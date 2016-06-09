По всей видимости, Илон Маск хочет умереть в ультрадемократическом обществе на Марсе

Илон Маск в 2014. Фото взято с Tesla Club Belgium

Илон Маск, техномагнат, стремящийся полностью изменить способ передвижения людей по планете с помощью своей компании Tesla и однажды колонизировать другие планеты с помощью другой своей компании SpaceX, стоит ему открыть рот, частенько кажется персонажем из научной фантастики. Поэтому, выйдя на сцену на конференции Vox Media’s Code Conference в начале июня, для интервью у технических журналистов Кары Свишер и Уолта Моссберга, он, естественно, выдал ряд шикарных идей. Во-первых, он сказал, что мы, вероятно, живём внутри смоделированной реальности, цель которой можем даже не надеяться понять. И хотя это круто, хорошо и вообще, но те действительно неземные вещи, которые он обсуждал, были… ну, реально неземными.

Маск не стал скрывать свою мечту свалить с Земли ко всем чертям, что вполне резонно, поскольку на этой планете в основном слишком жарко или слишком холодно, а хорошее, к примеру, телевидение, перестало быть таким хорошим. Его мечта состоит в том, чтобы родиться на Земле (выполнено), но умереть на Марсе («Если уж выбирать место для смерти, то Марс, вероятно, неплохой выбор», – заявил он на Code Conference), а о своих колонизационных планах он говорит с той непринуждённостью, с которой 18-летний паренёк болтает о своём выборе университета.

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Его план состоит в том, чтобы отправить на Марс ракету к 2018 году (да, Space явно серьёзно настроен на это) и привезти людей на Красную планету в 2025. Услышав вопрос о том, будет ли он одним из первых колонистов, он выступил с возражениями, а когда Свишер энергично поинтересовалась у него, не отправится ли он в космос прежде, чем улететь на Марс, он пожал плечами и ответил: «В какой-то момент отправлюсь».

На ненавязчивое высокомерие Маска легко отреагировать недоверием. Tesla действительно собирается, к примеру, резко начать производить по 500 000 машин в год к 2018 году? Если дать SpaceX 62 миллиона долларов, она действительно отправит ваши вещи на Марс? А насколько реальны настоящие колонии на Марсе, учитывая, что безумно раскрученная схема MarsOne (которая будет использовать ракету SpaceX, чтобы отправить людей жить на Марсе, и оплатит миссию за счёт доходов от реалити-шоу об этой попытке) кажется кучей практически необоснованного шума?

С другой стороны, Tesla действительно строит «гида-завод» для производства батарей (по словам Маска на CodeConference, обладающий самой большой площадью на планете), а Space действительно высаживает ракеты на баржи после нескольких провалов.

Так почему бы не перескочить вперёд и взяться за важное – к примеру, как будет происходить самоуправление в марсианских колониях?

Когда этот вопрос задал кто-то из слушателей, Маск не растерялся, так как представляет себе систему, в которой люди будут голосовать за законы напрямую. Если конкретно, то Маск размышлял о системе, «в которой принимать законы несколько труднее, чем упразднять, и в которой законы не просто автоматически живут вечно».

Всеобщее голосование по всем вопросам, вплоть до возобновления старых законодательных актов, представляется безумием, как отметил Эзра Клейн из Vox. Жизнь на Марсе и так будет достаточно трудна без того, чтобы доверять власть простым марсианам, которые, вероятно, будут ничуть не более рациональны и уравновешены, чем обычные земляне. Что случится, если захватить власть попытается единственный чувак на Марсе, подумавший о том, чтобы взять с собой ружьё? Что не даст милейшим людям из SpaceX, которые предположительно контролировали бы выдачу запасов колонии, превратить её в моногород? И шикарной телекоммуникационной структуре на Марсе изначально не было бы, поэтому люди не могли бы голосовать по разным вопросам через айфоны – вы что, типа будете собирать всех на общие собрания, чтобы решить, какие культуры высаживать и просить ли добавить в следующий груз с Земли горношахтное оборудование или DVD «Ночного суда»?

Ранее Маск говорил, что билет на Марс в один конец будет стоить 500,000 долларов, что в общем и целом на самом деле не кажется очень уж высокой ценой, но предположительно людям, не принадлежащим к «одному проценту», будет трудно найти такую малость (полагаю, ни один банк не станет давать кому-либо деньги в кредит, чтобы этот человек смог навсегда покинуть планету). Если команда миллионеров хочет смыться с планеты в марсианскую колонию, где они будут согласовывать свод законов или погибнут среди пустынных красных скал… Что ж, не думаю, что кто-то будет против этого возражать.

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