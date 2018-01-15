Эти герои обошли запрет на алкоголь, соорудив собственный остров из песка

Курортный городок Унгамата в Новой Зеландии уже давно является популярным местом для людей, которые хотят хорошо провести время в канун Нового года, куда тысячи подростков приходят пить, танцевать и смотреть на фейерверки. Однако, пытаясь уменьшить масштабы пьяного беспредела, в городе был введен запрет на употребление алкоголя в общественных местах в этот праздник – закон, который явно не помешал нескольким ловким и решительным любителям выпить создать на побережье своё собственное пьянящее убежище.



Как сообщает BBC в воскресенье у побережья Коромандел группа людей построила временный частный остров из песка, ракушек и нескольких деревянных досок. Гуляки установили это во время отлива, а также поставили на него стол для пикника и холодильник, так что, пребывая в «международных водах», им удалось увидеть фейерверки и держаться подальше от полицейских.

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«Мы подумали, что это будет очень смешно, а запрет на алкоголь стал сомнительным, так как мы находились на нашем собственном острове», – заявил журналу «TIME» организатор Леон Хейворд.

В то время как менее творческие из нас чудили в каком-то дерьмовом клубе или в ресторане «Olive Garden» на Таймс-сквер, Хейворд и его дружки допоздна хорошо выпивали на море. Согласно «Stuff», они хорошенько потрудились во время сооружения своей конструкции, поскольку в понедельник утром она всё ещё стояла. По данным «BBC», фотографии самодельного острова начали расространяться в Интернете после того, как Дэвид Сондерс опубликовал одну в Facebook-группе под названием «Tairua ChitChat!».

Даже местные власти оценили целеустремленность и мастерство группы. Мэр Темзы-Коромандел Сандра Гоуди отметила TIME, что её впечатлило стремление компании напиться в общественном месте.

«Все были в восторге от этого и никому это не помешало, – сказала она TIME. «Они пытались утверждать, что пили в международных водах, но, конечно же, это было не так».

Тем не менее, группе почему-то удалось избежать звонка в Новый год, ареста, а также огромного штрафа. Начальник местной полиции Джон Келли заявил, что не слышал о творении Хейворда, однако выглядел довольно расстроенным самодельной островной нацией гуляков.

«Творческий подход», – отметил он изданию «Stuff». «Если бы я знал, то, скорее всего, присоединился бы к ним».

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