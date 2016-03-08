Каково страдать эндометриозом – заболеванием, которое превращает месячные в ад

Лина Данэм – одна из самых известных личностей, страдающих эндометриозом. Изображение взято здесь

Я едва ли не впервые увидела, как эндометриоз освещается в мейнстримных СМИ, в новости о том, что звезда «Девчонок» Лина Данэм недавно была госпитализирована в связи с осложнениями, возникшими у неё из-за этого заболевания. Это заболевание, для которого характерна невероятная боль, о которой знают очень немногие. Однако эндометриозом обязательно страдают в какой-то момент своей жизни 10 процентов людей с маткой, включая и меня.

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Мне было 19, когда у меня впервые диагностировали эндометриоз, заболевание, из-за которого ткань, обычно растущая внутри матки, появляется в других местах организма. Я уже давно знала, что что-то не так, ещё со вторых месячных, когда мне было 13 лет. Боль была настолько сильной, что я не могла пойти в школу. Я падала в обморок, если слишком быстро вставала, практически не могла есть и не могла спать. Мне приходилось сидеть дома неделями, потому что боль была настолько ужасна, а кровотечение продолжалось гораздо дольше, чем, как нас учили, должны продолжаться месячные.

В связи с этим я обратилась к семейному врачу, а он заявил мне, что боль во время месячных – это нормально. Мне пришлось жаловаться дальше, пока меня, наконец, не направили к гинекологу. Однако тот также сказал мне, что моя боль нормальна. Он всё же прописал мне некую противозачаточную таблетку в попытке сократить продолжительность моих месячных. И спустя пару лет так и вышло, но боль так и не прошла и даже не притихла.

Следующие несколько лет боль продолжала усиливаться. Я и дальше ходила к своему гинекологу, будучи убеждена в том, что с моим телом что-то не так, однако мне, по-видимому, не верил никто (ни один специалист, член семьи или приятель).

Боль от эндометриоза приходит из ниоткуда: стреляющая, острая и сильная. Она появляется в нижней части живота, накатывая судорожными волнами. Мне говорили, что это похоже на ощущения во время родовых схваток. Иногда она выстреливает в нижнюю часть спины, а это значит, что удобное положение принять невозможно. А ещё есть тошнота и головокружение, которые как будто и не собираются кончаться.

Итак, в 19, на очередном приёме, я, наконец, заявила гинекологу, что меня настолько достала постоянная боль, что я хочу умереть. Это как будто что-то сдвинуло: он сел и стал задавать мне вопросы, а после внутреннего осмотра пришёл к выводу, что у меня эндометриоз. Я понятия не имела о том, что это такое, но мне назначили лапароскопию и гистероскопию – две процедуры, во время которых вставляется камера для осмотра таза и слизистой оболочки матки.

Это довольно распространённый опыт среди людей, страдающих эндометриозом: получить диагноз трудно. Свою роль играет то, что врачи часто не воспринимают женскую боль достаточно серьёзно. Мой случай даже не худший из тех, о которых я слышала. Для некоторых больных эндометриоз невыносим.

Я перенесла операцию по выжиганию эндометриальной ткани, и мне сказали, что после заживления я больше не буду ощущать боль. Это было не так. Со времён той операции прошло уже более двух лет, и хотя УЗИ говорят мне, что моя матка больше не утопает в избыточной эндометриальной ткани, боль не прекратилась.

Однако получения диагноза, связанного с болезнью, которая не лечится, – ещё не самое худшее в эндометриозе. Существует множество заблуждений, и я в какой-то момент верила во все эти заблуждения. Прочтя какую бы то ни было статью об эндометриозе, включая статью о нём в Википедии, вы заметите, что она гласит, что эндометриоз однозначно приводит к бесплодию. Это не всегда так. У многих женщин, страдающих эндометриозом, есть дети. Однако я очень долго думала, что мой диагноз подразумевает: детей у меня никогда не будет.

А ещё есть моё самое любимое и самое регулярное переживание, связанное с болью при эндометриозе: внезапное обострение. Я обязательно общаюсь, выйдя в свет, или нахожусь на работе, и внезапно, без какой-либо логичной причины, мой живот раздувается вчетверо, а моё тело охватывает боль. Я ничего не могу с этим поделать – могу лишь попытаться объяснить окружающим меня людям, в том числе начальству, что я этого не планировала, я не выдумываю и мне нужно свалить домой.

Я продолжаю надеяться, что однажды лечение всё же найдут, но об этой болезни знают так мало, что это очень изнуряет тех, кто ею страдает. Порой я могу чувствовать себя нормально и быть на ногах не один час. В другие дни я просыпаюсь и не могу пошевельнуться. Облегчить боль нельзя. Ложусь ли я, сажусь ли я, купаюсь ли я, она никуда не девается.

Вам могут сделать операцию, дать гормональные лекарства, прописать сильные обезболивающие, но гарантии, что что-либо из этого может сработать, нет. Пока в связи с этим заболеванием не начнут проводить разъяснительную работу, государство и медицинская индустрия не станут поддерживать борьбу с ним и поиск лечения дальнейшими исследованиями и просвещением.

Это ещё один нюанс, усложняющий жизнь с эндометриозом: очень немногие вообще знают, что это такое, не говоря уже о том, как может изнурять боль. Так что, написав о своём опыте, я надеюсь, что пара человек сможет узнать больше о том, что значит эндометриоз для тех людей, которые борются с ним. Мы сильные. Мы можем с этим бороться.

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