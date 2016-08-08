Нужно ли женщинам раздеваться, чтобы получить роль в кино?

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Возможно, это приведёт в шок кого-то, кто никогда не видел фильм, где полуголая женщина раздвигает ноги перед полностью одетым мужчиной, или совершенно ни с того ни с сего появляется голая женщина в душе посреди триллера, но новое исследование показало, что женщины почти в три раза чаще, чем у мужчины появляются либо полностью, либо частично обнаженными в голливудском кино.

Мы задались вопросом применимо ли это в Великобритании, или же британский театральный мир благонамеренных сериалов и классическое образование означает, что у женщин меньше предложений раздеваться перед камерой? Мы поговорили с тремя женщинами на эту тему.

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АННА ШАФФЕР

Анна сыграла Ромильду Вейн в фильмах о Гарри Поттере и Руби Баттон в Холлиокс. Она с тех пор появилась в ряде телевизионных шоу и фильмов в Великобритании, включая Кукушку и Клей.



VICE: Сценарии и роли, которые ты получаешь, содержат сцены с обнажением?

Анна: Я не могу сказать, что это характерно для всех сценариев, но это определенно присутствует; может быть, 25 процентов сценариев, которые я получала, содержали просьбы оголиться. Или даже не просьбы, а требование. Что-то вроде: “ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСНА ОГОЛИТЬСЯ” – жирным шрифтом внизу страницы. Или такая равнодушная формулировка: “небольшая, но ключевая роль с раздеванием”. Я полагаю, им кажется, что грудь выступает катализатором многих действительно хороших сценариев.

Кажется ли тебе, что существует неравенство между мужчинами и женщинами, когда речь идёт о наготе?

По моему опыту, да. Часто женщина полностью голая, а парень полуголый, что не одно и то же. Совсем. Я думаю, что потому что намного больше главных мужских ролей, чем женских, мужчины могут ставить условия касательно наготы в съёмках. То есть, мужчинам предоставлена возможность принять самостоятельное решение, в то время как женщин просто ставят перед фактом.

Как тебе такая ситуация? Кажется ли тебе, что спрос на женскую наготу коренится в сексизме и желании возбудить аудиторию, или нагота – это часть профессии актёра?

Я думаю, что существует тонкая грань. Я полностью принимаю, что нагота является частью актёрской профессии. Каждый обнажается в какой-то момент. Такова творческая реальность. Но когда это неуместно, то это только раздражает. Вы никогда не увидите как без толку телепаются члены на экране, но я видела так много сисек. И сиськи клёвые, не поймите меня неправильно, но всегда ли они необходимы? Я думаю, что есть дисбаланс, и проблема в этом.

Есть ли пространство для манёвра? Что произойдет, если ты попросишь убрать сцену с наготой? Казалось ли тебе когда-нибудь, что ты потеряла роль из-за оговорки о наготе?

Однажды мне предложили роль, две сцены в “самом популярном новом шоу”. Одна сцена с диалогом, а вторая – явно сексуальная сцена, где мне нужно быть топлесс, и оседлать одетого или полуодетого актёра массовки. Это была маленькая роль в большом съёмочном процессе. Мой агент ответил им, что я это сделаю, но есть ли вариант без наготы? Нет, никаких торгов о наготе.

Ты отказалась от роли?

Процент работающих актёров очень невысок, а я сидела без работы в то время. Я знала, что если бы я отказалась, они бы просто предложили эту роль кому-то другому, кто был бы сговорчивее. Актёры хватаются за работу, потому что это такая перенасыщенная и элитарная индустрия. Поэтому я сказала да. На съёмочной площадке, я поговорила с режиссёром, и сумела убедить его, что я останусь в лифчике, но без блузки. После показа первого эпизода, режиссер подошёл ко мне и сообщил, что он очень сожалеет, но в итоге им пришлось вырезать мою сцену. Так что эта сцена, по поводу которой я так нервничала, где я была окружена актёрами из массовки, и перед одним из них мне нужно было расставить ноги, была вырезана. Это было самым настоящим уроком для меня, и я думаю, что такой опыт очень типичен в нашей отрасли. Считается, что нагота ничего не значит для женщин. То есть, это нормально взять и снять лифчик лишь бы получить роль. И, как правило, как это было в моём случае, оголение среди актрис считается само собой разумеющимся. Оно служит для того, чтобы повергнуть публику в шок. Говорят, что нагота должна быть, потому что секс продается, но, что если, просто взять и написать историю получше, такую, в которой нету сисек нервничающей 18-летней актрисы.

ЭМЕР КЕННИ

Эмер пишет сценарии для телевидения и играет в кино. Она играла Zsa Zsa в EastEnders, после чего появилась в череде британских комедий, включая Pramface, Badults и Beaver Falls.

VICE: Нагота – это неотъемлемая часть профессии, чтобы заполучить роль?

Эмер: Конечно. Обычно, это частичная нагота, и это часть вашей работы. Ваше тело – это ваш инструмент, и некоторым героям нужно раздеваться. Но попадаются сцены с обнажением, которые выглядят неуместными. Всё дело в том, чтобы знать где проходит черта, что может быть очень трудным заданием. Я снялась в своей первой сексуальной сцене, когда мне было 17 лет, и я должна была быть топлесс. Меня это пугало, но это было необходимо по сценарию, а сценарий был блестящим, и я вообще могла не получить эту роль, если бы не разделась.

Итак, как ты находишь эту черту?

Хорошим, но странным есть то, что вы можете оговорить в контракте насколько вы готовы обнажиться: вы можете снимать мою нижнюю часть задницы, но не всю мою задницу, или, как это случилось со мной: да, я готова сниматься в сексуальной сцене в шкафу, но я хочу, чтобы меня снимали именно под этим углом. Так себя защищают актёры от попадания в неловкое положение. Буквально.

Как ты думаешь, есть ли неравенство между мужчинами и женщинами, когда речь идёт о наготе?

Я думаю, что, конечно такое имело место быть, но затем вы смотрите что-то вроде Любовников и видите, что Доминик Уэст наравне голый и столько же занимается сексом на экране, как Рут Уилсон. Или вы смотрите фильм Девушка без комплексов, в котором Джон Сина светит своей голой задницей и играет роль парня на одну ночь. Я думаю, что ситуация меняется. Но если вы посмотрите на статистику, конечно, равенства пока что нет. Только около 28% говорящих ролей играют женщины, и 56% актрис появляются в “сексуализированной одежде.” Это не отражает реальную жизнь.

Хорошо, но если у тебя есть актёрская работа, сколько у тебя есть влияния?

Если вы хотите работать, вы должны быть готовы к наготе, и я не думаю, что можно судить актрис, которые хотят оголяться, за это, или наоборот. Я помню, как читала, что Марго Робби сказала, что она бы никогда не разделась перед камерой, но потом Мартину Скорсезе удалось её переубедить для фильма Волк с Уолл-стрит. Она была блестящей в этой роли, и она вероятно, принесла ей огромное количество возможностей, так что кто может винить ее за расширение своих границ? Я думаю, вы также должны взять во внимание почему вы против наготы. Это потому, что вы чувствуете, что вами воспользовались, и вы не согласны с этим морально, или это потому, что вам некомфортно в своём теле? Хотя у каждого есть комплексы, вы должны попробовать, и распрощаться со своими комплексами.

МЭРАЙЯ ГЕЙЛ

Мэрайя играет в театре с 2000 года. Она появилась во многих постановках Royal Shakespeare Company: играла роль Джульетты в Ромео и Джульетта, Венди в Венди и Питер Пэн, и в роли Офелии наряду с Дэвидом Теннантом в Гамлете. У неё также были роли на радио и на телевидении.





VICE: Игра в театре часто требует наготы?

Мэрайя:Я, наверное, не тот человек, кто может ответить вам на этот вопрос, потому что мне никогда не предлагали раздеться. Я не знаю, о чём это говорит. Я думаю, что мне очень повезло. Когда я играла Офелию в RSC, я разделась до нижнего белья, но я чувствовала, что это было сотрудничество между мной и режиссёром, поэтому всё выглядело очень натурально, исходя из состояния моей героини. Я никогда не чувствовала никакого давления. Даже если это совместное решение и актриса сама согласилась, я думаю, нужно относиться ко всему, что касается такого выбора с уважением. Мне было очень важно во время наших технических репетиций быть одетой, когда мне хотелось. Это очень деликатный вопрос, и нужно быть уверенным, что всем людям комфортно. Ты считаешь, что твой опыт уникальный?

Я знаю других актрис, у которых был совершенно противоположный опыт. Смотря мои любимые сериалы, я часто задаюсь вопросом, почему женщины обнажены, а мужчины нет. Часто это настолько очевидно, что это чистой воды возбуждение публики, и я категорически не согласна с этим. Я феминистка, и я задаюсь вопросом: с какой стати вы просите женщин о том, о чём вы не просите мужчин? Я любила смотреть Карточный домик, и я была совершенно потрясена, что даже в таком интеллектуальном шоу все женщины раздеваются, а мужчины почти никогда. Такое неравенство между мужчинами и женщинами встречается только в вопросах наготы?

Ну, когда вы видите как проходит кастинг, особенно для телевидения и кино, то часто для женщин главным фактором становится её внешность. У меня было одно театральное предложение, на которое я не согласилась, потому что каждое описание героини было в связке по отношению к мужским героям, а именно была ли она привлекательной для разных мужчин. Я для себя подумала: я три года училась классическому театру не для того, чтобы идти на такое. Такая постановка вопроса отбивает у тебя желание играть?

Конечно. Я думаю, что у актрис должна быть творческая целостность. Бывает, что надо что-то делать ради большого искусства, а бывает и наоборот. Я видела женскую наготу на сцене, и это было совершенно красиво в пьесе Sitting Pretty, где играла Эми Розенталь. Но я думаю, что уместность наготы – редкое явление, когда это служит жизненно важной частью сюжета или художественного видения. Если вы молодая актриса, которая делает первые шаги в кино или театре, насколько трудно сказать нет для такого рода ролей?



Да, это трудно, но если мы прекратим быть настойчивыми, и будем отдалятся от прекращения гендерного угнетения и неравенства полов, то ничего не изменится. И меня радует факт, что все меняется. Мы видим женщин в женских рассказах: такие актрисы, как Оливия Колман и Сара Ланкашир играют в невероятных сценариях, где они показывают свою трёхмерную игру, и играют настоящих женщин, а не альфа-самок. Всё зависит от мужчин и женщин в нашей индустрии, нам нужно быть прогрессивными и менять положение вещей.