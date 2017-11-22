Эти родители чертовски гордятся своими юными лоботрясами

Стефани Райт не позволит делать из себя дурочку. Когда её сын-подросток впервые попросил высадить возле кинотеатра, она знала, чем он на самом деле занимался. «Он встретится со своими друзьями возле театра, и они будут прятаться где-нибудь, чтобы выпивать или зажиматься, тусить или что-то ещё», – говорит она.



«Я отпустила его, попрощалась, а потом вернулась назад», – заявила она мне по телефону, в её голосе раздался неповторимый восторг. «Я собиралась застукать его на горячем!»

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Однако вышло не совсем так. Она вернулась назад и наблюдала, как её сын, Бакстер, которому 15 лет, вошел в театр. Ах, он хорош, подумала Райт. Действительно обманывает. Она снова сделала круг, но не смогла найти его. Преисполнена решимости не остаться одураченной, она приехала за ним на 30 минут раньше и старалась быть неприметной.

Но ничего.

Райт смущенно признается, что в последние годы у неё уже несколько раз случалась эта параноидальная рутина – чаще, чем ей хотелось бы. В течении всех её слежок, укрытий и возвращений назад она ни разу не поймала Бакстера на распитии пива тайком или курении сигарет. Фактически, она никогда не видела, чтобы он делал что-то непорядочное, опасное или вредное. До сих пор Бакстер не проявлял никакого поведения, которое, по ее мнению, – переживая свой собственный подростковый период, во время которого она отрывалась по-крупному в его возрасте. Наконец, до нее дошло: Бакстер был славным парнем. Глупый мальчик. Такими были и его друзья. Райт была вне себя от счастья.

Стефани и Бакстер Райт

Новое исследование, проведенное университетом в Сан-Диего, показало, что Стефани не одна такая. «Снижение вовлечённости во взрослые виды деятельности среди подростков США, 1976-2016 гг.», и прилагаемая к ней книга одного из тех же авторов, «iGen: Почему нынешние подростки, будучи супер активными в социальных сетях, растут менее бунтарскими, более толерантными, менее счастливыми и совершенно не подготовленными к взрослой жизни, и что это значит для всех нас» обусловлены массой данных, которые служат в качестве доказательства того, о чем свидетельствуют их заголовки, и того, о чем, судя по всему, Райт хотела узнать: подростки сейчас иные. Мятежники, курящие сигареты, негодяи, накаченные пивом, и скрывающиеся под трибунами влюбленные, у которых роты закрыты поцелуями, медленными темпами отделяются из их числа. Теперь бар можно спокойно не запирать. Автомобиль теперь может быть в гараже и оставаться нетронутым. Как выразился Washington Post, подростки «все больше откладывают традиционные маркеры взрослой жизни».



Отраженные в исследовании цифры могут быть поучительными для тех, у кого нет своих «глупых» подростков – показатели тех подростков, которые пьют, занимаются сексом, употребляют наркотики, а большинство (из-за отсутствия лучших условий) ожиданий общества от этого возрастного периода во всех её аспектах снизились за последние несколько десятилетий. Бакстер, безусловно, вносит и свой вклад в это. Он никогда не употреблял наркотики и не интересовался алкоголем. «Это шокирует, но с другой стороны это также… замечательно. Такое облегчение», – говорит Райт.

То же самое можно сказать и о сыне Кайла Гиониса, Донована (17 лет), дочери Бетси Аткинсон-Сентер, Кейт (16 лет). Это также относится к двум дочерям Дженни Томпсон, Изабель (17 лет) и Эмма (14 лет), и она не сомневается, что ее сына Джека, которому только что исполнилось 13, это будет также касаться. Кроме того, сюда можно отнести трех подростков Аарона Белза – Эли (19 лет), Натали (18 лет) и Амелия (15 лет), хотя он признает, что у мальчика была короткий опыт с сигаретами.

Сын Джеки Керр-Джейм, Даниэл (15 лет), не хочет курить травку или, как его мать, будучи в его возрасте, выпивать упаковку пива на пляже, а также не ночевать дома. Он предпочитает смотреть «Звездные войны». Распространенные преграды подросткового возраста никогда не попадались дочери Бриджит Кинг, Кэролайн, которой сейчас 21 год, пока что с трудностями не встречался и ее сын, Иаков (17 лет).

Для этих родителей такое развитие является абсолютно неожиданным и полностью приветствуется. Они просто до смерти в восторге от своих лоботрясов.

Слева по часовой стрелке: Юная Бриджет Кинг, ее дочь Кэролайн и сын Джейкоб

«Я полностью рассчитывала на распитие алкоголя, огромные вечеринки и нарушение времени прихода домой», – отмечает Аткинсон-Сентер. «Кейт не только отказывается выпить, она даже не ходит на вечеринки, если она знает, что могут быть наркотики».



«Я ожидала нигилистические, саморазрушительные наклонности в сочетании с враждебной ненавистью ко мне и всему, чему я придерживаюсь в жизни», – говорит Гионис. «В основном такой была я, когда была в его возрасте. Однако я никогда не видела с его стороны такого поведения, которое бы указывало на то, что он имеет какой-либо интерес к наркотикам или алкоголю или вообще какое-либо безрассудное поведение, поэтому у меня нет нужды беспокоиться об этом».

Согласно исследованию университета штата Калифорния в Сан-Диего и публикации «iGen», существует много причин, по которым ожидания этих родителей остались невыполненными, но большинство из них можно обоснованно объяснить тем фактом, что теперь мы живем дольше. В результате жизнь идет медленнее – не нужно спешить жить как взрослые до достижения реальной взрослой жизни. Но, с другой стороны стало немного сложнее, как отмечают родители, считающие, что высокая конкуренция в современном образовании играет очень важную роль в жизни их подростков. Плюс ко всему враждебный рынок труда, поэтому они заявляют, что легко понять, почему большинство подростков с удовольствием встают на истинный путь. Они боятся, что ошибки могут нанести непоправимый ущерб. Именно это напряжение объясняет «менее счастливый» подзаголовок iGen.

«Мое чадо и ее друзья ходят в школу и находятся там в очень конкурентном академическом кругу», – говорит Аткинсон-Сентер. «Они ходят на все возможные другие внеклассные занятия, которые помогают им выделиться в резюме для колледжа. Получение лишь хороших оценок уже не подходит, чтобы попасть в университет, в который вы хотите».

«В свое время вы могли кое-как справиться с практически любым предметом в колледже и впоследствии получить неплохую работу», – отметила Гионис, сын которой планирует в один прекрасный день стать инженером. «Сейчас все уже не так, и я думаю, что дети знают об этом. Как будто они знают, что не могут позволить себе валять дурака. И это печально!»

Кайл Гионис, 18 лет. (Другие на фотографии был размыты по запросу)

Ещё: интернет. Жизнь подростков стала из-за него скрытой и очевидной. По словам родителей, благодаря нему подростки знают больше и становятся более подготовленными. Через свои телефоны они связаны и взаимодействуют друг с другом и с миром в целом. Интернет немного снижает желание выходить куда-то, а также объясняет растущий недостаток в рядах беззаботных типов Спиколи. «Вы не можете забеременеть или купить пиво, пока вы сидите дома за компьютером, – по крайней мере пока», – отметила Томпсон.

«Когда мне исполнилось 16 лет, автомобиль означал свободу», – говорит Керр-Джеймс. «Я не мог дождаться, когда выйду из дома и встречусь с друзьями. Я готов был ходить за продуктами, чтобы только выйти из дома и поехать в магазин. [Моему сыну] Даниэлю на это наплевать. Он не должен выходить из дома, он может общаться в Facebook или Skype. Он знает, что они делают благодаря социальным сетям и ничего не упускает».

Все трое подростков Белз более здоровые, более чувствительные, менее сердитые и у них нет отвращения к себе, которое он помнит, когда был в их возрасте. «Они просто не кажутся такими встревоженными», – отметил он. Он и другие родители верят, что их подростки только выиграли от этого, они уверены, что не трахаться или участвовать в глупых подростковых обрядах, не означает упустить большие жизненные уроки или приключения.

«Я портачила много раз, – рассказывает Керр-Джеймс. «Я могу научить его тому, что знаю сама».

«Тот, кто хочет, чтобы у их ребенка были неприятности, никогда не встречались с реальными проблемами», – говорит Кинг. «Я помогла многим подругам с детьми пройти самое худшее: употребление наркотиков, тюрьма, беременность, кража в магазинах, борьба. Мои собственные дети видят друзей и сверстников, которые делают самые глупые выборы, а затем говорят мне, что они так рады, что не очутились в аналогичной ситуации».

Райт сделала множество глупых поступков в подростковом возрасте. Ее советы Бакстеру: «Добиться большего, чем я. Делать разумные выборы». Она рада, что, по крайней мере, сейчас, он не считает, что уроки, которые она извлекла, стоят того. Она счастлива, что её сын не проходит этого.

Белз согласна с этим. «Я не верю, что дети нуждаются в диком этапе, чтобы хорошо приспособится. Если вы не хотите стать матерью-подростком или отправиться в клинику, избегайте этого», – говорит он.

«Дети во многом более сообразительны, чем мы, – заявляет Гионис, пытаясь подвести итог. «Может быть, они и кажутся слабаками, а, может быть, мы просто придурки».

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