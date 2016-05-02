Поедание дикой травки с «Дикарём» Стивом Бриллом, собирателем и панк-натуралистом

Я почувствовала некоторую тревогу, увидев, как какой-то чувак в пробковом шлеме и с киркой запихнул себе в рот жёлтый одуванчик. Я вполне уверена, что мама в детстве говорила мне, будто они ядовиты. Он уже несколько минут как проглотил одуванчик, но и не думал блевать растительным материалом или умирать, поэтому, когда он сорвал ещё один и попросил меня попробовать, я не смогла не принять цветок. Он был неплох на вкус – текстура напомнила мне брюссельскую капусту с удивительно мягким вкусом.

Одним холодным субботним утром в Коннектикуте группа из десяти укутанных человек собралась послушать, как «Дикарь» Стив Брилл рассказывает о травке. Последние 35 лет этот собиратель-самоучка, экскурсовод и писатель водил людей на поля, в парки и даже на обочины по всей Новой Англии, чтобы показать им еду, которую легко можно найти в дикой природе для еды или готовки. Хотя у него и нет университетского диплома по ботанике, природоведению или экологии, натуралист-аутсайдер позиционирует себя как «главный в Америке по собирательству». Однажды его арестовали в Центральном парке за поедание одуванчика перед носом у смотрителей парка под прикрытием; он обожает пересказывать эту историю, и она, по его словам, сделала его знаменитым. «До этого я был безвестен. Думаю, в тот день с новостями было туго, потому что эту историю показали на всех телеканалах».

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«Вокруг нас растут тонны трав, ягод, зелени, грибов, орехов, семян и кореньев, – поведал мне в какой-то момент на экскурсии Дикарь Брилл. – Люди не знают, что это такое, поэтому я учу их распознавать, собирать и готовить их».

Он считает, что собирательство важно для того, чтобы помочь людям наладить контакт с природой, понять, что они едят, и принимать устойчивые решения, благоприятные для экологии. «Это всё равно что пойти в супермаркет и заметить морковку или помидор – просто собирательство не является частью нашей культуры. Поэтому я учу людей, какие дикие растения можно использовать, как защититься от поедания не тех растений, как собирательство вписывается в жизнь, а также всему остальному, что я смог выяснить о растениях», – сказал Дикарь Брилл. «А ещё, – добавил он, – как это позволяет экономить на продуктах».

Он не выживальщик и не готовится к концу света. Напротив, он реалист со страстью к пониманию мира природы, а это знание, по его мнению, могло бы пойти на пользу большему количеству людей. Когда я спросила, почему так мало людей знают о том, что можно есть широкодоступные растения вроде одуванчиков, он засунул себе в рот ещё один и ответил: «Потому что у них нет пластиковой упаковки и нет рекламных роликов по телевизору; для одуванчиков нет маркетинговой кампании».

Проглотив растение, Дикарь Брилл добавил, что считает, что лучшая органическая еда – дикорастущая. «То, что вы покупаете в магазине здоровой пищи, генетически модифицировано посредством обычной селекции, чтобы растения были более выносливыми. Они выглядят получше, но не имеют того вкуса, который есть у соответствующих диких продуктов, – заявил он, вручив очередной одуванчик экскурсанту, и добавил: – Вот тебе цветочек».

Он указал на стебли лилейника и попросил всех нас их попробовать, а затем рассказал нам, как их можно готовить дома. Он вытащил контейнер со стеблями лилейника, которые поджарил дома, и дал нам попробовать. Дикарь Брилл заметил, что у этого растения также можно есть клубнеплоды, а на вкус они немного напоминают репу. Он предложил жарить их с травами и маслом, а затем подавать как печёный картофель. «На такое клювом щёлкать не будут», – завершил он одной из множества дурных шуток, которыми известен. Среди других съедобных вещей, которые мы нашли на экскурсии, чесночница, одуванчики, фиалки, рогоз, дикая морковь, восковница, дикий латук, бензойное дерево и полевой чеснок.

Всё остальное время трёхчасовой экскурсии собиратели набирали полные пакеты зелени, клубнеплодов и цветов для еды или для того, чтобы впоследствии высадить их дома. Когда люди записываются на экскурсии, им говорят брать с собой пластиковые или бумажные пакеты для сбора продуктов, и ручки, чтобы отмечать пакеты. Каждые несколько футов Дикарь Брилл останавливался и указывал на очередное растение, добавляя по возможности каламбуры и шутки. Экскурсанты это проглатывали в прямом и переносном смысле.

Таланты Дикаря Брилла не ограничиваются собирательством. Он ещё и художник. Когда я пришла взять у него интервью несколько недель спустя, он показал мне скульптуры грибов и рисунки растений, которыми пользуется, чтобы иллюстрировать свои находки. Рисунки, выполненные от руки иллюстрации, достойные старинных книг по ботанике, можно увидеть в его книгах, а также через созданное им приложение, которое предоставляет удобный справочник по собирательству с информацией о том, как обнаружить и правильно есть более 250 распространённых растений, имеющихся по всей стране в различных регионах и климатических зонах, а также в разные времена года.

«Я занялся этим, потому что был голоден, а ещё интересовался здоровьем, кулинарией и питанием. Обнаружив, что существуют дикие растения, которые можно есть, я начал самостоятельно этому учиться», – сказал он.

Первое открытие у него случилось, когда он ехал на велосипеде через парк в родном Квинсе в 70-е. Он увидел компанию православных гречанок, собиравших растения. Остановился и спросил их, чем они занимаются, но не понял ни слова из их речи. «Для меня это была сплошная китайская грамота – или скорее греческая, – но они отправили меня домой с пакетом виноградных листьев, которые собирали. Я их нафаршировал и сварил, и они оказались вкусными. После этого мне нужно было узнать больше об этой еде, которая растёт в дикой природе.

Я начал обзаводиться книгами. Плохо было то, что книги были не очень хороши, из-за чего учиться и пользоваться полученными знаниями было трудно. Это было хорошо, потому что я увидел массу возможностей писать о растениях, как только я их изучил», – поведал он мне. Он учился через чтение и в особенности методом проб и ошибок, хотя ни разу не заболевал из-за съеденного в лесах. «Я очень осторожен. Иногда я ждал по нескольку десятилетий прежде, чем съесть растение, которое увидел в лесах».

Больше всего из собираемых продуктов он любит обычную дикую фиалку, в честь которой и назвал свою дочь и партнёра по собирательству – Вайолет. Его любимый рецепт с применением фиалов – сааг панир с фиалками, индийское карри, в котором шпинат заменён фиалками, а панир – эквивалентом на основе тофу. «Полагаю, я лишь едва затрагиваю кулинарные возможности дикорастущих продуктов». Собирательством он добывает примерно половину своей еды; остальное покупается в магазине.

«Мне по душе дикорастущие деликатесы, обходиться без коричневого риса, чечевицы и специй мне нет резона», – пояснил он.

Он полностью избегает переработанных продуктов, и, как правило, ест всего дважды в день. В день нашей встречи он позавтракал коричневым рисом с остроконечным горцем и пообедал салатом со смесью собранной и покупной зелени и фруктовым салатом в качестве гарнира. Садоводством он также не занимается. «Мой сад – это весь мир. Здесь всегда сезон для чего-нибудь и можно найти что-нибудь новенькое», – заявил он.

На вопрос о том, есть кто-то ещё, кто занимается тем же, что и он, он ответил в типичном стиле Дикаря: «Да, все животные в лесах».

Более подробно о «Дикаре» Стиве Брилле читайте на его вебсайте; также взгляните на календарь событий.

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