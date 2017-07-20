Это самые сумасшедшие причёски у собак, которые вы когда-либо видели

Эти фотографии были сделаны во время конкурса Creative Grooming Challenge на ежегодной международной выставке Intergroom в Нью-Джерси. Это шанс для грумеров собак и кошек собраться вместе и узнать последние тенденции в груминге, шампунях и тому подобному. Творческий груминг – значение созвучно звучанию – это затейливые, зашкаливающие демонстрации талантов, техник и безопасных для собак красителей, венцом которых являются безумно выглядящие животные, постановки и выступления, на подготовку которых ушли месяцы.



Николь Бекман заняла первое место среди начинающих, а Анджела Кумпе выиграла в разряде легенд. Наши поздравления им, а также и вам, за то, что кликнули на эту статью и прокрутили вниз.



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Автор фото – Тайлер Смит. Подписаться здесь.