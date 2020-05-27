Добро пожаловать на страшно серьёзный европейский музыкальный конкурс от VICE

В 2014 году Владимир Путин прозвал песенный конкурс Евровидение «рассадником содомии» – звучный комплимент самому знаменитому вокальному конкурсу на Земле. К сожалению, этот конкурс был отменён в этом году, но не беспокойтесь – последние несколько недель мы копались в интернете и румынском TikTok, и вот к вашему вниманию наш собственный песенный конкурс.

Цель – определить лучшую песню Европы прямо сейчас, выбор за вами, наша дорогая аудитория. Так что плесните пивка или ещё чего-нибудь такого, наденьте наушники и освободите пространство для телодвижений – будет сюрно.

Videos by VICE

У нас есть 12 заявок из стран по всей Европе, перечисленных ниже. Послушайте и проголосуйте за любимую композицию внизу статьи. Помните, что вы не можете голосовать за свою страну.

Мы объявим победителя в прямом эфире в Facebook в 7 вечера по Гринвичу в четверг, 11 июня. Выходите в facebook.com/vice.

ИТАЛИЯ

MYSS KETA – яркая звезда итальянской эстрады. Своей маской она смахивает на Slipknot в одном лице. В то же время она абсолютно не походит на Slipknot, поскольку вместо создания музыки, в которой клоун безустанно барабанит молотом по бочке, она создаёт мелодии с электронным звучанием, подчёркивающие её хрипловатый вокал в жанре «spoken word».

Она произвела на свет бесчисленное количество незабываемых крутых треков, но нам особо дорог «Pazzeska» – эротический стомп с нотками Ближнего Востока: рэп-ориентированные ритмы и музыкальное видео, посвященное Мортаделле – королю итальянского закусочного мяса.

НИДЕРЛАНДЫ

Рискну утверждать, что Joost – пожалуй, лучший 22-х летний музыкант, в прошлом Ютубер, который может предложить Леуварден. Этим летом ходячий разрушитель сцены планировал гастроли по Нидерландам и Бельгии, но пандемия эгоистично воспрепятствовала его последнему шагу на пути к тому, чтобы стать одним из самых уважаемых исполнителей страны. До коронавируса Joost выпустил музыкальный хит Summervibes 2019, который был бы самым большим хитом лета этого года. К счастью, теперь мы все можем слушать его песни, и проклинать то, что могло бы быть.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобританию представляет самый старый в мире грайм дуэт Pete & Bas. Эти двое пенсионеров из южного Лондона выглядят так, как будто они всю свою юность кирпичами выбивали зубы людям, чем и можно объяснить их жестчайший реп, наблюдаемый в YouTube за последние годы.

Их этой конкретной песни мы узнаём, как раньше эта пара ездила на Peugeot с вмятинами, но теперь – из-за безграничного потока заработанных денег – они ездят на Range Rovers.

ИСПАНИЯ

В прессе было много сообщений о том, что Virgen María всегда выступает абсолютно голой. И да, конечно, сама по себе эта информация является хорошим хедлайнером, но в этой авангардной певице есть гораздо больше, чем одна лишь нагота. В своих живых выступлениях она превращается из явно окаменевшего персонажа в смелого и бескомпромиссного артиста, исполняя сложные позы йоги и танцы на шестах, одновременно диджея уникальную смесь электронной музыки: микс из реггетона и хардкора, в котором казалось бы нет никакого смысла, но он есть.

Выбранная нами песня «Lit» гарантирует вам желание оголиться в общественном транспорте.

БЕЛЬГИЯ

«Paténipat» Шарлотты Адигери – будущая классика танцпола. Креольская мнемоническая песня, по мотивам напева «у геккона не было ног». Как и этот безногий геккон, бельгийская клубная сцена была повалена с ног, с момента выхода песни на лейбле Soulwax в 2018 году.

В её работе есть всё, что нужно для танцевального хита: сложенный бит, гипнотическое повторение и желание подпевать (правда, на гаитянском креольском языке).

АВСТРИЯ

Временами политическими боевыми криками, временами любовныыми песнями с квирной, пост-мигрантской точки зрения, Эбоу наделяет маргиналов голосом и создаёт идеальные треки для тёплых летних вечеров, пьяных ночей в хип-хоп клубах и на антирасистских демонстрациях. Проще говоря, всё, что вы можете пожелать от рэпера в этом 2020 году.

Возможно, её самый весомый трек «K4L» воспевает гнев, заключенный в ней, её бабушке, её маме и её тетях. В настоящее время она работает над новым мини-альбомом, и если он не хуже предыдущего, то отличный летний плейлист вам обеспечен.

ГЕРМАНИЯ

Для составления обзора по Алли Нейман я должен был гуглить её имя, потому что я неудачник и никогда раньше не слушал её музыку. Но теперь в моём Spotify три десятка песен от этой 22-летней девушки из Фленсбурга, что на севере Германии. Это говорит само за себя.

РУМЫНИЯ

BRUJA завовевала нешуточную репутацию на румынской трэп сцене, и «IA LOC» объясняет почему. Это песня о том, как блокировать хейтеров и бороться за то, что вы хотите получить от жизни, будь то следование вашим артистическим устремлениям или избиение хулиганов, надоедающих вашему парню.

ФРАНЦИЯ

Вы, вероятно, никогда не слышали о французском жанре «пул рэп», без разницы, потому что Lala & ce всё равно преобразовала его. Её первый официальный микстейп «Le Son d’après» 2019 года полон релаксирующих треков для тревожных времён от девушки, которая поёт только о девочках на своём уникальном чувственном языке, полном межзвёздных изгибов и космических поп.

ШВЕЦИЯ

Аса Седерквист ака Shitkid – модная анти-поп звезда из Швеции. Лицо кирпичом, этот терминатор-подросток держит свою гитару, как пулемёт, и свой пулемёт, как гитару. «Что мы сделали с романтикой?» – поёт она невозмутимым голосом на фоне гаражного риффа Денди Уорхола, и мы надеемся, что это риторический вопрос.

ГРЕЦИЯ

По достижении пубертатного периода Смарагда Александри (она же Sma Rag Da) освоила несколько инструментов, включая барабаны и фортепиано, а также получила образование в европейской и византийской музыке. В результате Смарагда позволяет себе отказаться от единого жанра и делает всё, что ей вздумается. В «Τσοπανάκος Ήμουνα» она пропускает традиционную греческую песню через сито современных влияний, а своим музыкальным клипом заставляет вас прекратить карантин и отправиться в горы Эпир, что на северо-западе Греции – но, пожалуйста, воздержитесь, система здравоохранения там хуже, чем в Великобритании

РОССИЯ

https://youtube.com/watch?v=0T65_bmREFk

Коллаборация молодых российских рэперов CMH и Instasamka набрала более двух миллионов просмотров с момента выхода клипа в феврале, и нетрудно понять почему. Жалящий рэп / поп-гибрид «АУЕ» демонстрирует пиковую форму CMH и Instasamka. Прыгая по тюремной камере, они поют о том, какие они блатные на зоне из-за того, что они блатные по жизни, и о своих планах продолжать быть блатными после освобождения. Представьте себе Die Antwoord с советским уклоном.

Голосуй за понравившуюся музыку. Голосование закроется в полночь в воскресенье 31 мая.