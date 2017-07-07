Джулия Стайлз считает, что ей нужно научиться получше лгать

Фильм «10 причин моей ненависти» задал в моей жизни вектор развития на годы. Саундтрек (в основном, исполненный женскими гитарными группами, вроде Letters to Cleo) стал типом музыки, в который я впервые влюбилась. Кэт Стрэтфорд – феминистка, Сильвия Плат – обаятельная, дерзкая шутница, которую играла 18-летняя Джулия Стайлс – была девушкой, которой бы я хотела стать.

Так что, когда мне подвернулся шанс провести интервью со Стайлс, актрисой чья роль была столь влиятельной для меня и многочисленных моих сверстниц, я была одновременно нетерпеливой и взволнованной. Будет ли она соответствовать моим многолетним ожиданиям? Как только мы встретились пару недель назад в центре Лондона, я поняла, что зря волновалась. Сейчас идёт промокампания нового сериала Ривьера на канале Sky Atlantic, в котором Стайлс играет гламурного и влиятельного искусствоведа, которой пришлось расследовать загадочную смерть мужа. Стайлс, остается такой же уравновешенной и весёлой, какой она всегда была на протяжении своей длительной и разнообразной карьеры. Если вы не видели 10 причин, то наверняка узнаете её по фильмам Идентификация Борна, Coхрани последний танец, Декстер, или одному из многочисленных сериалов и фильмов за последние 20 лет.

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Мы говорили о сложных периодах, этике мошенничества и обмана, и о том, что правительство следит за нами через камеры телефонов.

VICE: Чтобы вы хотели больше: изменить день из своего прошлого или увидеть день из вашего будущего?

Джулия Стайлс: Интересный вопрос. О путешествиях во времени начинаешь задумываться, когда понимаешь, что изменив один день из своего прошлого, изменится происходящее после него. Мне бы хотелось увидеть один день из моего будущего.

Чтобы вы хотели в нём увидеть?

Хорошее, только хорошее. Приятные, чудесные события. Никакой трагедии.

Но мне кажется, это рискованно.

О, да. Но если бы вы увидели, нечто, чего можно избежать? И после этого решите что-то сделать по-другому. Да.

Если бы вы жили в любой период в истории, какое время вы бы выбрали?

Это каверзный вопрос для женщин, потому что любой период до 1970 года плох.

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Трейлер Ривьеры



Какая вещь из тех, что у вас есть самая лучшая?

Ну, с сентиментальной точки зрения, это детское банджо, которое похоже на обычное четырехструнное. Мой жених подарил мне его, когда мы начали встречаться, и я беру его с собой в путешествия. Это по-настоящему прекрасно. Еще я купила пианино, оно особенное.

Вы играете на музыкальных инструментах?

Я учусь, но совсем на уровне азов. Я поняла, что, будучи взрослой, я совсем плохо справляюсь с домашними заданиями, так что, по части практики у меня всё плохо.

Какое школьное воспоминание вы можете выделить на фоне остальных?

Первое, что приходит в голову – это, как я списывала на экзамене по правописанию в четвёртом классе. И я преуспела в этом! Благодаря этому, я попала на более высокий уровень в конкурсе правописания. Так что, это окупило себя.

Урок, который мы можем извлечь из этого интервью, – это то, что списывание стоит того.

Я просто подглядывала в тетрадь соседа по парте. Это было слово «государство» (англ. Country).

Вы сомневались насчет сочетания “ou“ ?

Да. Это был четвёртый класс!

Если бы вы участвовали в боях без правил, под какую песню выходили бы на ринг?

Определенно «212» Азалии Банкс.

От какого фильма или сериала вам хочется плакать?

Если я в самолёте, то плачу от любого фильма. И смеюсь. Дайте подумать. Какой фильм? [Длительное молчание. Мы решили продолжить. После того, как я уходила с интервью, Стайлз выбежала из туалета, сообщить мне, что последним фильмом, от которого она заплакала, был Большие глаза с Эми Адамс в главной роли. Так что, теперь мы знаем.]

Во сколько вы позже всего засыпали в прошлом месяце?

Я люблю поспать. Я могу легко проспать до полудня, если есть возможность. Может быть, я должна была стать музыкантом. Не потому что у меня есть музыкальный талант, а потому что я – ночная сова.

Есть ли кто-то, кроме вашего партнёра, перед которым вы бы чувствовали себя комфортно обнажённой?

Знаете, для актрис это несколько иначе, потому что достаточно много времени мы бываем обнажёнными. Не потому, что мы – шалавы, но когда художники по костюмам и звукооператоры должны смотреть на тебя обнажённой, скромность быстро уходит. Но это не значит, что мне всегда комфортно. Просто я на работе.

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