Как это пить чай из какашек с китайскими сельскими жителями, которые верят в его целебные свойства

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Когда врач диагностировал у 77-летний Ма Су Цюнь рак лёгких в январе этого года, её семья решила не сообщать ей эти плохие новости. Это нормальная практика для Китая, где рак рассматривается не как что-то, с чем нужно бороться и победить, а как смертный приговор. «Когда люди думают о раке, они думают, что скоро умрут», как-то сказал мне мой китайский друг. Если человек будет знать правду о своей болезни, это будет только его пугать и человек будет страдать свои последние месяцы жизни, по крайней мере, в Китае распространена такая логика.

Поэтому только через 2 месяца после выяснения диагноза члены семьи Ма Су Цюнь, наконец, сказали ей, что она больна раком. В семье не видят ничего ужасного в том, что они сказали Ма Су Цюнь о болезни, так как внешне она хорошо выглядит, как будь-то она уже не собирается скоро умирать, ей стало лучше, и, кажется, она нашла, как с справиться с раком. Ей помог чай из какашек.

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Дождливым и серым днём я встретился с Ма Су Цюнь и попробовал её чудодейственный чай. Она живёт в Золотой Каменной Деревне – сельской, гористой местности в нескольких часах езды от Чанша, столицы провинции Хунань.

Какашки должны быть свежими. Это смесь козьего и коровьего дерьма, собранные в горах прямо по дороге из дома Ма Су Сюнь. Их сушат на солнце до состояния, чтобы примерно 80 процентов воды испарилось. Если какашки остаются слишком влажными, хозяйка запекает их в духовке. Дерьмо затем измельчают в мелкий порошок и хранят в старой банке с надписью «МОЛОКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СИЛЫ В СРЕДНЕМ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ», которую Ма Су Цюнь держит в столе возле своей кровати.

Она делает чашку чая для меня, накладывая пару ложек порошка из банки на пористую белую ткань, обёртывает ткань вокруг порошка из фекалий (похоже на приготовление чая в пакетиках) и помещает получившийся мешочек в ржавую металлическую кружку. Затем она добавляет много белого сахара и заполняет кружку водой. Ставит кружку на газовую плиту, доводит до кипения, и, через пару минут берёт кружку и наливает жидкость цвета грязи в стеклянную чашку, протягивает мне, и я делаю глоток.

Народные средства, такие как какашечный чай Ма Су Цюнь, широко распространены в сельских районах Китая, где только 20 процентам жителей доступны медицинские услуги. Это означает, что более, чем 100 миллионов человек не имеют доступа к полноценной медицинской помощи. К тому же, для большинства крестьян, стоимость дороги на приём к врачу, которую они оплачивают за свой счёт, – слишком высока (стоит отметить, что врач не во всех случаях получает компенсацию от страховой компании). Многие из крестьян просто не считают нужным посещать врача, ведь простые и обычные средства, которые можно легко найти возле своего дома (например, какашки животных) считаются официальными средствами медицины.

Сохранение традиций лечения народными средствами может быть связано с широко распространённой практикой традиционной китайской медицины (ТКМ). Это древняя система основана на идее о том, что болезни являются следствием нарушений природных равновесий в организме, таких как тепло и холод. Эти дисбалансы можно устранять путём употребления конкретных органических веществ, а также используя другие методы, такие как например ритуал сжигания шалфея или акупунктура.

В то время как многие западные практикующие врачи нашли научные доказательства, что некоторые практики TКM могут действительно исцелять людей, однако эффективность основной массы практик остаётся недоказанной в соответствии со стандартами официальных медицинских служб. Между тем, крестьяне в сельской местности часто используют домашние средства, такие как укусы пчёл, диета на основе живых муравьёв, и даже поедание «девственных яичек мальчиков», когда яйца варятся в моче молодых мальчиков (считается, что это эффективное средство для предотвращения теплового удара).

Из 1700 человек проживающих в Золотой Каменной Деревне, по крайней мере, 40 процентов употребляют чай из какашек, о котором много пишется в местном медицинском журнале. Большинство из них – люди среднего и пожилого возраста. Две женщины утверждали, что им удалось вылечить рак с помощью этого чая. Также, многие верят, что чай помогает при проблемах с кожей, болях в костях, и гинекологических проблемах.

Часто люди говорят, что Китай – особенное место, потому что здесь есть определённые природные ресурсы: горячие источники, которые способствуют сохранению молодости организма, или кора определённых деревьев, которая улучшает потенцию. Секрет чая из какашек, как мне рассказали, кроется в местной траве, которой питаются козы и коровы в горах. Глядя на горный лес, на который указывала Ма Су Цюнь и сельскую глушь, где слышны только петухи и собаки, а ближайшая аптека или больница находится в нескольких милях отсюда, я не смог не поверить в то, что она мне говорила. Может действительно здесь есть что-то, что помогает справляться с раком. Какая-то загадочная и мистическая сила народной медицины в этом, изолированном от современного мира, месте. Знахари, ведьмы Вуду, фаллосы тигров, чай из какашек – всё это вдруг стало приобретать смысл и показалось абсолютно реальным, логичным и разумным.

Прежде, чем я сделал глоток чая, я его понюхал. Запах был вполне знакомым: так пахнет на фермах и в конюшнях. Учитывая мои воспоминания из таких мест, я почти получил удовольствие от аромата. Почти. Я чуть не подавился, когда опустил свой нос в дымящуюся чашку. Тем не менее, я сделал глоток. Сначала я почувствовал чрезмерную сладость от сахара, которая сопровождала вкус какашек. Этот вкус какашек вы можете себе легко представить: просто засуньте голову в туалет и вдохните через рот. Вкус однозначно хреновый.

Ма Су Цюнь говорит, что у неё больше нет рака. Она выглядит здоровой. Она много улыбается и как для человека, которому почти 80 лет, она двигается легко и свободно. Пока я был у неё в гостях, она сходила ненадолго в огород, чтобы немного прополоть свои грядки. Не знаю как у неё реально обстоят дела со здоровьем, но она не прикована к постели, у неё нет слабости и тяжёлого дыхания, как обычно бывает у людей больных раком лёгких. Как узнать: всё дело в чае из какашек или нет?

Дело, скорее всего, не только в какашках. Стоит отметить, что хотя сушка, выпекание и замачивание их в кипящей воде возможно и помогает, но навоз может содержать вирусы и патогенные бактерии, которые могут испортить питьевую воду. Ма Су Цюнь является живым доказательством того, что микробы в какашках чая, вероятно, не самое страшное для организма, но я бы не рекомендовал пить дерьмо, даже если вы отчаянно хотите вылечить рак.

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