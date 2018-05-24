Это афганское кафе было вынуждено запретить вход мужчинам. Теперь оно, возможно, закроется

В загруженный день в Бамиане, в Центральном Афганистане, мужчины в тюрбанах и тюбетейках возвращаются после молебна в свои магазины на базаре, а за углом, динамичная танцевальная музыка прорывается из динамиков в кафе, где молодые женщины сидят, хихикают и фотографируют свои бутерброды, шашлыки и салаты.



В женском кафе Бамиана, который является проектом немецкой неправительственной организации под названием «HELP», уже почти три года подают афганским женщинам еду, кофе и закуски. Открытое в 2015 году кафе с тех пор стало не просто местом, где можно быстренько перекусить: Оно превратилось в популярное место для молодых женщин и девушек, которые наоборот пытались найти безопасное место за пределами своих домов, где можно было провести свободное время.

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Бамиян находится в отдаленном и бедном районе, в основном известном для иностранцев благодаря статуй Будды (которые в начале 2001 года при режиме талибов были уничтожены, всего за несколько месяцев до вторжения США в Афганистан). В эти дни провинция является одной из самых безопасных и либеральных областей в иной глубоко консервативной и конфликтной стране. В Бамиане больше женщин можно увидеть на улицах, чем где-либо еще — паранджа не так распространена здесь, как в других районах страны. Но то, что можно считать либеральным в Афганистане, по западным меркам часто является по-прежнему крайне консервативным.

«Женщины здесь чувствуют себя комфортно», — отметила 22-летняя Вазира Ибади, когда пила чай за одним из столиков кафе. По её словам, это потому, что мужчинам не разрешено посещать кафе без сопровождения женщины.

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В кафе дружелюбная и свежая атмосфера. Сегодня здесь нет мужчин, и большинство клиентов молоды, образованы и явно увлечены модой. Оно также стало популярным местом для организации вечеринок — редкое удовольствие в стране, в которой женские торжества обычно являются чрезвычайно частыми мероприятиями, происходящими в комнатах дома, разделенных по признаку пола.

Но в основном, возможность просто сидеть и говорить где-то, не беспокоясь о мужчинах, является достаточным поводом для праздника.

24-летняя Беназир Ибади, сестра Вазиры, выпускница факультета журналистики и средств массовой информации, сидит в углу с Вазирой с чашками горячего зеленого чая.

«Я регулярно приезжаю сюда, чтобы попить чай или поговорить с друзьями или что-нибудь в таком роде», — сказала она. «Мы счастливы, что в Бамиане есть такое место. Теперь мы можем прийти сюда, остаться, поесть и пообщаться с друзьями».

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Ибади говорит, что она видела, как женщины привезли своих друзей мужского пола в кафе. В другом месте это было бы сложно из-за социальных ограничений, связанных с взаимодействием женщин и мужчин.

20-летняя Азиза Мохаммади, менеджер ресторана, бегает между прилавками и столиками, принимает заказы и разносит еду. Женщины заказывают картофель-фри, гамбургеры и болани, традиционную афганскую лепешку с луком или картофелем. В обеденное время кафе переполнено, а также трудно найти место, куда бы присесть. По словам Мохаммади, обычно это происходит так: «Женщины ограничены в выборе ресторанов здесь. Вот почему это кафе настолько популярно».

Быстрое посещение переполненного ресторана на другой стороне улицы доказывает точку зрения Мохаммади: все клиенты там — мужчины.

Мохаммади работает в кафе уже три года, и сегодня она управляет женским персоналом из двух сотрудниц. В нем работало больше женщин, но в последнее время, несмотря на продолжающуюся популярность кафе, его доход не так уж хорош, как раньше.

25-летняя Хадиджа Ахмади, которая является владельцем кафе с 2015 года, говорит, что это из-за мужчин.

«[В прошлом году одиноким] мужчинам было разрешено посещать кафе, однако поступили просьбы от людей и провинции прекратить это», — отметила Ахмади.

По её словам, несмотря на то, что кафе всегда было ориентировано на женщин, присутствие одиноких мужчин заставило некоторых клиентов чувствовать себя некомфортно. Но была и другая причина, по которой сообщество начало требовать запретить вход одиноким мужчинам. «Люди начали говорить, что это место для женщин, которые встречаются там со своими бойфрендами», — сказала Ахмади.

«Мы должны были прислушаться к просьбам людей, потому что не хотели превращать это в социальную или политическую проблему. Но с финансовой точки зрения это была не лучшая идея».

В Афганистане социальные нормы не допускают знакомства, а секс до вступления в брак запрещается законом. «Мы не могли действительно сказать, были ли мужчины, приходящие в ресторан, братьями или парнями этих женщин», — отметила Ахмади.



«Мы должны были прислушаться к просьбам людей, потому что не хотели превращать это в социальную или политическую проблему», — сказала она. «Но с финансовой точки зрения это была не лучшая идея».

Поскольку было принято решение исключить несопровождаемых мужчин из числа клиентов, кафе пришлось сократить свой кадровый состав с пятнадцати до шести человек, три из которых работают в магазине ремесленных изделий, что возле руин статуй Будды.

«Большинство женщин в Бамиане не зарабатывают деньги», — сказала Ахмади. Чрезвычайно необходимый доход в основном приносили мужчины. Пресс-сотрудник «HELP» Сандра Шиллер считает, что негативные последствия для кафе являются краткосрочными. «В конечном итоге все уверены в том, что они получат хорошую репутацию, [потому что] женщины ходят в безопасное место, в котором женщины работают для женщин и семей», — отметила она.

Но Ахмади не испытывает оптимизма. Вскоре, по ее словам, возможно, кафе придется закрыть. «Я очень беспокоюсь о его будущем».

Сегодня же кафе всё ещё наполнено улыбающимися и смеющимися женщинами. И для такой страны, как Афганистан, это достижение.

Эта статья впервые появилась на VICE US.