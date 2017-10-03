Эта 500-летняя зарисовка может быть эскизом обнаженной «Моны Лизы»

Ученые и исследователи постоянно заново исследуют классические произведения искусства, чтобы узнать, как они были сделаны, а также информацию о художнике, который их создал. Как сообщает Washington Post, теперь команда специалистов из Лувра в Париже считает, что они владеют обнаженным рисунком, связанным с Моной Лизой и частично созданным Леонардо да Винчи.



Эксперты всегда полагали, что художник-профессионал чертил или даже рисовал обнаженную версию, прежде чем создать «Мону Лизу», сообщает Post. 500-летний эскиз, Монна Ванна, наверняка выглядит так, будто он может быть связан с Моной Лизой, от подобных скрещенных рук и наклона головы вплоть до ее пальцев.

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«Ценность рисунка состоит в том, каким образом прописаны лицо и руки и это действительно замечательно», – отметил изданию «Guardian» куратор музея Конде Матье Делдик. «Это не блеклая копия».

Одному пользователю Reddit даже захотелось сделать композицию из двух изображений.

Эскиз, нарисованный углем, является частью коллекции, которая создавалась в студии да Винчи и хранится в музее Конде с 1862 года. Первоначально эксперты полагали, что он принадлежал одному из учеников живописца, но согласно новым фактам, Монна Ванна является совместной работой двух разных художников. Хотя стиль рисунка близок к да Винчи, эксперты полагают, что часть работы была сделана художником-правшой, тогда как да Винчи был левшой. Тем не менее, команде специалистов удалось отнести картину ко времени, когда она была создана, прямо перед смертью художника в 1519 году.

«Перед нами то, что было создано параллельно с Моной Лизой в конце жизни Леонардо», – заявил Делдик. «Можно с уверенностью сказать, что это подготовительная работа к масляной живописи».

Несмотря на выводы, до вынесения окончательного решения еще далеко. Как отмечается в «Guardian », главный хранитель наследия в музее Конде Бруно Моттен надеется определить художника в ближайшие два года, как раз, чтобы отпраздновать 500 лет после смерти Да Винчи.

«Существуют две загадки, – сказал Делдик в интервью Post. «Автор, и значение этой обнаженной Моны Лизы».