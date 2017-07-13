Джейн Линч до сих пор чувствует запах копировальной бумаги со своей первой работы

Меня взяли в рекламу хлопьев Kellogg’s Frosted Flakes, а когда я явилась на следующий этап кастинга, в помещении оказался Кристофер Гест. Я знала, кто он такой, по «Spinal Tap» и «В ожидании Гаффмана», поэтому я была в восторге от возможности с ним поработать. Съёмки в рекламе были очень похожи на съёмки в фильме Кристофера Геста. Всё было импровизировано. Спустя пару месяцев он попросил меня сняться в «Победителях шоу».

После «Победителей шоу» для меня открылись двери. Я перешла на другой уровень, когда моё имя начало становиться известным. Я стала получать больше работы, а ходить на прослушивания нужно было меньше, чему я была очень рада. Я устала от этой рутины, которой занималась много лет. Затем, когда вышел «Хор», пришла такая слава, с которой я ещё никогда не сталкивалась.

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Мне за всю жизнь ни разу не показалось, будто мне что-то нужно доказывать, но сейчас мне, разумеется, так не кажется. Именно поэтому я занимаюсь тем, чем обожаю заниматься, например, веду Earth Live. Для этой передачи установлена 51 камера по всему миру, в 25 местах на шести континентах, и мы два часа переключаемся между всеми этими местами. Мы выбрали вечер первого полнолуния лета, благодаря чему в мире очень много солнечной энергии, а это значит, что животные будут гораздо активнее. В дикой природе непременно будет происходить что-то очень интересное. Ещё у нас есть такие особенные камеры, которые смогут снимать глухой ночью и показывать всё, словно средь бела дня. Так что мы сможем увидеть всё даже в тех местах мира, где будет очень темно.

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