Долорес Уэрта, американская активистка с мексиканскими корнями, придумавшая «Да, мы можем», борется до сих пор

Долорес Уэрта – одна из важнейших и наиболее недооценённых активистов Америки. Хотя её имя не пользуется таким широким признанием, как имя её партнёра Сесара Чавеса, эта 87-летняя американка мексиканского происхождения сыграла важнейшую роль в руководстве профсоюзом калифорнийских сельскохозяйственных рабочих в 1960-х в борьбе за адекватные зарплаты и здоровые бытовые условия. Её работа относилась не только к положению мексиканцев в Америке, но и защищала гражданские права всех людей, из-за чего такие легендарные женщины, как Глория Стайнем, призывали её включить феминизм в свою платформу социальной справедливости, а Коретта Скотт Кинг призывала еёходатайствовать об учреждении государственного праздника в честь Мартина Лютера Кинга. Она настолько значима, что Барак Обама даже перевёл её фирменный слоган «Sí, Se Puede» как «Yes, We Can» («Да, мы можем») для своей исторической президентской кампании в 2008 году. И делая всю эту историю, ей удалось вырастить 11 детей, которые впоследствии сами работали политиками и общественными деятелями.

Новый документальный фильм под названием «Dolores» («Долорес») стремится правдиво рассказать об огромном вкладе полутораметровой женщины, стоявшей у истоков феминизма. Режиссёр Питер Брэтт и исполнительный продюсер Карлос Сантана показывают мощные архивные кадры, на которых Уэрта с протестными плакатами бойкотирует продуктовые магазины, попадает под арест за демонстрации и обращается к толпам с глубокими посланиями, призывая к упразднению старой и негуманной программы «Брасеро». В отличие от многих её современников, о которых биографические документалки вроде фильма Брэтта снимают спустя много лет после смерти, Уэрта до сих пор с нами и борется с властью. В 2002 году она основала Фонд Долорес Уэрты, который учит молодёжь организовывать собственные сообщества. Уэрта хочет и дальше поощрять молодёжь добиваться перемен, независимо от того, идёт ли речь о правах ЛГБТК, о людях, иммигрировавших в США несовершеннолетними, или о несовершеннолетних правонарушителях.

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Эта постоянная преданность движению вдохновляла меня уже давно. Поэтому я связалась с Уэртой, чтобы поговорить о том, как она стала активисткой и что она может сообщить следующему поколению, стремящемуся изменить мир.

Руководительница Союза сельскохозяйственных рабочих Долорес Уэрта организует марши на второй день Марша Коачелла в Коачелле, Калифорния; 1969 год . © 1976 Джордж Боллис

VICE: Что именно привлекло вас к активизму в 20 с небольшим лет?



Долорес Уэрта: С восьми до 18 лет я была гёрлскаутом. А в юности я состояла в местных церковных клубах, а также создавала собственные группы для подростков. Но по-настоящему меня превратила в полноценного организатора встреча с [общественным деятелем] Фредом Россом. Именно он научил нас тому, что мы можем легко добиваться политических перемен, а я до этого даже не представляла себе, что такое возможно. Деньги с наших налогов на самом деле идут в счёт зарплат политиков. Они работают на нас. На мой взгляд, очень многие из нас об этом не думают. Люди на самом деле работают на нас, и мы имеем не только право, но и обязанность говорить им о том, что нам нужно, о важных для нас вопросах и о том, что нам нужно изменить.

Как вы изучали трудовое законодательство, чтобы научиться помогать другим?

Нужно, собственно, выйти и сделать дело. Делая дело, человек учится добиваться этих перемен в политике. Он обучается процедурам: как создавать законопроекты, как писать резолюции, которые принимают городские советы, как связываться с законодателями… А если [законодатели не делают того, чего вы хотите], то нужно добиться избрания тех, кто будет это делать. Нужно взять власть в свои руки. Нужно взять под контроль органы, принимающие решения. Нам нужно добиваться избрания на эти должности своих людей.

Долорес Уэрта на акции в 1966 году. Фото: Джон Льюис. Предоставлено LeRoy Chatfield

Как вы, мексиканская американка, которая родилась и выросла в этой стране, решили, что хотите защищать иммигрантов и их семьи?



Это было естественное развитие событий. Организация общественной службы была первой группой, к которой я принадлежала. В основном я работала с испаноязычными людьми. Фред Росс был одним из тех, кто организовал группу, которая подала иск федерального суда «Мендес против Вестминстера» против сегрегации мексиканцев в государственных школах округа Орэндж. Он работал в Восточном Лос-Анджелесе, чтобы избрать первого латиноамериканца Эдварда Ройбала в городской совет Лос-Анджелеса.

Как вам удавалось не сдаваться, когда мужчины не принимали ваши решения и усилия?

Цели, которые мы пытались достичь, были настолько важны, что мы не позволили им остановить вас, хотя иногда они затрудняли работу.

Вы много работали с с Цезарем Чавесом и Объединенным профсоюзом фермеров. Насколько важно признание в качестве соучредителя этого движения для вас?

Когда мы думаем о проблемах женщин, я считаю важным, чтобы женщины ценили высоко свою работу. Я думаю, что они много говорят об этом в фильме, но я не выбрала ничего в фильме. Это все сделал Питер Братт.

Пресс-конференция Долорес Уэрты (1975 год ). Любезно предоставлено Архивами по трудовым и городским делам Библиотеки имени Уолтера П. Рьютера, Государственный университет Уэйна

У вас 11 детей. Это 11 лет беременности. Повлияло ли это на вашу мобилизационную деятельность?

Не особенно. Единственное решение, которое врачи сделали за меня, было, когда я готовилась к нью-йоркскому бойкоту. Врач сказал мне, что я не могу сесть в самолёт, потому что ребёнок, которого я носила, лежит боком. Это был мой сын Рики. Мне уже оставалось до родов недели две-три, и мне сказали, что у меня в самолёте могут начаться схватки. Я рисковала лишиться жизни сама и лишить жизни ребёнка, поэтому мне пришлось оставаться в Делано.

В рамках президентской кампании Обамы перевели слоган «Sí, Se Puede», который вы придумали и сделали мантрой целого движения солидарности. Каково было услышать как его адаптировали и использовали, чтобы обратиться к более широким слоям населения?

На мой взгляд, это потрясающе, так как у «Sí, Se Puede» очень мощный посыл. Слоган говорит не только об индивидуальной силе, но и о силе коллективной. Можно сказать школьникам: «Вы можете это сделать. Вы можете закончить этот курс алгебры». А ещё можно сказать тем, кто иммигрировал в США несовершеннолетними: «Sí, Se Puede. Вы сможете остаться в США». Для меня это коллективный слоган, призывающий к действию на индивидуальном уровне для повышения уверенности в себе, а также, на коллективном уровне, для достижения наших целей, которых нам нужно достичь.

Долорес Уэрта. Автор фото – Аманда Лопес

Задача Фонда Долорес Уэрты – обращаться к молодёжи. Почему?



Помимо прочего, мы хотим распространять или делать доступной нашу модель организации. Как можно научить других людей вопросам, которые вы задавали мне ранее? Как растить лидеров? Как менять политику? Как можно научить людей или показать людям, что они могут менять политику в своих сообществах? Как им попасть в школьные советы, водные советы, городские советы и наблюдательные советы, чтобы что-то изменить?

Каков самый лучший урок, который вы в свои 87 лет можете преподать 20-летнему?

Принимайте участие. Становитесь активными. Беритесь за работу над какой-то кампанией как волонтёр. Независимо от того, какие у них бывают проблемы в личной жизни, они могут разбираться с этими вопросами, будучи активными в общественной или политической жизни. Это всё равно что жить в другом измерении. Когда человек по-настоящему что-то меняет в гражданской жизни, его собственные личные проблемы отходят на второй план. С [этими личными проблемами] можно справиться, зная, что используешь свою жизнь для помощи другим.

Вы говорите это, исходя из личного опыта?

Когда я прибыла в Делано, чтобы взяться за организацию фермеров, я как раз уходила с учительской работы. Я разводилась, и у меня было семеро детей. Я была матерью-одиночкой, которая уходила со стабильной работы учительницы, чтобы работать организатором за бесплатно. Но я смогла сделать это, потому что высшее благо было важнее моего личного блага.

Долорес Уэрта. Автор фото – Аманда Лопес

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