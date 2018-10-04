ДНК-криминалистика помогает властям ловить картели контрабандистов слоновой кости

Несколько раз в году в африканских портах, таких как Момбаса и Того, грузы, содержащие тонны нелегальной слоновой кости, отправляются контрабандными картелями в такие страны как Малайзия и Сингапур, где кость продают и складируют. Сделка непростая – до того, как попасть туда, секретная сеть браконьеров, посредников и подкупленных таможенных агентов в Африке гоняет груз по континенту, увеличивая расстояние между местом происхождения кости и местом отправки.

В среду международная команда учёных объявила о создании инструмента для проведения судебно-технической экспертизы для выявления торговцев слоновой костью. Путём извлечения слоновой ДНК из нелегальной слоновой кости, команда нарисовала карту путей перевозок слоновой кости через множество картелей во многих странах, и предоставила доказательства, свидетельствующие о связи контрабандистов с браконьерской деятельностью.

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Согласно исследованию, результат этой деятельности – транснациональная преступная организация, которая способствует убийству 40 000 африканских слонов ежегодно. И так как картели становятся всё более изощрёнными, эксперты считают, что властям удаётся остановить лишь 10% контрабанды слоновой кости, поэтому новые более совершенные стратегии по борьбе с торговлей очень нужны.

Tusks from a seizure in Malaysia in 2012. Image: Malaysia Department of National Parks

Бивни, конфискованные в Малайзии в 2012 году. Фото: Малазийский департамент национальных парков

Информация, собранная командой, была использована для оказания помощи в проведении уголовных расследований. Согласно выводам, картели, которые перевезли наибольшее количество слоновой кости в период с 2011 по 2014 год, находятся в Момбасе (Кения), Энтеббе (Уганда) и Ломе (Того).

Исследования было также опубликовано в журнале «Научные достижения».

Дикая природа имеет большую ценность, тем не менее, совсем не много дел, связанных с дикой природой, доходит до рассмотрения», – завляет автор исследования Сэмюель Вассер на пресс-конференции.

Вассер, который является руководителем Центра защиты биологического разнообразия в университете штата Вашингтон, стал специализироваться на картировании слонов по их ДНК. Интерпол попросил учёного оценить шесть с половиной тон слоновой кости, конфискованной в 2004 году, что ознаменовало начало его работы, связанной с криминалистикой.

«Мы практически сразу поняли, что почти всегда слоновая кость вывозилась не из тех же стран, где её незаконно собирали», – рассказал Вассер, называя это стратегией обмана системы.

Для начала ДНК было взято в 38 больших партиях конфиската по всему миру в период с 2006 по 2015 год. Бивни были распределены по виду, чтобы не тестировать две части одной пары. (Определение генотипа одного бивня, по словам Вассера, стоит $110). Для образца брали всего три квадратных сантиметра каждого бивня, генотип определяли у 36% груза, из которого получилось 3315 образцов для анализа.

Бивни с идентичными генотипами считались совпадением, в итоге было найдено 26 пар в 11 партиях слоновой кости.

Wasser (left) and his team sample ivory from tusks in Malaysia in 2014. Image: Malaysia Department of National Parks

Вассер (слева) и его команда берут образцы слоновой кости в Малайзии в 2014 гожу. Фото: Малазийский департамент национальных парков

Сравнив генотипы полученных бивней, команда сделала вывод, что обычно пары разделяли перед отправкой. Данные правоохранительных органов показали, что обе части пары обычно покидали один и тот же порт с разницей в 10 месяцев, и сопровождались тем же самым картелем – «финальным сборщиком» браконьерской слоновой кости, согласно исследованию, в период с 2011 по 2014 год, кода торговля слоновой костью достигла пика.

Исследование также предполагает, что картели из разных африканских стран помогали друг другу. Например, в 2016 году товар, перехваченный в Малайзии, проходил через порты в Момбасе и Того. Позже было обнаружено, что бивни из малазийского груза совпали с бивнями из двух других конфискованных партий в Момбасе и Того.

Команда сравнила генотипы бивней с картой географического происхождения популяций слонов в Африке. Вассер создал эту карту в 2015 году, чтобы идентифицировать браконьерские очаги по ДНК, взятым в основном из кала слонов. («Он был самым доступным», – признал он).

Процесс позволил им увидеть, где, скорее всего, был слон, когда его подстерегли. Многие изъятые бивни имели одинаковое географическое происхождение, «что дало нам повод думать, что эти картели, скорее всего, поддерживают браконьерскую деятельность», – теоретизирует Вассер. Например, малазийский конфискат состоял из слоновой кости из двух браконьерских очагов на Востоке и Западе Африки.

Некоторые порты для просмотра грузовых контейнеров используют алгоритмы, которые основываются на происхождении и точке назначения – если груз отправляется в или из страны высокого риска, его могут проверить. Чтобы избежать проверки, браконьеры перегоняют слоновую кость через ложные порты или даже подделывают официальные документы.

Четыре пары бивней можно отнести к убийствам в северо-восточной части Демократической республики Конго в 2012 году. Это один из очагов, раскрытых Вассером ранее. Здесь браконьеры убили 22 слона, некоторые были малышами, предположительно с вертолёта над Национальным парком Гарамба. В последствии бивни этих слонов были перевезены через порты Момбасы и Энтеббе.

ДНК-криминалистика также может усилить судебные дела против преступников дикой природы, таких как Фейсал Мохамед Али – момбасский вор в законе, связанный со слоновой костью, которого разыскивал Интерпол в 2014 году. Кенийская полиция обвинила Али в управлении международным браконьерским синдикатом, переправлявшим три тонны слоновой кости, которые были перехвачены в 2014 году. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения и штрафу $200 000, но позже Али обжаловал приговор и был оправдан в том же году.

Хотя Али судили только за одну партию конфиската, если связать картели со многими подобными партиями, «это может стать более сильным делом против таких преступников», – говорит Вассер. Он добавил, что правоохранительные органы связывают Али с наркоторговцами, известными как братья Акаша из Восточной Африки (экстрадированные в 2017 году и «ныне находящиеся в тюрьме рядом с Эль Чапо», – сказал Вассер), предполагая, что картели могут быть всего одним звеном нелегальных торговых сетей.

Специальный агент Департамента внутренней безопасности Джон Браун рассказал, что техника Вассера уже помогла нескольким расследованиям. Браун является членом Президентской целевой группы по борьбе с торговлей ресурсами дикой природы, созданной в 2013 году Президентом Обамой с целью рассмотрения и судебного преследования преступности против дикой природы.

Сейчас стоит задача убедить страны, что определение генотипа нелегальной слоновой кости стоит того. В 2013 году, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) – мировой договор, регулирующий преступления против дикой природы, рекомендовал странам подать большие партии конфиската слоновой кости на анализ в течение 90 дней, как можно быстрее. Но «почти ни одна страна не сделала этого вовремя», – утверждает Вассер.

Даже в Соединённых Штатах защита слонов – дело политическое. В этом году запрет эпохи Обамы на импорт слоновьих бивней из нескольких африканских стран был снят Президентом Трампом, чей сын Дональд Трамп мл. является большим любителем охоты. Теперь федеральное правительство будет оценивать такой импорт «в каждом конкретном случае».

«Власти говорят, что это нормально, если богатый охотник убьёт слона», – заметил Вассер, – «но если бедный браконьер убьёт слона, то он сядет в тюрьму».

Вассер и его команда надеются перенести свою модель на другие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, например, на панголина – чешуйчатого зверька, который является самым нелегально продаваемым млекопитающим. Он добавил, что университет штата Вашингтон создаёт «центр передового опыта» в криминалистике.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.