Джеки Чан просто хочет петь, надирать задницы и нести мир во всём мире

Последний фильм с Джеки Чаном, «Иностранец», снят по роману Стивена Лизера «Китаец» и рассказывает о скромном владельце лондонского ресторана (Чан), ищущем справедливости после того, как его дочь (Кэти Льюнг) гибнет во время теракта, связанного с ИРА. Из его семьи никого не осталось и терять ему больше нечего, и поэтому скорбящий отец преследует бывшего члена ИРА, подавшегося в политики (Пирс Броснан), желая узнать имена террористов – при этом он распутывает сложнейшую паутину из политики, похороненного прошлого и скрытых мотивов.



Боевые сцены в «Иностранце», который позиционировали как экшн-триллер в духе «Заложницы», взрывные – как и ожидается от фильма с международной звездой боевиков в главной роли, срежиссированного режиссёром «Золотого глаза» и «Казино «Рояль» Мартином Кэмпбеллом. Но важнее всего в фильме – то, как Чан мстительно и с каменным лицом играет Квана.

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Многим будет непривычно видеть, как 63-летний актёр играет драматическую голливудскую роль – более всего он известен своими комедийными боевиками, – хотя, по словам Чана, это готовилось десятилетиями. И у него до сих пор масса идей для следующего большого проекта, а нашим интервью он пользуется как мини-питч-сессией.

При этом, однако, нельзя сказать, что он полностью отказывается от комедийных боевиков. Я поговорила с Чаном о том, как он готовил Америку к таким фильмам, в которых хочет сниматься, почему он считает, что «Иностранец» призывает к миру, и почему наконец-то пришло время для «Часа пик 4», но не для «Шанхайского рассвета».

VICE: Вы уже говорили, что хотите быть известны как актёр, способный драться, а не как боец, способный к актёрской игре. Почему для вас важно это различие?

Джеки Чан: Я наблюдал за историей. Все мои друзья, которые являются звёздами боевиков, после определённого возраста исчезают. Сколько звёзд боевиков до сих пор в кинобизнесе? Всегда снова, снова и снова появляется новая звезда боевиков. Когда мне было 30 с лишним лет, я уже об этом знал.

Итак, я готовил то, чем занимаюсь ради своего будущего. В последние 20 лет, если проследить за моими фильмами в Китае и Америке, можно заметить: разные персонажи, разные сценарии, разный экшн, разная манера игры. Я очень долго готовился – медленно, медленно, давал зрителям принять себя, «даже если Джеки не снимается в боевике или комедии, мы всё равно сможем его увидеть».

На это нужно много времени, и это очень трудно; это как азартные игры. «Инцидент в Синдзюку», «Сердце дракона» – фильмы хорошие, а кассовые сборы никакие – компания немедленно возвращается к съёмке боевиков. Это неправильно. Сейчас касса мне уже безразлична. Для меня очень важна критика. Сорок лет назад я уже думал: «выигрыш по кассе – выигрыш для нас». Это не так. Нужно делать так, чтобы люди помнили фильм – это хороший фильм. Я хочу делать то, что люди будут помнить.

«Иностранец», на ваш взгляд, стал фильмом, в котором вы могли бы сняться на относительно раннем этапе своей карьеры или только с опытом?

Я думаю, это приходит с опытом. Раньше так не получается: я беру сценарий, и я пишу собственный сценарий, подходящий моему возрасту. Сколько мне лет, что я могу делать? В то время я мог корчить множество смешных рож [ кривится, а затем хохочет] – но я уже не могу так делать, потому что я немолод.

Я бы скорее снялся в чём-нибудь вроде «Заложницы» или «Снайпера». Есть столько американских фильмов, почему я не могу получать такие сценарии? Почему режиссёры не берут меня на работу в такие фильмы? Пирс [Броснан] теперь может сняться в «Мамма Mia 2»! Я обожаю «Мамма Mia»! Если Пирс может в этом сниматься, то, думаю, могу и я – с драками, экшном, танцами, песнями. Надеюсь, меня пригласят этим заняться в «Мамма Mia 3».

Очень многие люди до сих пор видят в азиатах чужаков или иностранцев. Если взглянуть на фильмы вроде «Час пик» или «Каратэ-пацан», кажется, будто Голливуд до сих пор предпочитает видеть азиатов либо милыми, либо спутниками главных героев. Считаете ли вы, что ваша роль Квана может подпитывать этот страх перед «чужаками»?

Нет, я так не считаю. Это очень сильно зависит от сценария. Все иностранцы, даже американцы – иностранцы. Американцев не бывает. В фильме мы не только говорим о терроризме, но ещё и думаем о любви и единстве. Мы говорим подрывникам: «Смотрите, вы убили столько невинных людей, это неправильно». Собственно, именно поэтому я хотел сняться в этом фильме.

Будучи кинематографистом, продюсером или режиссёром, нужно делать что-то для общества. На свете столько природных катастроф, но сейчас люди создают катастрофы каждый день. Что бы я ни делал, я пропагандирую мир и любовь. Если все внесут свою лепту, то, думаю, мир настанет во всём мире.

Я думала, что мы, возможно, никогда не увидим «Час пик 4», поскольку вы сказали, что пытаетесь отойти от крупных боевиков. Что вызвало в вас желание вернуться к этому сценарию?

[Когда] я получаю американский сценарий, то там всегда так: гонконгская полиция, китайская полиция, гонконгское ЦРУ, китайское ЦРУ. Всякий раз, когда мне давали сценарий «Часа пик», я непременно его возвращал. Фальшивые деньги, мафия – это мне не нравится. Мне это просто не нравится. Даже «Шанхайский полдень» – хотели снять «Шанхайский рассвет»: «Шанхайский полдень», «Шанхайские рыцари», «Шанхайский рассвет» – но сценарий ужасный! Похищение последнего императора, отец Оуэна Уилсона продаёт огнестрел в Китае, я возвращаюсь, чтобы помочь последнему императору, а затем узнаю, что у меня есть ещё один сын, и он – имперский гвардеец. Тогда я просто [его] возвращаю.

Месяц назад Бретт Рэтнер подкинул мне идею. Я сказал: «Ага, это может сработать. Покажи-ка мне». На прошлой неделе мне показали первую страницу. Тогда я согласился. По крайней мере я согласился с тем, что есть что-то новое. Никаких фальшивых денег, ни мафии, ни опиума, ничего подобного.

Могут ли зрители ожидать таких же или других Ли и Картера?

Та же команда, другая история, другая местность, другое место съёмок. Почему я на это согласился? Потому что у меня есть «Иностранец». Затем – следующий американский фильм, надеюсь, что он будет комедией. Затем, возможно, после «Часа пик 4», я надеюсь сняться в «Каратэ-пацане 2». Конечно, я [также] надеюсь, что смогу стать одним из Аватаров или Кингсмэнов.

Как, согласно вашим надеждам, люди должны представлять себе и помнить Джеки Чана?

Я надеюсь, что люди запомнят меня как хорошего актёра, который умеет очень много. Я уже доказал, что я – режиссёр, сценарист, вокалист, постановщик трюков, звезда боевиков, и ещё я актёр. И я хороший учитель. А ещё я просто один из многих… хороших людей.

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