Эти 9 политиков ушли с постов из-за сексуальных домогательств после #MeToo

В первую неделю мая генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман покинул свой пост после того, как четыре женщины обвинили его в нападении с применением насилия в материале, опубликованном в The New Yorker. Дело Шнейдермана особенно шокирует в контексте его работы в поддержку прав женщин в прошлое десятилетие: он в этом году подал в суд на Харви Вайнштейна и буквально написал закон, устанавливающий конкретные меры наказания за удушение, но его ситуация далеко не уникальна. Когда движение #MeToo в октябре получило внезапную популярность после потока обвинений в адрес Вайнштейна, досталось также политикам и чиновникам: с тех пор немало политиков и представителей органов власти из разных партий ушло с постов из-за выдвинутых в их адрес обвинений в нападениях и домогательствах.

По мнению доктора Келли Диттмар (адъюнкт-профессора политологии Университета Ратгерса и научного сотрудника Центра американских женщин и политики – CAWP), распространённость сексуального насилия в политике, как и в других сферах, объясняется неравной динамикой власти. «Всё это на самом деле сводится к власти, и в особенности – к дисбалансу власти, установившемуся давно и укрепляемому сейчас, – говорит доктор Диттмар. – Власть имущие пользуются своей властью, защищая себя и оказывая давление на тех, кто не обладает такой же властью, чтобы те ничего не говорили».

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Если взглянуть на статистику, то становится очевидно, кто такие «власть имущие»: по данным CAWP, мужчины составляют 80 процентов членов Конгресса.

Равное гендерное представительство на государственной службе не искоренит сексуальное насилие в государственном управлении, утверждает доктор Диттмар, но имеющееся неравенство в гендерном представительстве – существенная часть этой проблемы. «Женщины так же склонны к неэтичным решениям и неудачному выбору, как и мужчины, но подобное применение власти – именно его сексуальный характер – гораздо менее характерно для женщин, – говорит она. – Увеличение количества женщин во власти не только меняет динамику из-за того, как они применяют власть, но и из-за того, что женщины воспринимают такое насилие с совершенно иных позиций».

С началом #MeToo проблема сексуальных домогательств и насилия в политике наконец-то стала предметом общественной дискуссии. Это возымело совершенно разные последствия, от установления кандидатами официальной позиции по сексуальному насилию до привлечения к ответственности могущественных правонарушителей. Вот список политиков, которые за последние месяцы ушли с постов или решили не идти на повторные выборы из-за отвратительного поведения с женщинами.

Тим Мёрфи

Конгрессмен Тим Мёрфи объявил об уходе с поста в октябре 2017 года, после появления новости о том, что этот консервативный политик, выступавший против абортов, попросил женщину, с которой изменял жене, сделать аборт, беспочвенно испугавшись, что она забеременела. Как сообщила PittsburghPost-Gazette, любовница в этом году отправила ему СМС следующего содержания: «Ты преспокойно орёшь о своём пролайферстве на каждом углу, но только на прошлой неделе преспокойно попросил меня абортировать нашего нерождённого ребёнка, когда мы подумали, что можно поступить и так».

Джон Коньерс

В декабре прошлого года член Палаты представителей Джон Коньерс, дольше всех среди демократов остававшийся в Палате представителей, стал первым законодателем, ушедшим с поста в эпоху #MeToo и #TimesUp. После того, как несколько бывших помощниц обвинили конгрессмена в сексуальном насилии (и стало известно о компенсации в 27 000 долларов, о которой Коньерс договорился с одной из своих жертв), Коньерс ушёл с поста, написав письмо Полу Райану и Нэнси Пелоси, вообще не упомянув о поведении, в котором его обвиняли.

Вот всё письмо: «Я принял решение с сегодняшнего дня покинуть пост члена Палаты представителей Конгресса США от Тринадцатого избирательного округа штата Мичиган». В заявлениях для СМИ Коньерс отрицал эти обвинения.

Рубен Киуэн

На следующий день после того, как этическая комиссия палаты начала расследование обвинений, согласно которым конгрессмен-демократ Рубен Киуэн схватил одну служащую за бедро без её согласия и неоднократно предлагал ей свидания и секс без её желания, Киуэн объявил, что не будет идти на повторные выборы в 2018 году. В своём заявлении он сказал: «Я хочу снова чётко сказать, что отрицаю данные обвинения… Однако всплывшие обвинения помешали бы честному и подробному обсуждению проблем во время повторной избирательной кампании».

Трент Франкс

Это один из самых странных скандалов в современной политике. Член Палаты представителей Трент Франкс из Аризоны в декабре ушёл с поста, признавшись, что спрашивал двух своих коллег, не станут ли они суррогатными матерями его детям за 5 миллионов долларов. Изначально он заявил, что его уход с поста состоится спустя месяц после этой новости. Однако после того, как стало ясно, что Франкс не только просил коллег стать суррогатными матерями, но и предлагал им оплодотворение через половую связь, он принял решение уйти немедленно. Франкс был известен как «один из самых ярых социальных консерваторов палаты», так что неудивительно, что коллеги женского пола для него были не более чем инкубаторами.

Эл Франкен

В январе тогдашний сенатор от штата Миннесота Эл Франкен ушёл с поста, произнеся дерзкую речь в Сенате, после того, как восемь женщин обвинили его в непрошенных поцелуях и/или касаниях. «В глубине души я осознаю, что ничем, ничем не опозорил это учреждение как сенатор, и я уверен, что этическая комиссия с этим бы согласилась, – заявил он. – Тем не менее, сегодня я объявляю о том, что в ближайшие несколько недель покину пост сенатора США».

Перед уходом Франкен поначалу извинился перед обвинившими его женщинами, не упоминая об уходе с поста. Однако после того, как его призвали уйти десятки сенаторов-демократов, Франкен всё-таки к ним прислушался.

Франкена, как и Шнейдермана, до обвинений уважали за защиту прав женщин. Всего за месяц до обнародования обвинений в свой адрес он заявил, что склонность некоторых людей не верить женщинам, выступающим с обвинениями в сексуальном насилии, «огорчает».

Роб Портер

В феврале Роб Портер (работавший начальником секретариата штаба Дональда Трампа) ушёл с поста после того, как его обвинили в насилии две бывшие жены. Эти обвинения впервые были освещены в Daily Mail, где также были опубликованы фотографии первой бывшей жены Портера с синяком под глазом и охранный приказ против Портера от 2010 года, полученный его второй женой.

В своём заявлении об уходе Портер отрицал эти обвинения. «Эти возмутительные обвинения попросту неправдивы, – сказал он. – Я высказывался об этих злобных заявлениях откровенно и честно, но больше не буду публично уделять внимание скоординированной кампании по дискредитации». Спустя несколько дней после ухода Портера в его защиту выступил Трамп, твитнув: «Человеческие жизни разбивают и разрушают простые обвинения… Ложно обвинённому уже не отмыться – его жизни и карьере конец…» Вопреки заявлениям Белого дома, доказательства ФБР показывают, что Белый дом был уведомлён о предполагаемых насильственных действиях Портера в прошлом за целый год до его ухода.

Обе названные обвинительницы Эрика Шнейдермана из материала The New Yorker заявили этому изданию, что их вдохновил высказаться именно уход Портера.

Блейк Фарентолд

В декабре 2017 года Politico сообщило том, что член Палаты представителей Блейк Фарентолд, республиканец из Техаса, выплатил за счёт средств налогоплательщиков 84 000 долларов в качестве частной компенсации за сексуальное насилие и гендерную дискриминацию своей бывшей представительнице Лорен Грин. Вскоре после этого Фарентолд пообещал вернуть правительству взятые у налогоплательщиков деньги; однако по состоянию на апрель 2018 года он этого ещё не сделал.

После сообщения о компенсации Фарентолда он сначала объявил о том, что не будет идти на повторные выборы, хотя, судя по всему, собирался дождаться конца своего срока. Тем не менее, четыре месяца спустя он внезапно ушёл. «Хотя я планировал проработать до конца своего срока в Конгрессе, в глубине души я понимаю, что мне пора идти дальше и искать новые способы служения», – сказал он в своём заявлении.

Пэт Мехен

В этом же году всплыло дело о сексуальных домогательствах, удивительно похожее на дело депутата Блейка Фарентолда, на сей раз с участием конгрессмена Патрика Мехена, республиканца из Пенсильвании. В январе 2018 года появилось сообщение о том, что депутат Мехен выплатил своей бывшей помощнице 39 000 долларов за счёт средств налогоплательщиков в качестве компенсации за сексуальные домогательства. Сообщалось, что Мехен выражал романтические чувства к помощнице, которая была на несколько десятилетий младше него. Выяснив, что она состоит в серьёзных отношениях с другим человеком, Мехен якобы начал вести себя враждебно – настолько, что помощница решила: ей остаётся только уйти с работы.

В апреле этого года Мехен наконец-то сообщил о своём уходе в письме, которое гласило: «Я признаю, что некоторые избиратели недовольны тем, как я повёл себя в ситуации, из-за которой я принял решение не идти на повторные выборы, и жалею, что не постарался ради них лучше». Также он пообещал вернуть 39 000 долларов.

Эрик Шнейдерман

Спустя всего несколько часов после того, как The New Yorker опубликовал материал, в котором четыре женщины обвинили генерального прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнейдермана в жестоком нападении, Шнейдерман публично объявил об уходе с поста.

В своём заявлении для The New Yorker он утверждал, что нападения были совершены по согласию. «В интимных отношениях я практиковал ролевые игры и другие действия сексуального характера по согласию, – утверждал он. – Я ни на кого не нападал. Я никогда не занимался сексом без согласия – не стал бы переходить эту черту».

В заявлении о своём уходе Шнейдерман, который являлся ярым сторонником движения #MeToo, утверждал, что «категорически не согласен» с обвинениями в свой адрес, но уходит, потому что «они, по сути, помешают [ему] управлять работой данного органа в это критическое время».

Эта статья впервые появилась на VICE US.