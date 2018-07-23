Эта семья за последние 13 лет потратила 125 тысяч долларов, собирая Beanie Babies

Двадцать лет назад весь мир сошёл с ума из-за одной игрушки.

В основном считая, что в конце концов эти игрушки приобретут какую-то ценность, люди были готовы почти на всё, лишь бы заполучить Beanie Babies. В том числе и на вооружённое ограбление, нарушение международного законодательства о контрабанде и задавливание детей. Одного мужчину и вовсе убили в споре, отчасти разгоревшемся из-за Beanies.

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Были проданы сотни миллионов товаров BeanieBabies. Продажники Tу, компании-производителя этих игрушек, стали миллионерами, а Тай Уорнер, основатель компании, стал миллиардером. Впрочем, многие представители широкой общественности стали намного беднее, так как выяснилось, что после окончания этого помешательства практически все Beanies обесценятся. Как утверждает книга Зака Биссонетте «The Great Beanie Baby Bubble» («Beanie Babies: большой мыльный пузырь»), в настоящее время 99,5 процента Beanie Babies стоят меньше своей розничной цены (впрочем, это не мешает людям пытаться продавать их за целых 65,000 долларов).

«Можете ли вы себе представить, как платите тысячу долларов за предмет, купленный кем-то три года назад за пять долларов? – спросил у меня Леон Шлоссберг. – Это безумие. Но так было с очень многими людьми».

Шлоссберг кое-что смыслит в Beanie Babies, поскольку он в свои 69 лет вместе со своей 38-летней дочерью, Сондрой, собрал, возможно, самую большую коллекцию товаров Tyв мире. У них есть всё, от Beanie Boos (в которых вы, вероятно, узнаете те глазастые плюшевые игрушки, на которые не обращали внимания в отделе спонтанных покупок ближайшего к вам Walgreens) до моющего средства для рук Tyи выпущенных ограниченным тиражом кредиток Beanie Baby. Около 23 000 товаров от Ty, находящихся в их собственности, заполонили как их дом в Северной Каролине, так и их жизни: их общая мечта – заполучить и каталогизировать все товары Ty, когда-либо изготовленные, для TyCollector.com, своей невероятно исчерпывающей базы данных о продукции Ty, и в конце концов открыть музей Ty.

Part of the Schlossberg’s collection. Photo courtesy of Leon and Sondra Schlossberg

Ни у Леона, ни у Сондры нет работы (Леон недавно вышел на пенсию), и, согласно их подсчётам, каждый из них тратит по 50 часов в неделю на коллекцию. «Я всё своё время работаю над фиксацией, сортировкой и поиском новых предметов для музейной коллекции, – заявила Сондра. – Когда меня спрашивают, кем я работаю, я отвечаю «музейным куратором». Хотя Леон и говорил мне, что он был слишком занят коллекцией, чтобы отслеживать расходы на неё, он предположил, что потраченная сумма «точно намного больше 125,000 долларов».

Они работают над музеем с 2005 года и уже спроектировали его, но Леон не захотел рассказывать мне слишком много подробностей, так как «мы не хотим распространяться о конструкциях, с помощью которых нас и наши идеи может опередить кто-то другой». Но в переписке по электронной почте эта пара заявила, что в идеале музей будет «размером со среднестатистический магазин Sam’s Club», а у его стен будет расположен небольшой парк с огромными статуями Beanie Babies. Экспонаты будут менять с помощью особой сцепляющейся полки, которую Шлоссберги сконструировали самостоятельно. Они надеются, что в музее будет «Макдональдс», так как этот ресторан связан с Beanie Babies. Также там будет справочная библиотека Tyи экспозиция, посвящённая жизни и достижениям Тая Уорнера. Для детей вход будет бесплатным, а для взрослых будет стоить около 10 долларов.

«Вероятно, несколько экспонатов попадут в Книгу рекордов Гиннеса», – сказал Леон, но не стал вдаваться в подробности.

Я неоднократно спрашивала их, почему им так нравится продукция Ty, и получала разные ответы. Сондра сказала мне, что любит Ty, потому что их игрушки делают детей счастливыми так, как, по её мнению, не делают более технически продвинутые игрушки. «Мы когда-то распродали кое-какие из повторных экземпляров на ярмарках, а когда дети, рассматривающие столы на ярмарках, замечают Beanie Babies, они с восторгом и улыбками на лицах бегут к нашему столу», – рассказала она. Леон заявил, что эти товары ему интересны, поскольку его восхищает психология людей, готовых переплачивать за то, что они собирают.

Впрочем, причина, по которой они взялись за эту монументальную задачу, сейчас едва ли представляет интерес: уж слишком далеко они прошли по этой дороге, чтобы прекратить. «Мы начали собирать справочные материалы о продукции Ty, – объяснил Леон. – Были буквально тысячи других товаров Ty. Но решение было принято, и мы продолжили тратить каждый доллар своих свободных денег на продукцию Ty».

«Это стало влетать в копеечку, так как вскоре мы узнали, что Ty выпускает по нескольку сотен новых товаров каждый год», – добавил он.

На одном из нескольких сайтов, которыми они управляют вместе, Леон однажды написал: «Лучшую команду, чем мы с Сондрой, и представить себе нельзя. Она – мой лучший друг, мой партнёр в ряде различных деловых начинаний и вдохновительница почти всего, что я делаю или пишу».

«Прежде чем Beanie Babies завладели нашей жизнью, мы планировали открыть где-нибудь мини-отель или, может, небольшой ресторанчик, чтобы мне было чем заняться на пенсии, – рассказал мне Леон. – По мере того, как коллекция Ty разрасталась, идея с мини-отелем просто испарилась».

Некогда они вместе ездили в отпуск, но сегодня тратят время и деньги на разведку мест, в которых можно создать музей. «Мы ездили в Рино, что в Неваде, в Пиджен-Фордж и в Нэшвилл, что в Теннесси, и ещё в несколько районов Виргинии, ища подходящее место для музея. Также мы заглянули в Ашвилл в Северной Каролине», – рассказал Леон. Пока что они не определились с местом окончательно.

More beanies from the collection. All photos by Sondra Schlossberg

Однажды во время нашего разговора я спросил, считают ли они, что другие люди ещё будут достаточно интересоваться Beanie Babies, чтобы посетить их музей. В конце концов, плюшевые игрушки сейчас застряли в некоем чистилище вместе с парнем из ролика «Numa Numa», грилями George Foreman Grills и рейдж-комиксами. Они настолько дико непопулярны, что Rogue Toys, магазин игрушек и коллекционных товаров, работающий в Вегасе и Портленде, сообщает при каждом звонке через автоответчик о своём нежелании покупать у звонящего Beanie Babies.

Однако Леон заметил, что продукция Ty так и не потеряла популярности, и отметил успех таких недавних товаров, как Beanie Boos и Teeny Tys. «Помешательство на Beanie Baby как будто началось снова, но на этот раз – во всём мире», – сказал он.

«Наши родные и друзья невероятно впечатлились нашей коллекцией, – заявил он. – Несколько человек признались, что были бы не против работать в музее после того, как он будет построен».

Когда я спросил Леона, насколько он уверен в том, что музей появится, Леон с полной уверенностью сказал, что музей Tyоткроется в той или иной ипостаси. Если с мегамузеем величиной с Sam’s Club не получится, они задумаются о чём-то поменьше. А в том маловероятном случае, если не получится и с чем-то поменьше, они будут временно передавать коллекцию другим музеям.

«Музею однозначно быть», сказал он.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.