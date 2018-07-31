Эти фото передают тревогу и апатию любви в эпоху Instagram

Насыщенные, кинематографичные работы фотографа Сары Бахбах словно оптимизированы для интернета. Грациозные молодые люди валяются на кроватях и в бассейнах, едят пиццу и хлещут шампанское из горлышка. Её творчество пронизано мрачным подтекстом благодаря угрюмым надписям в стиле субтитров к иностранным фильмам, вызывающим мысли о сердечном горе, боли и юношеской неудовлетворённости. Это сочетание стало хитом и принесло Бахбах целый легион подписчиков в Instagram.

Бахбах – рассказчица в душе, и ёмкий текст, сопровождающий её фотографии, создан с тщательностью сценария. Бахбах, у которой недавно прошли выставки в Майами и Лос-Анжелесе, а первая нью-йоркская сольная выставка в данный момент проходит в Castle Fitzjohns Gallery, дерзко призывает художественный истеблишмент принимать эгалитарное творчество, предназначенное для свободного распространения в социальных сетях. Как отмечено в её биографии в Instagram: «Вы, вероятно, видели мои работы на чьей-то чужой странице».

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VICE недавно поболтал с палестинской художницей, которая выросла в Австралии, а сейчас живёт в Лос-Анжелесе, о том, как сладить с политикой интернета, о природе близости и о важности эмоционально уязвимых мужчин.

VICE: Откуда взялось название вашей выставки, «Fuck Me, Fuck You»?



Бахбах: Это – сердце и суть современной любви. Взглянув на моё творчество в целом, можно увидеть, что все мои главные герои весьма двусмысленно относятся к любви и сердечному горю. В одной работе один из персонажей говорит: «Мне нужна любовь». А в другой работе он говорит: «Чтоб тебя, я тебя ненавижу». Это название действительно передаёт это влияние.

В последнее время вы стали выставляться гораздо больше. Что разожгло этот интерес?

Я вдохновляюсь, видя, как мои друзья очень хорошо справляются в одиночку, а ещё есть множество женщин-предпринимательниц, которые работают просто блестяще. Важно быть как можно круче. Я только начала заниматься тем, чем хотела. У меня были более масштабные личные цели, и я только начала подавать саму себя, создала свою команду и профинансировала все свои выставки. Я хотела везде выставляться сольно. Начала я в Майами, и хотя я вложила бешеные деньги, я верила в себя и имела мотивацию идти дальше. Поэтому я провела выставку в Лос-Анжелесе, а теперь устроила её в Нью-Йорке. За лето я планирую провести целый тур по Европе. Я не хочу достичь того, чего хочу достичь, завися от кого-то.

Каковы были отзывы?



В Нью-Йорке мои посылы оценили очень высоко. Здесь я получила мощнейшую обратную связь. Люди говорят мне, что я даю голос их сердцу и разуму. Это мой любимый отзыв. Было очень поучительно узнать, что то, что я делаю, сильно влияет на чужое самовыражение.

В чём разница между просмотром ваших работ вблизи и на экране?



Фанаты говорили мне, что увидеть мои работы воочию, а не в интернете – это нечто совсем другое. Есть разница между листанием на телефоне и возможностью стоять перед фотографией и действительно усвоить то, что она говорит, – прекрасный посыл в масштабе крупнее вашей головы.

Благодаря выставкам ваше творчество получило больше признания?

Однозначно. В прошлом году, если кто-то репостил мою фотографию [в социальных сетях] без указания авторства, то это оставалось безнаказанным, думаю, процентах в 70 случаев. В этом году остаются безнаказанными всего процентов 5. Мне уже давно стало по фигу, но мои подписчики – настоящие шпионы. Я их люблю.

Дилан Спроус стал одним из первых мужчин, которых вы сняли для своей серии. Как это было?

Для меня главное в феминизме – сделать женщин сильнее и позволить мужчинам чувствовать себя уязвимыми. Нам нужно разрешить мужчинам плакать, быть мягкими и выражать свои чувства словами. Им не нужно быть такими уж сильными личностями.

Как вы передаёте такую откровенную честность?

Всё, что вы видите, от снимков до диалогов, порождено моими мыслями и чувствами. Я впитываю разговоры или то, что хочу сказать, а затем творю и записываю это. Я уже несколько лет пытаюсь практиковать прозрачность в мыслях и эмоциях. Женщинам слишком уж долго не давали говорить о своих чувствах когда хочется, но сейчас это как никогда важно.

Так что ждёт вас дальше? Чем вы надеетесь поделиться?

Есть множество посылов, которые не передаются в обществе, и множество табу, на которые не обращают внимания. Я хочу воспользоваться своей платформой, чтобы рассказать о диалогах, которых на самом деле не существует. Нам сейчас нужна возможность со спокойной душой выражать то, что мы подсознательно подавляем. Я работаю над новой серией. Она уже отснята и написана. Мне просто нужно её смонтировать.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.