали семейный доверительный фонд Пола А. Билзеряна и Терри Л. Стеффен, который входил в партнёрство с «Overseas Holdings Limited Partnership», которое принадлежало другому юридическому лицу под названием «Overseas Holding Company». «Overseas Holdings Limited Partnership» имело долю в «Cimetrix», компании по разработке программного обеспечения в Юте, в которой Билзерян когда-то был президентом. Таким образом, Билзерян мог перемещать деньги, которых у него формально не было. Как, например, когда «Overseas Holding Company» «позаимствовала» 90,000 долларов у «Bicoastal Holding Company», чьим единственным акционером была…Терри Стеффен.

Между тем,в файлах Комиссии по ценным бумагам по «Cimetrix» значится, что в 1999 году компания платила Полу Билзеряну зарплату в размере 10,000 долларов в месяц. Ему платили через «Bicoastal» и предоставили служебную квартиру, ежемесячное пособие в 1,500 долларов, а также «возмещение обоснованно необходимых командировочных расходов». Тем временем, «Bicoastal» часто продавало свои акции из акционерного капитала компании «Cimetrix», создавая капитал для Стеффен.

Когда мне удалось связаться с «Cimetrix» и спросить о причастности семьи Билзерянов к компании, представитель ответил мне, что они не имеют понятия, кто такой Пол Билзерян.

Записи Комиссии также демонстрируют, что Пол Билзерян основал доверительный фонд, условия которого не могут быть впоследствии изменены учредителем, для своих двоих детей, Дэна и его младшего брата Адама (который также является широко известным игроком в покер). В 2001 году судья отметил, что этот фонд был одним из многих способов, которым Пол «по-видимому старался скрыть свои активы». В судебном приговоре по делу банкротства Пола Билзеряна 2001 года, указано, что в 1997 году доверительный фонд сыновей Билзеряна оценивался в приблизительно 11,96 миллионов долларов в фондах «Cimetrix». Дэн имел право на половину этого фонда.

Сложно окончательно доказать, что доверительный фонд Дэна Билзеряна состоит из денег, которые принадлежат Комиссии, но всё указывает на это.

«Перемещение активов членам семьи по цене меньше рыночной, веками отмечалось как «основание для утверждения наличия обмана», говорит Брэд Миллер, бывший член Конгресса США от Северной Каролины, работавший над финансовой реформой в Конгрессе, когда в 2008 году ситуация стала неуправляемой. «Когда человек, у которого было множество активов, внезапно становится бедным, однако его жена и дети неожиданно становятся богатыми, и он говорит: «У меня нет даже горшка, чтобы справить малую нужду, но у меня есть очень щедрые жена и сыновья, которые не позволят мне ночевать под мостом», объясняет Миллер, «то скорее всего происходит что-то непонятное». В данном случае Пол Билзерян по всей вероятности скрывал деньги, которые он не хотел выплачивать Комиссии по ценным бумага, дав некоторые суммы своей жене, а остальное он вложил в группу компаний, доверительных фондов и т.д.

И хотя доверительный фонд Дэна и Адама в конечном итоге был вынужден передать примерно 30% из его активов Комиссии по ценным бумагам, в феврале 2014 года судья разрешил Дэну Билзеряну продать 1,7 миллионов акций «Cimetrix» (смотрите скриншот важной информации судовых документов тут). Незадолго до этого, он разместил в Instagram фотографию с подписью «Вчера я купил этот дом в Монтане, сам я его ещё не видел, но на фотках он выглядит круто».

С апреля 2007 года до прошлого января Дэн Билзерян числился президентом, секретарём, казначеем и директором корпорации «Caligula», подлежащей административной ликвидации по приказу госсекретаря штата Флорида в 2013 году за непредоставление годового отчёта отчёта. «Caligula» была создана в 2005 году Тери Стеффен, которая, согласно корпоративным документам, передала роль главы Адаму, брату Дэна, в 2006 году. Год спустя Адам передал корпорацию Дэну. Согласно их общим сведениям о компании во Флориде, она ни при каких условиях не принадлежала их отцу, Полу. Однако, в документах о банкротстве за 2009 «National Gold Exchange» — компании, с которой Пол Билзерян вёл дела — «Caligula» упоминалась как «подконтрольная Полу Билзеряну». При этом в судебном иске 2010 года, поданном бывшим семейным адвокатом Билзерянов против них, утверждалось, что до 2007 года «Caligula» «принадлежала Дэну (однако управлялась [Полом] Билзеряном)». Подразумевалось, что Пол Билзерян использовал «Caligula» в качестве средства, через которое он мог безопасно вести дела.

Согласно судебному решению за 2009 год по гражданскому иску, поданному Комиссией по ценным бумагам против Пола Билзеряна, «оказалось, что [Пол] Билзерян действительно имел некоторое отношение к «Caligula»», и комиссия подозревает, что он подал судебный иск со стороны «Caligula» против «NationalGoldExchange». Это было бы нарушением судебного постановления 2001 года, отстраняющего Пола от обращения с иском в суд без одобрения этого действия судом. Кроме того, судья отметил, что в «Caligula» «в качестве президента, секретаря, казначея и зарегистрированных представителей корпорации «Caligula» в разное время числились либо жена Билзеряна … либо его сыновья Адам или Дэн Билзерян».

В течение этого времени Дэн, бывший адвокат Пола Билзеряна Дэвид Хаммер и «Caligula» основали совместную компанию ТОО «Haircut Partners» в попытке взыскать долги компании «Bicoastal Holding Company», одной из компаний Пола Билзеряна, втягивая её в вынужденное банкротство. (Не забывайте, они были одним из субъектов права, связанных с «Cimetrix».) В 2010 году судья написал в решении суда Флориды относительно ненадлежащего использования «Haircut» Билзеряном: «Тот факт, что «Haircut» была основана сыном Билзеряна, корпорацией его сына и его бывшим адвокатом, вызывает у Суда подозрение, что «Haircut» является живым концерном или там замешан Билзерян». Когда я позвонил Хаммеру и попросил поговорить о семейном бюджете Билзерянов, он категорически отказался давать комментарии.

Подозрительные схемы, типа этой — наряду с доверительным фондом и просторами, сбивающей с толку взаимосвязанной сетью финансовых афёр Билзеряна — заставили одного юриста написать, что семейный бюджет был «как луковица: чем больше слоёв вы снимаете, тем хуже она воняет и заставляет вас плакать».

Следует отметить, что финансовая афёра семьи Билзерянов является маленьким свидетельством какого-то уникального зла с их стороны и большим свидетельством того, как они использовали в своих интересах запутанные и всегда юридически недействительные правила и предписания, правящие финансовыми кругами. «Даже имея дело с крайне публичными личностями, практически невозможно вычислить, где находятся их деньги», говорит Эдвард Сидл, бывший адвокат Комиссии, который в настоящее время работает частным финансовым экспертом. «Нью-йоркская фондовая биржа перешла на беспрецедентный уровень секретности».

Но роль Дэна Билзеряна в этих дебрях обмана важна. Она делает миф, что Дэн Билзерян – добившийся успеха собственными силами, ни от кого не зависящий плейбой, который живёт так, как хотелось бы жить вам, просто мифом.

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