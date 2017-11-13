Эллен Пейдж обвинила режиссера Бретта Рэтнера в гомофобии

Первоначально эта статья появилась на VICE Canada .



Актриса Эллен Пейдж обвинила режиссера Бретта Рэтнера в оглашении информации о её гомосексуальной ориентации, когда ей было 18 лет.

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В своем длинном посте на странице в Facebook Пейдж, которая является ведущей на телеканале «VICELAND», заявила, что во время съемок, встречи съемочной группы фильма «Люди Икс: Последняя битва», Рэтнер, который режиссировал данный фильм, сказал женщине на десять лет старше ее: «трахни ее [Пэйдж], чтобы она поняла, что лесбиянка».

«VICE» обратился к адвокату Рэтнера Мартину Сингеру за комментарием, однако ответ был получен не сразу.

Недавно по меньшей мере шесть женщин обвинили Рэтнера в сексуальных посягательствах или преследованиях. Режиссер опроверг обвинения через своего адвоката и подал в суд на одну женщину, которая обвинила его в изнасиловании.

Пейдж, которая в 2006 году сыграла Китти Прайд в фильме «Люди Икс», отметила, что когда Рэтнер выступил с замечанием, она еще не осознавала, что лесбиянка.

«Я почувствовала себя такой оскверненной, когда это случилось. Я смотрела себе под ноги, не сказала ни слова и смотрела в пол, а никто другой тоже ничего не сказал», – написала она. «Он выдал меня, не беспокоясь за меня, это поступок, который мы все признаем гомофобным». Она отметила, что эти высказывания вызвали ее «давние чувства стыда».

Пейдж также утверждает, что на съемках Рэтнер сказал одной женщине, что у нее «висячая киска».

Она отметила, что во время съемок она и Рэтнер «повздорили», так как она, несмотря на его настойчивые требования, отказалась носить рубашку, на которой говорилось «Команда Рэтнера». По словам Пейдж, она сказала ему: «Я не в твоей команде». Позже другие члены съёмочной группы сообщили ей, что она не может разговаривать с ним в таком тоне.

«Я получила замечание, однако его не наказали и не уволили за откровенно гомофобное и оскорбительное поведение, которого мы все стали свидетелями».



Пейдж подробно рассказала о других случаях сексуальных домогательств и нападений, с которыми она столкнулась в киноиндустрии, в том числе о том, что режиссер, лаская ее ногу под столом, делал ей непристойные предложения, о том, что она подвергалась сексуальному насилию, и что режиссер просил ее заняться сексом с пожилым человеком; Пэйдж написала, что все инциденты произошли, когда ей было 16 лет.

Она стремилась разоблачить голливудскую культуру пособничества, когда речь шла о предполагаемых серийных извращенцах, таких как Билл Косби и Харви Вайнштейн, и также отметила, что работа над фильмом Вуди Аллена была «самым большим сожалением» в ее карьере.

В связи с расследованием « LA Times» адвокат Рэтнера Сингер заявил: «Я представлял господина Ратнера на протяжении двадцати лет, и ни одна женщина никогда не подавала против него никаких исков в связи с сексуальным домогательством или преследованиями».

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