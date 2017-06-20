Эпичные книги, которые вам следует прочесть, если вам нравятся «Американские боги».

В новом телесериале Starz «Американские боги» божества и демоны древней мифологии должны сражаться с новыми богами техники и денег. Этот полный спецэффектов сериал, как и роман Нила Геймана, на основе которого он снят, превращает древнюю мифологию в современную фэнтезийную историю. Если «Американские боги» вызвали у вас острую тягу к подобной литературе, вот семь романов, пересказывающих истории персонажей из мифов и религий.



«Тянуть Иегову», Джеймс Морроу

«Бог умер», – как всем хорошо известно, сказал Ницше. Затем Джеймс Морроу взял и написал об этом книгу. Роман начинается с падения гигантского трупа Бога в океан. Никто не знает в точности, какова была причина смерти, но Ватикан хочет как можно скорее вытащить его из воды и нанимает капитана супертанкера по имени Энтони Ван Хорн, чтобы тот вытянул святой труп длиной в две мили в Арктику, где его можно законсервировать во льду. Его путешествие неожиданно усложняется, когда о мёртвом божестве узнают другие группы. Если вы хотите прочесть о смерти бога в буквальном смысле, то книга Морроу – это странная и забавная сатира о вере и философии.



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«Благие знамения», Терри Пратчетт и Нил Гейман

Включение романа Нила Геймана «Американские боги» в список чтения по «Американским богам», но Гейман, к счастью, создаёт ремиксы мифов и богов почти повсеместно в своём творчестве. Если вы ищете комедийный взгляд на жизнь сверхъестественных существ в нашем мире, то нет книги лучше, чем «Благие знамения». На Землю приходит конец света, что обескураживает ангела Азирафаля и демона Кроули, довольно сильно прикипевших душой к этому месту. Они объединяются, дабы остановить конец света, следя за Антихристом (хотя тут присутствует некоторая путаница), в то время как собираются четыре всадника Апокалипсиса. Эта книга стала совместным детищем Нила Геймана и ныне покойного великого писателя-фэнтезиста Терри Пратчетта, благодаря чему она является одним из немногих романов в соавторстве, которые действительно удались.



«Автобиография красного», Энн Карсон

Написанный Карсон «роман в стихах» – одна из тех поэтических книг, которые обожают даже люди, которым не нравится поэзия. Карсон смешивает науку, поэзию и прозу, чтобы взять несколько второстепенного персонажа из греческой мифологии – Гериона, крылатое красное чудище, с которым сражается Геракл во время одного из своих знаменитых подвигов, – и перелицовывает его в современного одинокого гомосексуального подростка, который вместо того, чтобы быть убитым, влюбляется в блестящего греческого героя. Это завязка, которая не должна работать, но книга Карсон прекрасна и проникновенна. Чудища ещё никогда не были такими трогательными.



«Последняя иллюзия», Порочиста Хакпур

Одна из очень сильных сторон «Американских богов» состоит в том, что Гейман рассматривает всё повсюду, включая богов и существа со всего света. В этом романе американская романистка иранского происхождения Порочиста Хакпур берёт древний иранский миф о мальчике-альбиносе Зале, воспитанном гигантской птицей Симургом, и превращает его в роман взросления, действие которого происходит в Нью-Йорке до 11 сентября. Искрящаяся проза Хакпур сочетает ощущение реализма и магического реализма, создавая совершенно оригинальную историю.

«Мистер Фокс», Хелен Ойейеми

«Американские боги», особенно в телевизионной форме, сочетают прекрасное с кровавым. (Это и неудивительно, учитывая то, что предыдущим сериалом их создателя Брайана Фуллера был прекрасный и богатый «кровищщей» «Ганнибал».) Хелен Ойейеми – одна из великих выдумщиков современной литературы; каждая из её книг черпает вдохновение в мифологии и сказках. Но самой кровавой её книгой, должно быть, является «Мистер Фокс», основанный на предании о диком женоубийце Синей Бороде. Здесь писатель по имени Сент-Джон Фокс (в его книгах в основном рассказывается об убийствах женщин) мучается со своей музой Мэри Фокс в романе, размывающем грань между фантазией и реальностью.



«Воин тумана», Джин Вулф

В «Американских богах» божества и демоны тайно ходят по улицам Америки. В фэнтези Вулфа 1980-х годов римский солдат получает травму в бою и внезапно обретает способность видеть богов и мифических существ, ведущих невидимое существование в древнем Риме, а также говорить с ними. В этом романе, получившем премию журнала «Локус» за лучший фэнтезийный роман в 1986 году, письмо Вулфа трудно для понимания, но приятно.



«Грендель», Джон Гарднер

Ученики старших классов, может, и стонут, когда им приходится читать староанглийскую поэму «Беовульф», но Гарднер полностью переосмысляет эту историю, пересказывая её с точки зрения чудища. Вы, вероятно, помните эту историю. Чудище не перестаёт нападать на пиршественный зал, убивая всех, пока не появляется воин Беовульф и не убивает Гренделя, после чего он убивает мать Гренделя, когда та ищет мести. В этом романе Гарднер превращает схематичного монстра в яркого и трогательного персонажа. Сегодня, может, превращение злодеев в антигероев и является последним писком моды, но в 1971 году, когда Гарднер опубликовал «Гренделя», эта идея была гораздо свежее, а роман представляется правдоподобным и сейчас.



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