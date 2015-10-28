Легенда о девушке, которая пропала в одесских катакомбах

В реальной жизни самым близким к смертельному лабиринту царя Миноса (или лабиринту из фильма «Лабиринт») сооружением является сеть туннелей под городом Одесса, Украина. Она является декорациями в трагической истории Маши, невинной тусовщицы, которая отважилась спуститься в подземелье с несколькими друзьями, свернула раз или два не туда и потерялась навсегда.

Но, не смотря на то, что история облетела весь Интернет, существует мало информации, подтверждающей легенду о Маше. Об истории мало что известно даже исследователям пещер, хотя про катакомбы тоже почти ничего неизвестно.

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Как сказано в посте 2009 года на форуме диггеров исследователем катакомб по имени Евгений Лата, который донёс Машину историю до англоговорящего мира, история началась поздно вечером в первый день Нового 2005 года (или, возможно, в новогодний вечер). Была туманная ночь, температура колебалась в районе нескольких градусов мороза. Маша пошла с большой компанией друзей праздновать Новый год и вероятно напилась. Неизвестно, были ли они бывшими учениками одесской школы №56, но согласно упоминаниям об этой истории в российских новостях, именно там они нашли вход в шахты.

Понятно, что это было плохой идеей. Единственными украинцами, у которых там есть какие-либо служебные дела, являются рабочие в шахтах, которые всё ещё занимаются раскопками известняка. Тем не менее, это не останавливало многих людей от совершения такого же путешествия, которое, по-видимому, совершила и Маша. Есть истории о деятельных виноделах и грибоводах, которые регулярно туда спускаются, чтобы оставить свою продукцию для выдержки или роста, будучи уверенными, что никто её не найдёт и не уничтожит.

Мы наверняка не знаем, что именно искала Маша, когда она пошла в катакомбы со своими друзьями. Они в ту ночь могли искать сокровища, учитывая, что ходят слухи, что где-то под школой №56 есть модель Титаника из чистого золота длиной в несколько сантиметров. Или, возможно, они искали тела. Ходит слух, что в катакомбах находятся сложенные в кучу трупы евреев, убитых во время Второй мировой войны. Также имеются данные, что катакомбы использовались для бессудной казни нацистских солдат.

Все фотографии взяты с Wikimedia Commons пользователь Полищук Денис Анатольевич

В катакомбах ориентироваться непросто, особенно если вы пьяны, как могла быть Маша той ночью. По некоторым оценкам, они простираются на 2500 километров, делая сеть немного длиннее, чем вся тихоокеанская береговая линия Соединённых штатов Америки. Вторая самая большая сеть катакомб находится в Париже, и она составляет всего лишь одну пятую длины одесских катакомб.

Они также не являются самым безопасным местом для пребывания. Некоторые участки периодически затапливаются грунтовыми водами, на других участках потолки ненадёжно подпираются специальными опорными балками, или же их вентиляционные системы полностью демонтированы. Кроме того они являются весьма хорошим местом, чтобы совершить убийство. В прошлом месяце парень примерно 20 лет был осуждён за убийство топором своей девушки подросткового возраста в катакомбах. В 2011 году в катакомбах случайно был найден убитый мужчина; на тот момент он был мёртв уже от трёх до шести месяцев.

Но быть убитым и чтобы ваше тело выбросили в катакомбы – это ещё цветочки по сравнению с тем, что по слухам случилось с Машей.

Говорят, что подростки провели там всю ночь. Утром они храбро встретили утренний холод, чтобы вернуться к домашнему очагу. Но будучи в смутном состоянии, они по рассеянности – или злонамеренно – оставили Машу в катакомбах.

Если она бродила в одиночестве, возможно, в поисках уединённого места, чтобы справить малую нужду, легко догадаться, что она была за пределами расстояния крика. Может быть, на её пути пару раз встретились развилки, и она потеряла нить маршрута. Не исключено, что она в пьяном виде забыла оставлять на пройдённом пути хлебные крошки.

Если в области около школы №56 не было грунтовых вод либо же секретного вина или грибов, ей не было бы что есть или пить. Также там не было бы места, где можно было оставаться в тепле, поскольку эта область находится недостаточно глубоко, чтобы там было намного теплее, чем в зябкую погоду той ночью.

Там было абсолютно темно. Но даже со светом и картой катакомб кому-то неподготовленному было бы сложно выбраться, поскольку существующие карты являются сводящими с ума каракулями, которые похожи на извилины мозга. Предположив, что Маша взяла с собой в подземелье фонарик или светильник с батарейным питанием, он бы перестал работать через пару часов, что усложнило бы продолжение поисков тепла и воды.

Если ей повезло, то она быстро умерла от холода. Если было слишком тепло, чтобы замёрзнуть, и она прилагала усилия, пытаясь выжить, обезвоживание стало бы невыносимым через всего лишь два дня, прежде чем симптомы стали бы истощать её. Она была бы в бреду, у неё бы начались конвульсии, и она бы необратимо впала в кому примерно на третий день, хотя она всё равно бы не заметила, как проходят дни. Она бы не продержалась больше недели.

«За время, что она была в катакомбах, её «друзья» не попытались вытащить её тело наружу», – написал Лата, высказывая предположение, что они «испугались».

Приблизительно через четыре месяца после Нового года, в апреле 2005 года, среди исследователей пещер разнеслась молва, что в подземелье находится свежее тело, написал Лата в своём сообщении в 2009 году. На самой известной фотографии – как в электронном письме Лата рассказал VICE, он присутствовал, когда делался снимок – изображены трое парней с бледными лицами, по внешнему виду раннего подросткового возраста, позирующие, будто они только что наткнулись на тело в узкой, извилистой части пещеры. На фотографии Машу невозможно идентифицировать никак, кроме того, что она – человек. Она лежит на левом боку, ноги согнуты, как будто она спит, в то время как верхняя часть её разлагающегося тела вообще потеряла форму и начала становиться неотличимой от жёлтого известнякового пола пещеры.

Прошло два года, и никто не забрал тело, утверждает Лата. Он вспоминает то «сочинение», написанное его другом, который по его словам является «известным журналистом», которое было доставлено местным властям. Неясно, что написал журналист, но Лата заявляет, что власти начали шевелиться и убрали тело менее чем через 24 часа.

Костя Пуговкин, который называет себя ветераном украинской антитеррористической операции, живущий в Одессе, утверждает что он – тот, кто лично поднял тело с той фотографии из подземелья. Его воспоминание отличается от воспоминания Латы.

По словам Пуговкина, в 2004 пропал ещё кое-кто: Янис Стендзениекс, сын газетного магната по имени Арманд Стендзениекс. Пуговкин рассказал нам, что старший Стендзениекс предлагал награду любому, кто смог бы найти его сына, и некоторые люди, которых он называл «диггерами» – любители катакомб – рассказали властям о теле, находящемся в четырёх-пяти километрах от входа в катакомбы.

Желая всем сердцем получить возможную награду, говорит Пуговкин, он заполз в подземелье и в итоге наткнулся на то, что он назвал «костным бульоном». Оставшийся процесс не был чем-то типа «CSI: Одесса». «Я завернул всё это в простыню, и вытащил наружу, –рассказал он VICE. – Было сложно выбраться из шахты –там примерно как девять этажей, уровни с узенькими лестницами между ними».

Он рассказал нам, что он потом принёс тело в офис полицейского судмедэксперта, находящийся почти в 10 километрах от входа, который могла бы использовать Маша. Но он утверждает, что когда Арманд Стендзениекс распорядился провести ДНК тест на отцовство, совпадения не было. Таинственный человек, который не имел никакой ценности, говорит Пуговкин. «Диггеры решили, что это был сатанист, который заблудился».

«Они говорят, что это была девушка», – добавляет он.

Но согласно официальному сайту одесских катакомб, вся история про Машу является ложью. «Кроме самого фотографа, – говорится в сообщении, – нет ни одного человека, гражданского лица или представителя правоохранительных органов, который мог бы подтвердить историю. Мы полагаем, что это всего лишь розыгрыш и труп ненастоящий». Это был бы странный, несмешной розыгрыш.

Лата говорит, что он был там, когда делался этот снимок, но он не может воссоздать в памяти происхождение фото. «В день, когда были сделаны эти фото, нас было четверо, – написал он, – и я серьёзно не знаю, где я в настоящее время могу найти этих ребят». Странно, Лата сказал нам, что человек, ответственный за официальный вебсайт катакомб, и который называет его лжецом – это «один из самых опытных исследователей одесских катакомб и мой лучших друг». Поскольку организация отвечает за обследование катакомб, она «вероятно, предпочитает не вмешиваться в это дело, также как и я», – выдвинул теорию Лата.

Вариант этого фото предоставил нам непосредственно Евгений Лата

Итак, это фото тела, которое, кажется, никогда не будет точно опознано, и оно увековечивает последний момент чьей-то жизни. Будь этот человек невинной тусовщицей, сатанистом или украинским пьянчугой, который сделал пару шагов (слишком много шагов) во тьму, фото даёт воображению разыграться, поскольку оно вызывает в воображении тот самый вид кошмарной одинокой смерти, которой все больше всего боятся. Фотография доказывает, что ад – реальное место, и оно находится на глубине примерно девяти этажей под Одессой.

Даже после эпизода с «Машей», Лата продолжил исследовать катакомбы. Его описания своих путешествий во тьму были волнующими приключенческими рассказами. В своём посте 2010 года, он говорит, что когда-то совершал путешествия, которые длились больше недели, и что он наполнял свою «сумку для катакомб» провизией, походным снаряжением, водолазным снаряжением и картографическими инструментами, чтобы подготовиться к долгим походам.

К 2012 году он стал «послом катакомб в Интернете». В своём последнем посте он говорит, что уже почти не осталось что исследовать. Потом он добавил, что маленький мальчик недавно потерялся в результате несчастного случая и его тело всё ещё не нашли. Также он написал, что «пятеро исследователей потерялись или умерли в течение этого года».

«Именно поэтому я всерьёз умоляю вас не пытаться ходить под землёй Одессы в одиночку. Это может быть очень опасно», – написал он, добавив: «вот пару новых фотографий наших катакомб. Наслаждайтесь».

Джулс Суздальцев предоставил информацию для этой статьи.

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