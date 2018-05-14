Этот человек ушёл с работы, протестуя против ICE, и говорит, что его страхи оправдываются

В феврале Джордон Дирдал-Робертс, юридический секретарь Управления труда и промышленности Монтаны, узнал, что Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) направляет органу, в котором он работает, запросы. ICE была нужна совершенно разная информация – от сведений о страховании по безработице до требований компенсации со стороны работников и наличия или отсутствия на работе конфликтов из-за зарплаты. Этот материал ICE могла в перспективе использовать для создания оперативных разведданных, которые повлекли бы за собой облавы и депортации. Дирдал-Робертс посчитал своё участие в этом процессе моральным выбором и публично ушёл с работы: он не хотел облегчать администрации Трампа работу по депортации людей.

«Меня попросили сотрудничать, а я не смог, – сказал мне Дирдал-Робертс и добавил: – Я понял, к чему идёт дело, и осознал, что это – не на один раз и всё».

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Спустя два месяца после его ухода предупреждение Дирдала-Робертса об использовании данных сотрудников ICE начинает подтверждаться на местах, утверждают правозащитники. Хотя иммигранты, родившиеся в Латинской Америке, составляют менее половины процента населения Монтаны, федералы всё равно гоняются за ними по всему штату. В апреле они арестовали семерых работников-мигрантов и начали процесс по делу об их депортации. Эта операция (которая длилась четыре дня и сопровождалась заметным увеличением количества сотрудников на территории штата) была очень масштабной по меркам Монтаны и, как побаиваются активисты, может предвещать новые проявления чрезмерного фанатизма в будущем.

Операции ICE в Монтане можно считать частью тревожной тенденции к применению агрессивных тактик агентами по всей стране. Облава на завод по упаковке мяса в Теннесси в начале апреля привела к задержанию «нескольких десятков человек». В феврале агентов в Сиракузе (Нью-Йорк) засняли на плёнку во время проверки удостоверений личности пассажиров поезда. ICE брала под контроль суды, инициировала облавы, которые, по словам их критиков, нарушают Четвёртую поправку, а также угрожала депортировать многих людей, которым ранее можно было оставаться в стране. С тех пор как Дональд Трамп сделал всех нелегальных мигрантов (а не только с серьёзными судимостями) главными кандидатами на депортацию, ICE получает всё больше свободы.

«Разнообразие тактик, используемых ICE, учащение принуждения – всё это указывает на более масштабную тенденцию», – сказал мне директор по юридическим вопросам монтанского отделения Американского союза защиты гражданских свобод.

Именно это расширение деятельности ICE как в Монтане, так и по всей стране, вдохновило Дирдала-Робертса на уход с должности. Хотя многие левые начали рассматривать ICEкак не несущий никакой ответственности депортационный отдел, регулярно нарушающий права людей, которые ему попадаются, мало кто оказывался перед выбором: либо работать в ICE, либо отказаться, подобно ему.

«Я возражал конкретно против того, чтобы они использовали Управление труда как аппарат для сбора разведданных», – объяснил Дирдал-Робертс.

ICE регулярно пользуется информацией Управления труда в рамках своих операций, не нуждаясь при этом в судебном разрешении: как правило, запроса от этого органа достаточно, чтобы управление передало информацию. «ICE использует для составления списка много инструментов, – объяснил Рейт, – одним из которых являются подобные административные запросы».

Используемые приёмы, заявил Дирдал-Робертс, ныне являющийся писателем и активистом, отстаивающим права иммигрантов, позволяют ICE строить свои операции на «обратных облавах» Орган использует информацию об отдельных лицах, полученную рядом способов (в том числе с помощью запросов для Управления труда), чтобы получить доступ к рабочим местам, заявляя, якобы его сотрудники ищут лишь одного человека. «После прихода на рабочее место у них есть законные полномочия проверить документы у всех, – объяснил Дирдал-Робертс. – Это не «облава», но тактика та же».

По мнению Дирдала-Робертса, это явно происходит сейчас. Как сообщает представитель ICE Центрального региона Карл Руснок, агенты из Исполнительного подразделения ICEпо операциям по вывезению, или ERO, проводили операции в Монтане с 16 по 19 апреля. Дирдал-Робертс и другие борцы за права иммигрантов штата считают, что данный орган воспользовался при этом информацией, полученной по запросам.

Представитель Монтанского управления труда Джейк Тройер выступил в защиту решения выдать данные в заявлении. «Управление регулярно получает запросы от государственных органов, в том числе правоохранительных, например, органов государственной безопасности, на данные о трудоустройстве, а Управление по закону обязано отвечать на судебные запросы», – написал Тройер.

Изученные VICE документы показывают, что данный орган запрашивал информацию о рабочих местах у ряда предприятий Монтаны. А запрашиваемая им информация, как заявил Рейт, значительно более подробна, чем по предыдущим запросам: «При рассмотрении запросов на информацию создаётся впечатление, будто бы в последний год там искали больше информации, чем обычно искали до этого».

Представляется очевидным, добавил Рейт, что информация, собранная ICE с помощью судебных запросов, из-за которых ушёл Дирдал-Робертс, сводится воедино для списка, которым данный федеральный орган пользуется в Монтане для проведения операций по депортации.

«Судебные запросы приводят к логичному выводу: ICE составляет список людей, в которых подозревает нелегальных мигрантов, – сказал мне Рейт. – Можно с полным правом сказать, что она проводит облавы на основе этих списков». В доказательство он отметил, что данный орган запрашивал в 2017 и 2018 годах информацию о ресторане El Tenampa в Шелби, а затем, в апреле, сделал его своей мишенью.

Тройер, представитель управления, заявил, что ничего не знает об этой операции. Карл Руснок, представитель ICE, заявил, что в операции совершенно не использовались сведения, полученные по запросам.

«Улики, полученные благодаря операции ERO «Беглец», которая в общей сложности привела за прошлый месяц к семи арестам в двух городах Монтаны, никак не были связаны с какой-либо информацией, полученной по запросу, – написал Руснок. – Говорю максимально ясно».

Руснок также указал мне на апрельское заявление, в котором он утверждал, что ICE «регулярно направляет другим местным и федеральным органам и частным компаниям запросы на информацию, способную помочь текущим расследованиям». Для чего используются эти запросы (особенно если полученная информация не применяется к новым операциям, как утверждает Руснок), неясно. Заявление заканчивается так: «Из соображений операционной безопасности ICE не комментирует текущие расследования».

Хотя операции ICE в середине апреля привели к аресту за нарушения визового режима всего семерых человек, многих других агенты запугали, утверждает Шахид Хак, адвокат из хеленского офиса юридической фирмы Border Crossing Law Firm: он общался с членами латиноамериканского сообщества Монтаны, которым угрожали.

Хак заявил, что в рамках операции проводилось патрулирование районов на машинах без опознавательных знаков, с помощью расовых проверок осуществлялись нападки на легально проживающих в стране шофёров-латиноамериканцев, а также осуществлялось давление на местных предпринимателей – и всё это ради операций в поисках семерых обвиняемых.

«За одну неделю ICE посетила более дюжины жилищ и предприятий со списком «обвиняемых», – рассказал Хак. Хотя и может показаться, будто семь человек – число небольшое, «на моей памяти ещё ни разу не начинали процесс депортации целых семерых человек, арестованных по отдельности, за одну неделю».

«Я знаю, что по крайней мере несколько из этих арестов явно связаны с информацией, полученной по запросам в Управление труда, – добавил Хак. – Мы знаем названия предприятий, у которых ICE запросила информацию, и в одном из этих предприятий работали по крайней мере некоторые из арестованных».

Однако, заметил Хак, это не значит, что ICE полагается исключительно на судебные запросы. Этот орган проводил в Монтане «масштабную операцию», которую планировал достаточно давно, а информация, полученная для этой операции, вероятно, пришла из ряда различных источников.

Теперь, по словам Хака, орган использует эти сведения для облав с целью депортации и для преследования подозреваемых из списка. Именно об этом и предупреждал Дирдал-Робертс, уйдя с должности в феврале.

«Сядьте и подумайте: «Что бы я делал в Германии 20-х и 30-х годов, во время прихода Гитлера к власти?» – сказал Дирдал-Робертс. – Так вот: то, что вы сделали бы тогда, вы сделали бы и сейчас».

Йон Хиггинс – писатель и историк из западного Массачусетса. Следите за его сообщениями на Twitter.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.