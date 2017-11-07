Энтони Вайнер посадили в тюрьму за секс-переписку с 15-летней девушкой

Как сообщает New York Post, в конце сентября суд Нью-Йорка приговорил бывшего конгрессмена Энтони Вайнера к 21 месяцу тюрьмы за непристойную переписку 15-летней девушкой.



«Речь идет о серьезном преступлении, заслуживающем не менее серьезного наказания», – заявил федеральный судья Манхэттена Дениз Кот, приговорив Вайнера почти к двум годам тюрьмы за отправку неприличных материалов несовершеннолетней – обвинение, за которое возможно лишиться свободы сроком до десяти лет.

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Согласно сообщениям «Post», после своего освобождения из тюремного заключения 53-летний Энтони Вайнер ещё три года будет находиться под надзором. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов и принять участие в программе лечения от сексуальной зависимости. По данным CNN, Вайнер также придется зарегистрироваться в качестве сексуального преступника, как только он выйдет из тюрьмы.

Секс-скандал с участием Вайнера разразился в прошлом году, когда некая несовершеннолетняя девушка рассказала о многомесячных онлайн-отношениях с опальным политиком Нью-Йорка, а также предоставила скриншоты своей с ним переписки. Она отметила, что изначально с начала 2016 года она с Вайнером общалась через Twitter, а потом в течение следующих нескольких месяцев несколько грязных текстов отправлялись через другие социальные сети.

«У него были некоторые фантазии об изнасиловании», – рассказала девушка в «Daily Mail» в сентябре 2016 года. «Как будто он появляется в моем доме, когда мой папа в отъезде. И начинает раздевать меня, будучи решительным и спрашивая меня, хочу ли я доминировать, странные вопросы».

По словам прокуроров, Вайнер также вел с 15-летней девушкой сексуальные разговоры через Skype и Snapchat, где её тело было видно на экране, и где просил её сексуально двигаться для него», – сообщает CNN.

После обнародования этой истории Отдел специальных расследований начали следствие по данному делу. В мае Вайнер признался в переписке с несовершеннолетней. Его жена Хума Абидин, которая является бывшей советницей Клинтон, подала на развод в тот же день.

«Совершением этого преступления я достиг дна», – сообщил Вайнер в суде, прежде чем расплакаться во время приговора. «Мне нет оправдания… Я сделал молодую особу, которая заслуживает лучшего, своей жертвой».

Вайнер начал отбывать наказание 6 ноября. Как отмечает Post, его адвокат попросил его посадить в тюрьму общего режима недалеко от Нью-Йорка.