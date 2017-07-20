Эта нелегальная иммигрантка помогает детям достичь американской мечты

Когда женщине, которую я буду называть Ана Родригес, было восемь лет, она была в третьем классе, где учитель сказал ей, что однажды она поступит в университет и «добьётся перемен». Она понятия не имела, о чём он вообще может говорить.

«Я спросила: «А что такое университет?» – Она смеётся и трясёт головой. – Он сказал: «Университет – это место, в котором узнаёшь очень многое, получаешь степень, после чего можно зарабатывать больше денег и помогать людям». Когда она пересказывает историю момента, изменившего ход её жизни (именно тогда она и решила, что поступит в университет), её глаза округляются от восхищения. Ей никогда не приходило в голову, что такой возможности может не быть из-за её иммиграционного статуса.

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Родригес родилась в Ирапуато, что в мексиканском штате Гуанахуато, и она так называемая «оторванная», то есть её нелегально привезли в США ребёнком. Если говорить о Родригес, то она эмигрировала в США с родителями в 1999 году, когда ей было пять лет, и выросла в районе Лос-Анжелеса. В то время как двое младших детей в её семье родились в этой стране и являются гражданами США, она и её родители остались нелегалами.

«Статус нелегалки был огромной частью моей жизни, – рассказывает Родригес, которой сейчас 22 года. – Особенно в старшей школе. На моих глазах все мои друзья поступали в универы, и вот она, я – со средним баллом аттестата 4,1, отработавшая 100 часов общественных работ – меня принимали во множество заведений, но я не могла поступить, потому что не имела права на финансовую помощь».

Затем, в 2012 году, администрация Обамы приняла правила, известные как DACA (меры замедленного действия для прибывших в детстве), которая позволила некоторым иммигрантам, приехавшим в США детьми, подавать заявления на разрешение оставаться в стране. DACA не предоставила «оторванным» легальный статус, а это разрешение им необходимо возобновлять каждые два года, но данные правила дают им возможность легально работать и жить без постоянного страха депортации.

Хотя законодательства, не дающего нелегальным иммигрантам посещать университеты, нет ни на федеральном уровне, ни на уровне штатов, студенты-нелегалы, в том числе пользующиеся DACA, не могут получить федеральную помощь для учёбы в университете. Они нередко могут получить финансовую помощь от штата или университета, но большинство, говорит мне Родригес, понятия не имеет об этих вариантах.

«Если ученик знает, что будет бездомным, он не будет думать об ответе в задании «3x = y = 26». Он будет думать: мне нужно найти работу»



Эта политика изменила жизнь Родригес и почти 800 000 нелегальных иммигрантов, которым дала отсрочку DACA. Она получила номер социальной страховки, начала пользоваться кредиткой, и её выбор в плане образования резко расширился.



Тем не менее, когда мы присели поговорить, Родригес попросила меня изменить её имя в этом материале и не показывать её лицо на фотографиях. Она говорит мне, что дело в сочетании ощущения необеспеченности её статуса со времён выборов и страхов перед троллингом в Интернете, если она воспользуется своим настоящим именем. Стоит разговору перейти на текущие события, её тёплая улыбка и естественно бьющая ключом живость резко испаряются. Риторика в последние месяцы не укладывалась в голове.

«Почему люди не хотят, чтобы я здесь была?» – спрашивает она. – Просто потому что я не родилась здесь? Записать меня в эту огромную категорию недолюдей? Я не плохой человек».

На её глазах Америку будто захлестнула риторика ненависти к иммигрантам. 29 июня чиновники из десяти штатов под властью республиканцев написали письмо, в котором просили администрацию Трампа отменить программу DACA к сентябрю. В тот же день Палата представителей приняла два суровых законопроекта об иммиграции, которые поставили бы под угрозу федеральное финансирование так называемых «городов-убежищ», которые не сотрудничают в полной мере с иммиграционными органами, и увеличили бы обязательные минимальные сроки по приговорам для иммигрантов, нелегально возвращающимся в США после депортации. (Сенат за эти законопроекты ещё не голосовал.)

Однако судьбы детей, которых она видит каждый день, насущнее, чем национальная политика. Ей встречались ученики, которые не идут в школу, потому что боятся облав на иммигрантов. У других дома родственник-тиран или алкоголик, а третьи остались без дома после изъятия заложенной под ипотеку недвижимости или потеряли родных и внезапно оказались переданы на патронатное воспитание. Список можно продолжать.

«Если возвращаться в дом, в котором живёт 11 человек, потому что они не могут позволить себе ничего другого, или боясь, как бы с вами не сделал что-нибудь папаша, сконцентрироваться на домашнем задании невозможно», – говорит она.

Родригес способна находить контакт с учениками, которых воспитывает, потому что прошла очень многое из того же: бедность, физическое насилие, алкоголизм.

«Мы действительно выросли в жуткой бедности, – говорит она. – Совокупный доход моих родителей составлял 17 000 долларов в год, в доме нас было пятеро, так что приходилось нелегко». Зачётные единицы, которые получила её мать в Мексике, не учли, а её отец доучился только до шестого класса. Она рассказывает мне, что мать унижала её словесно, а её папа был алкоголиком, издевавшимся над её мамой и детьми. Она чувствовала себя бессильной.

«Как же натравить полицию на собственных родителей?» – спрашивает она. В конце концов она всё-таки набрала 911, явились копы, и насилие прекратилось.

То, что она делится этими историями с учениками, с которыми работает, помогает ей выстраивать такие доверительные отношения, благодаря которым многие из учеников возвращаются в программу снова и снова.

«В особенности трудно работать с учащимися-иммигрантами», – говорит Джордж Эрнандес, вице-президент по внешкольным программам EduCare. Многие из них, помимо учёбы, подолгу работают. EduCare также создала утренние программы, чтобы предоставлять детям доступ к компьютеру и помощников для работы над домашним заданием. «Если у них развиваются положительные отношения с таким человеком, как Ана, это играет огромную роль, – добавляет Эрнандес. – Существует определённая ответственность этих учащихся перед нашими сотрудниками. Очень многие из этих детей возвращаются в программу не ради улучшения оценок, а ради связи».

Эта связь, объясняет Эрнандес, может помогать детям – многие из которых в стране недавно, в то время как некоторым перед началом занятий, необходимых для выпуска из школы, необходимо сдать Калифорнийский тест по английскому языку – оставаться в школе.

EduCare, некоммерческая организация, получающая определённое финансирование от штата и на федеральном уровне, также отправляет детей к ресурсам, которые могут поддерживать их вне школы, сотрудничая с другими некоммерческими организациями в Лос-Анжелесе, например, MEND («Удовлетворяя каждую потребность с достоинством»), эанимающейся предоставлением срочно необходимых пищи, одежды и других услуг.

«Просто даём им доступ: например, вы можете пойти в MEND, там вам дадут еды. Выходите оттуда, возвращаетесь домой, и у вашей семьи будет еда, – говорит Эрнандес. – Без нас они бы не знали о существовании этих ресурсов».

Проводя утро в школе в лос-анжелесском районе Силмар, я встречаю совершенно разных учеников: кто-то – нелегал, кто-то приехал недавно, многие родились в США, но по какой-либо причине оказываются в летней школе.

Одна 15-летняя девушка, которую я буду называть Вероникой, приехала в США в прошлом году из Сальвадора и, как и её родные, является нелегалкой. Она готова говорить, но стесняется и немного стыдится себя. На большинство моих вопросов о её опыте учёбы в летней школе и о том, каково ей жить в США, она отвечает коротко.

«Muy feliz («очень счастливо»)», – говорит она, скорее своим туфлям, чем мне. Она говорит мне по-испански, что нервничает из-за того, что находится в стране именно сейчас, потому что у неё нет документов. К английскому языку она ещё не привыкла.

Её социальный куратор, Майра, которая работает вместе с Родригес, рассказывает мне, что за время её работы с Вероникой некоторые из её оценок улучшились с единиц до четвёрок.

Она повторяет сказанное как Родригес, так и Эрнандесом: что ничто из этой работы не может происходить без построения доверительных отношений, а этот процесс может длиться месяцами. (Майра родилась в США, а оба её родителя были иммигрантами с документами.)

«Труднее всего было завоевать это доверие, – говорит она мне. – Я просто пыталась узнать их, но они думали: «Этот случайный человек спрашивает меня, почему я сюда приехал».

Майра помогала своим ученикам найти работу, найти место для ночлега, а также помогала им готовиться к судебным заседаниям в связи с их иммиграционным статусом. По её словам, многие приехали в США, потому что «не были в безопасности в родной стране, если они вернутся, их могут убить, поэтому им приходится рассказывать об этом. Здесь нам не нужно об этом думать».

Для Родригес каждый ученик, с которым она работает и который выпускается из школы, а затем идёт учиться в колледж или университет, является личной победой.

«Я работала с учениками, которые подходили ко мне и говорили: «Я поступил в этот университет благодаря тебе», – и это самое лучшее чувство в мире, – говорит она. – Здесь чудес не бывает, всё дело в стараниях моих учеников». По её мнению, это один из самых верных способов выбраться из бедности. «Я всегда была поборницей образования, – говорит она. – Я никак не могу помочь своей семье или себе самой, оставаясь в том же положении. Я не могу ничего улучшить, зарабатывая минималку. Это совершенно невозможно».

Коул Каздин – автор, живущий в Лос-Анжелесе.