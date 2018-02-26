Джерард Батлер – ужасный актёр. Я говорю это не шутки ради и не предваряя рассказ о поправимых качествах, оправдывающих его продолжающееся до сих пор присутствие в блокбастерах. Почти два десятилетия его карьеры смотреть на его игру было также захватывающе, как смотреть и ждать пока высохнет краска, и ни харизма, ни остроумие актёра не спасали ситуацию. Критики исправно ругали его актёрское мастерство, так почему же воротилы киноиндустрии продолжают вкладывать миллионы в проекты, показавшие себя провалами с точки зрения критиков, а в некоторых случаях и пустой тратой денег?



Прибыльность исполнителя главной роли всегда была непредсказуемой и капризной. Голливуд был создан по образу и подобию Кларка Гейбла и Джона Уэйна, а когда явной маскулинности пришёл на смену спокойный ум, самым популярным актёром стал Монтгомери Клифт. Когда зрители начали громко требовать чего-то чуть более смелого, появился Джеймс Дин со своим недолгим, но запоминающимся бунтом, а Марлон Брандо продолжил дело, которым Дин так и не успел заняться как следует.

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За многие годы на наших глазах принимали эстафету в роли желаемого главного персонажа разные версии этих актёров, игравшие белых здоровых героев в хорошей физической форме. Быть белым ведущим актёром в Голливуде значит сталкиваться с ожиданиями, что всё, чем вы обладаете, волшебным образом превращается в золото – и всё же вся карьера Батлера противоречит этой теории.

Его последний фильм, «Геошторм», согласно оценкам, обошёлся в 120 миллионов долларов; по данным The Wrap, он, судя по всему, обеспечит более 100 миллионов долларов убытков. По словам Э. О. Скотта из The New York Times, если говорить об актёрской игре Батлера, «постоянство – его главное, а может, и единственное его достоинство как актёра». В самом деле, если высидеть один фильм с Батлером до конца, двумя определяющими его факторами окажутся стабильная посредственность и неправдоподобность. Может, кто-нибудь помнит «Богов Египта»? Многие фильмы выезжают на вере в невероятное, но «Боги Египта» с их отбеленными персонажами заставляли зрителей два с лишним часа сидеть и смотреть, как Батлер играет египетского бога. Бюджет фильма составил 140 миллионов долларов, и он едва вышел в ноль с жалкими 150 миллионов долларов сборов.



Экранный дебют Батлера состоялся в британской драме «Миссис Браун», но его первым выходом в высшую лигу ведущих актёров стал экшн-триллер «Дракула 2000» – прорыв, который был не таким волнующим, как роль Брэда Питта в «Тельме и Луизе», не таким спорным, как игра Дензела Вашингтона в «Копии и негативе», и не таким завораживающим, как роль Рассела Минса в «Последнем из могикан».

«Дракула 2000» провалился в прокате, не сумев отбить свой бюджет в 54 миллиона долларов, а реакция критиков на игру Батлера в роли графа стала первой ласточкой прохладного отношения, которого его игра будет удостаиваться всю его карьеру. Джо Лейдон в статье для Variety заявил: «Дракула в исполнении Джерарда Батлера больше смахивает на вздорного манекенщика, чем на истинного князя тьмы»; Скотт Брейк на IGN.com назвал его «поразительно необаятельным Дракулой».

Четыре года спустя Батлер снялся ещё в одной роли знаменитой измученной души – Призрака со шрамом, страдающего от неразделённой любви, в экранизации «Призрака Оперы» сэра Эндрю Ллойда Уэббера. Фильм хвалили за картинку и актёрскую игру (особенно актрисы Эмми Россам), но Батлер снова не сумел произвести настоящее впечатление. Питер Брэдшоу в материале дляThe Guardian заявил: «Так как он в основном прятался за маской, [Батлер] теперь по крайней мере может попробовать притвориться, что он там не снимался».

Всю свою карьеру Батлер в основном оставался в нише приключенческого боевика / триллера, выдавая на-гора фильмы вроде «300 спартанцев», «Падение Олимпа», «Власть огня» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни». То, чего им не хватало по части содержания, развития персонажей и умных диалогов, возмещали собой кассовые сборы, обеспечиваемые самой по себе зрелищностью компьютерных спецэффектов, не требующих драматического мастерства. Немногочисленные попытки Батлера положиться на собственный шарм (малобюджетные фильмы вроде «Мужчина нарасхват», «P.S. Я люблю тебя» и «Охотник с Уолл-стрит») приводили к тому, что многие критики ругали его игру как невыразительную, скучную или несимпатичную. В частности, «Охотник с Уолл-стрит» собрал в прокате на родине 0 долларов.



Батлер постоянно выдавал работы ниже среднего, давшие ему определённую финансовую стабильность и славу в надёжном убежище привилегий белого мужчины, обеспечивающих идеальную безопасность. Ни один небелый человек не может позволить себе сняться в провальном фильме, одновременно надеясь, что ему предложат местечко в фантастическом действе с бюджетом 100 миллионов долларов. Небелым деятелям искусства редко позволяют провалы, но Батлер построил целую карьеру на том, что он – человек, который обычно работает плохо, а в лучшем случае – нормально.

Несмотря на всё это, а также на жалкие кассовые сборы «Геошторма», у него в ближайшее время выйдут ещё два фильма: «Охотник-убийца» и «Вертеп разбойников» (выход последнего намечен на начало 2018 года). Даже если им не удастся снискать благосклонность критиков и получить какие-то премии, весьма вероятно, что у Батлера так и не возникнет необходимости бороться за место под солнцем. В конце концов, белым мужчинам можно публично терпеть неудачи, в то же время всё равно побеждая.

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