Эти крутые женщины создают прекрасное БДСМ-оружие

Саша Фароа, одетая в странное сочетание из толстовки цвета хаки и хромовых щитков на голенях, катит сервировочную тележку с живым королевским крабом по оживлённой столовой в Cai Fine Dining and Banquet в чикагском Чайнатауне. Соосновательница мастерской оружия ручной работы Rozliubit привозит ещё мокрое ракообразное к столу, за которым Вик Менса собирает почитателей вместе с другим чикагским рэпером, Valee, креативным директором Даниэллой Делуной и Суа Ю, другой соосновательницей мастерской и партнёршей Фароа по творчеству. Ю в блестящем монокини и ярко-жёлтом пальтишке из монгольской шерсти ягненка томно помахивает за обеденным столом 24-дюймовой катаной, инкрустированной бриллиантами, так, как будто это совершенно естественно.

Если эта сцена кажется фантастической, то так и задумывалось. Фароа и Ю пришли не на особо роскошный ужин для восходящих звёзд чикагского хип-хопа. Этим вечером в ресторане находится андеграундная звуковая сцена, на которой Менса напряжённо работает над съёмкой клипа для грядущего сингла. А Rozliubit сейчас, как и для клипа на его сингл 2017 года «OMG (ft.Pusha T)», предоставляет элитные, усыпанные драгоценными камнями холодное оружие и доспехи, дополняющие визуальную идентичность Менсы.

Videos by VICE

В предыдущем клипе Ю и модель Энджел Харролд засветились на заднем сиденье кабриолета «Бентли» в усеянных стразами Swarovski хоккейных масках и нижнем белье; Ю при этом размахивала белоснежной катаной, словно телохранительница в стиле пин-ап. Новая съёмка больше напоминает китч в духе «Бегущего по лезвию», но дизайн и оружие от Фароа и Ю придаёт клипу порочной чувственности, которую можно назвать визитной карточкой Rozliubit.

Rozliubit katana and dagger

Фароа и Ю начали продавать оружие в 2015 году, собрав ассортимент добротно сделанного холодного оружия и БДСМ-ных доспехов, которые они продают клиентам Rozliubit из разных стран. «У нас довольно широкое определение оружия. К примеру, мы раньше обсуждали идею работы с боксёрскими перчатками, а они – и оружие, и броня», – говорит Ю. Их творчество пронизано темами гламура, опасности и игривой отрешённости. Название Rozliubit происходит от русского слова «разлюбить», которое обозначает «сентиментальное чувство к человеку, которого вы когда-то любили, но уже не любите».

Самопровозглашённые «небесные девы и хранительницы добродетели» управляют всеми сторонами своего производственного процесса, вместе работая над конструкциями и прототипами, и делят прибыль поровну. Вычурные рукояти своих ножей они отливают и вырезают вручную, добавляя украшения вроде камней Swarovski, купленных на аукционе, и деталей винтажных распятий. Фароа и Ю прикрепляют сделанные на заказ рукояти к готовым ножевым лезвиям, полученным от поставщиков, и делают каждую работу совершенно уникальной.

Sua Yoo (L) and Sasha Pharoah (R)

Язык и техника работы бренда Rozliubit основывается на греческой мифологии, классической архитектуре, БДСМ и культуре кавая и обеспечивает мрачную и соблазнительную эстетику. «Нас интересуют намёки на опасность и агрессия, а когда люди узнают, что это оружие сделано двумя девушками, впечатление только усиливается», – говорит Фарао.

Не боясь осквернить «святое», Rozliubit также сатирически высмеивает связь между коммерцией, религией и сексуальностью. Их девиз «небесные девы и хранительницы добродетели» является явной отсылкой к этой связи. «Мы обе как бы согласны с тем, что религия – до смешного очевидное жульничество и что во многом это просто прикрытие для кинков и контроля над сексуальностью», – добавляет Фароа.

Rozliubit dagger and gorget

Чтобы сделать свой бренд ещё уникальнее, Rozliubit отказывается от ограниченных выпусков и уникального дизайна в пользу работы исключительно на заказ. «Мы не обслуживаем никакую из уже существующих коммерческих ниш, а заказы позволяют нам выходить за рамки пространства интернет-бренда», – говорит Фарао. Недавно Rozliubit закончила кинжал на заказ для драг-квин Кати Замолодчиковой, бывшей участницы «Королевских гонок РуПола» и нынешней звезды «The Trixie & Katya Show» («Шоу Трикси и Кати») на VICELAND. Замолодчикова приложила руку вместе с Фароа и Ю к созданию жуткого ножа с рукоятью в глазных яблоках и кроваво-красным лезвием; это был первый случай, когда Rozliubit добавила в свой ассортимент цветное лезвие.

Rozliubit dagger

Благодаря успеху их сотрудничества с Менсой и Замолодчиковой заказы от артистов быстро превращаются в краеугольный камень бизнес-модели Rozliubit. Подобная творческая жизнь подходит предприимчивой, склонной к экспериментам натуре Фароа и Ю.

Тем временем в Чайнатауне соосновательницы Rozliubit выходят из Cai Fine Dining and Banquet и оказываются на морозе. В следующей сцене клипа Менсы возле торгового ряда в том же Чайнатауне стоит припаркованный белый «Феррари». Неоновые огни вдоль здания образуют надпись «YinWallCity» и в сочетании со снегом окутывают парковку теплой красной дымкой. Несмотря на то, что уже поздно, холодно, а Ю с её блестящим костюмом легко одета, и она, и Фароа кажутся расслабленными. Совсем скоро Rozliubit явит миру реальности, которые создала сама.

Rozliubit katana

Sasha Pharoah (L). Rozliubit dagger (R).

Rozliubit katana

Rozliubit dagger (L). Sua Yoo (R).

Следите за сообщениями Райана Филчака на Instagram.

Эта статья впервые появилась на VICE US.