Эти крутые женщины создают прекрасное БДСМ-оружие

Саша Фароа, одетая в странное сочетание из толстовки цвета хаки и хромовых щитков на голенях, катит сервировочную тележку с живым королевским крабом по оживлённой столовой в Cai Fine Dining and Banquet в чикагском Чайнатауне. Соосновательница мастерской оружия ручной работы Rozliubit привозит ещё мокрое ракообразное к столу, за которым Вик Менса собирает почитателей вместе с другим чикагским рэпером, Valee, креативным директором Даниэллой Делуной и Суа Ю, другой соосновательницей мастерской и партнёршей Фароа по творчеству. Ю в блестящем монокини и ярко-жёлтом пальтишке из монгольской шерсти ягненка томно помахивает за обеденным столом 24-дюймовой катаной, инкрустированной бриллиантами, так, как будто это совершенно естественно.
Если эта сцена кажется фантастической, то так и задумывалось. Фароа и Ю пришли не на особо роскошный ужин для восходящих звёзд чикагского хип-хопа. Этим вечером в ресторане находится андеграундная звуковая сцена, на которой Менса напряжённо работает над съёмкой клипа для грядущего сингла. А Rozliubit сейчас, как и для клипа на его сингл 2017 года «OMG (ft.Pusha T)», предоставляет элитные, усыпанные драгоценными камнями холодное оружие и доспехи, дополняющие визуальную идентичность Менсы.
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В предыдущем клипе Ю и модель Энджел Харролд засветились на заднем сиденье кабриолета «Бентли» в усеянных стразами Swarovski хоккейных масках и нижнем белье; Ю при этом размахивала белоснежной катаной, словно телохранительница в стиле пин-ап. Новая съёмка больше напоминает китч в духе «Бегущего по лезвию», но дизайн и оружие от Фароа и Ю придаёт клипу порочной чувственности, которую можно назвать визитной карточкой Rozliubit.
Фароа и Ю начали продавать оружие в 2015 году, собрав ассортимент добротно сделанного холодного оружия и БДСМ-ных доспехов, которые они продают клиентам Rozliubit из разных стран. «У нас довольно широкое определение оружия. К примеру, мы раньше обсуждали идею работы с боксёрскими перчатками, а они – и оружие, и броня», – говорит Ю. Их творчество пронизано темами гламура, опасности и игривой отрешённости. Название Rozliubit происходит от русского слова «разлюбить», которое обозначает «сентиментальное чувство к человеку, которого вы когда-то любили, но уже не любите».
Самопровозглашённые «небесные девы и хранительницы добродетели» управляют всеми сторонами своего производственного процесса, вместе работая над конструкциями и прототипами, и делят прибыль поровну. Вычурные рукояти своих ножей они отливают и вырезают вручную, добавляя украшения вроде камней Swarovski, купленных на аукционе, и деталей винтажных распятий. Фароа и Ю прикрепляют сделанные на заказ рукояти к готовым ножевым лезвиям, полученным от поставщиков, и делают каждую работу совершенно уникальной.
Язык и техника работы бренда Rozliubit основывается на греческой мифологии, классической архитектуре, БДСМ и культуре кавая и обеспечивает мрачную и соблазнительную эстетику. «Нас интересуют намёки на опасность и агрессия, а когда люди узнают, что это оружие сделано двумя девушками, впечатление только усиливается», – говорит Фарао.
Не боясь осквернить «святое», Rozliubit также сатирически высмеивает связь между коммерцией, религией и сексуальностью. Их девиз «небесные девы и хранительницы добродетели» является явной отсылкой к этой связи. «Мы обе как бы согласны с тем, что религия – до смешного очевидное жульничество и что во многом это просто прикрытие для кинков и контроля над сексуальностью», – добавляет Фароа.
Чтобы сделать свой бренд ещё уникальнее, Rozliubit отказывается от ограниченных выпусков и уникального дизайна в пользу работы исключительно на заказ. «Мы не обслуживаем никакую из уже существующих коммерческих ниш, а заказы позволяют нам выходить за рамки пространства интернет-бренда», – говорит Фарао. Недавно Rozliubit закончила кинжал на заказ для драг-квин Кати Замолодчиковой, бывшей участницы «Королевских гонок РуПола» и нынешней звезды «The Trixie & Katya Show» («Шоу Трикси и Кати») на VICELAND. Замолодчикова приложила руку вместе с Фароа и Ю к созданию жуткого ножа с рукоятью в глазных яблоках и кроваво-красным лезвием; это был первый случай, когда Rozliubit добавила в свой ассортимент цветное лезвие.
Благодаря успеху их сотрудничества с Менсой и Замолодчиковой заказы от артистов быстро превращаются в краеугольный камень бизнес-модели Rozliubit. Подобная творческая жизнь подходит предприимчивой, склонной к экспериментам натуре Фароа и Ю.
Тем временем в Чайнатауне соосновательницы Rozliubit выходят из Cai Fine Dining and Banquet и оказываются на морозе. В следующей сцене клипа Менсы возле торгового ряда в том же Чайнатауне стоит припаркованный белый «Феррари». Неоновые огни вдоль здания образуют надпись «YinWallCity» и в сочетании со снегом окутывают парковку теплой красной дымкой. Несмотря на то, что уже поздно, холодно, а Ю с её блестящим костюмом легко одета, и она, и Фароа кажутся расслабленными. Совсем скоро Rozliubit явит миру реальности, которые создала сама.
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Эта статья впервые появилась на VICE US.