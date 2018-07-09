Есть несколько простых способов сделать употребление наркотиков гораздо безопаснее

У Великобритании серьёзные проблемы с наркотиками. Частота смертей, связанных с клубными наркотиками, достигла максимального уровня с момента начала их фиксации. В 2016 году в Англии и Уэльсе умерли после приёма экстази шестьдесят три человека, что в шесть раз больше, чем в 2010 году. На пике находятся и проблемы со здоровьем из-за наркотиков. Частота госпитализации в связи с кокаином за последние четыре года повысилась более чем на 90 процентов. Данные реанимационных отделений, обнародованные VICE, свидетельствуют об ещё большем повышении количества инцидентов, связанных с этим наркотиком.



Так быть не должно.

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В городах всей страны следует проводить испытания наркотиков на безопасность, утверждает обнародованный недавно отчёт. Этот отчёт (созданный Межпартийной парламентской группой за реформу наркополитики, Даремским университетом, The Loop и Volteface) призывает принять меры по снижению вреда от наркотиков в ночных клубах Великобритании. Среди прочих предложений – улучшение распространения информации о наркотиках среди персонала ночных клубов и информационные кампании, нацеленные на наркозависимых.

Испытания наркотиков на безопасность уже предлагаются в таких странах, как Нидерланды, Испания, Австрия, Швейцария, Дания и Канада. Идея заключается в том, что любой желающий принимать наркотики может взять пробу из своих запасов для испытаний. Час спустя он получает информацию о составе своей пробы и рекомендации по снижению рисков, связанных с приёмом наркотиков. Один британский ивент-промоутер заявил авторам отчёта: «Слишком уж много молодых людей я отправил в больницу просто из-за того, что они неправильно оценили свою дозу, смесь веществ или приняли не то вещество, которое было заявлено. Лаборатории для испытаний однозначно изменили бы ситуацию для молодых наркозависимых».

Пока что испытания наркотиков на безопасность в Великобритании проводились только на музыкальных фестивалях. В последние пару лет эту услугу ввели на таких мероприятиях, как Secret Garden Party и Boomtown Fair. На Boomtown Fair, где испытания реализовали как одну из ряда мер по снижению вреда в прошлом году, количество связанных с наркотиками инцидентов сократилось на 25 процентов. Иными словами, мы уже знаем, что эти идеи работают. Автор отчёта доктор Генри Фишер из исследовательского центра Volteface, специализирующегося на наркополитике, утверждает: «Теперь над их реализацией должны поработать вместе местные советы, клубы и полиция».

Некоммерческая организация The Loop, предоставляющая услуги по испытаниям наркотиков на безопасность на британских фестивалях, сегодня запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на пять стихийных испытательных лабораторий в разных частях Великобритании. «С пятью лабораториями мы можем охватить гораздо больше людей», – говорит основательница The Loop Фиона Мишэм. Предоставление услуг в городских центрах также поможет The Loop установить связь с наркозависимыми, которые могут и не посещать фестивали. Мишэм говорит: «Мы хотим, чтобы возможность доступа к испытательным лабораториям была у всякого, кого волнует, что именно он принимает».

Всякий, кто провёл много времени в ночных клубах, знает, что наркотики – важная часть ночной жизни Великобритании. К несчастью, как признаёт отчёт, все участники ночной жизни вынуждены притворяться, будто это не так. Авторы отмечают, что «ни один танцевальный клуб в Великобритании не может с уверенностью заявить, что является свободным от наркотиков», но должны противодействовать тому, что мешает обеспечивать безопасность их клиентам. «Площадки не могут активно реализовывать процедуры, протоколы и инициативы, которые снижали бы вред от наркотиков, так как они должны поддерживать иллюзию якобы свободной от наркотиков среды», – гласит отчёт.

Промоутеры вспоминали о случаях, когда им не давали возможности рассказать об имеющих хождение опасных наркотиках из-за страха за репутацию какой-либо площадки или мероприятия. То, что операторы ночных клубов прибегают к этому подходу, внушает тревогу, но не особенно удивляет: бывали случаи, когда на площадках фиксировались изъятия наркотиков в соответствии с рекомендациями полиции, а затем эта информация использовалась против них при пересмотре лицензии.

К несчастью, если притворяться, будто проблема наркотиков в клубах отсутствует, это не гарантирует никому безопасности; именно поэтому и возрастает количество смертей, связанных с экстази и кокаином. Когда смерти, связанные с наркотиками, случаются в ночных клубах, это, конечно же, трагедия для соответствующих людей. Но последствия этих инцидентов гораздо масштабнее. Есть друзья и семьи, потерявшие близких людей. Не стоит забывать и о более масштабном эмоциональном воздействии на персонал и руководство площадки, а также являющихся на вызов медиков и полицейских.

Всё это должно служить стимулом к тому, чтобы предпринимать всё возможное для предотвращения смертей в клубах. Однако есть и достаточно других причин. Как отмечает отчёт: «Обосновывать бездействие до следующей смерти в экономике ночной жизни моральными доводами недопустимо, но практические и экономические доводы также убедительны». Полицейские несут существенные расходы, работая с вредом от наркотиков в ночной жизни. Не стоит забывать и об NHS, которая (и так уже доведённая до предела возможностей) вынуждена нести на себе бремя всё большего количества поступлений в реанимации и госпитализаций из-за наркотиков.

В связи с этим всё чаще звучат призывы к созданию нового подхода к наркотикам и ночной жизни. Джефф Смит, депутат-лейборист и сопредседатель Межпартийной парламентской группы за реформу наркополитики, утверждает: «Обеспечение безопасности людей требует большего, чем риторика нулевой терпимости в отношении наркотиков и устаревшие законы о лицензировании. Этот отчёт предлагает заслуживающие доверия и проверенные решения, способные защитить посетителей различных мероприятий. Я надеюсь, что площадки, местные власти и правительство поработают вместе над реализацией этих рекомендаций».

Есть многообещающие признаки того, что это может случиться в ближайшем будущем. Местные полицейские подразделения в целом выразили поддержку испытаниям наркотиков на безопасность на фестивалях. The Loop утверждает, что проводит перспективные переговоры с местными советами по всей Великобритании о запуске своих услуг и надеется начать эксплуатацию своих испытательных лабораторий к лету.

С другой стороны, во взглядах центрального правительства уверенности меньше. Представитель Министерства внутренних дел утверждает: «Наркотики являются нелегальными при наличии научных и медицинских доказательств их вреда для здоровья и общества. Никакой незаконный приём наркотиков нельзя считать безопасным, и безопасного способа их приёма не существует. Мы должны пресекать незаконное употребление наркотиков в своих населённых пунктах и помогать наркозависимым людям терапией и восстановлением, обеспечивая исполнение нашего законодательства о наркотиках».

Тем не менее, Мишэм не теряет оптимизма. «Мы надеемся, что центральное правительство увидит пользу от двух лет успешных испытаний на фестивалях», – говорит она.

Независимо от того, что думают министры, то, что проблемы Британии, связанные с наркотиками, обходятся всё дороже, а также провал существующей наркополитики, становится трудно игнорировать. Как говорит Фишер: «Больше всего от этого провала страдает наша молодёжь, наши государственные службы и любимые площадки».

@mark_wilding

Эта статья впервые появилась на VICE UK.