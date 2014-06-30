Лукбук Dimepiece лето 2014

ФОТО ОТ ЭНТОНИ ПЛАСЕНЦИА

Макияж: Эшли Бурдон

Модель: Никайла Ривера

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С тех пор как они попали в самую точку со своей фразой “Ain’t No Wifey” (“А я замуж не пойду”), нацарапанной поперёк, Dimepiece стал основной маркой одежды для милых, искушённых жизнью в LA девочек, которых не заинтересуешь ночёвкой у себя дома. Бренд взорвал Интернет в марте этого года своими купальниками и скейтбордами, с изображением Cam’ron в его легендарной розовой норке. На этот раз, воспитанным на Западном побережье дизайнерам, Эшли Джонс и Лоре Фаме захотелось создать что-то немного ближе к дому. Их последняя летняя коллекция, называется “Ride My Vibe”, демонстрирует изображения калифорнийского покровителя гангстерского рэпа – Тупака Шакура. Щелкните на следующую страницу и посмотрите лукбук Dimepiece, и вы увидите классические топики, сетки майки и спортивные рубашки в африканском стиле.