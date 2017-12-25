Этот парень продолжает получать кучу странного хлама из Amazon, которого он никогда не заказывал

Как и многие люди в этот праздничный сезон, Терри Миллер весь месяц получает сотни посылок. Единственная проблема? Он ничего не заказывал.



Согласну каналу NBC «WDIV 4», неисчислимое количество коробок из Amazon продолжают поступать в дом Миллера в Честерфилд-Тауншип, штат Мичиган. Каждый из них адресован ему с его именем (правильно написанным), номером телефона и домашним адресом на этикетке. Однако он не хочет иметь ничего общего с тем, что внутри.

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«Мы начали получать коробки из Amazon, и я несколько раз звонил им, но так и не могу заставить их остановиться», – заявил Миллер на канале «WDIV 4».

Он получает пакеты уже около четырех-пяти недель, и они не перестают поступать. Когда он позвонил в «Amazon», чтобы узнать, что, чёрт возьми, происходит, то, по его словам, компания сказала ему просто сохранить всё, что у него есть, — не было никаких ошибочных платежей на его счету, поэтому зачем отправлять все это назад? В идеальном случае, он мог бы загребать какое-нибудь первоклассное дерьмо, как например электронную сигарету или какие-то клевые носки. Но, видимо, всё, что он получает, это куча мусора.

«Я открыл [коробку], чтобы посмотреть, что там, и там были просто аксессуары для мобильных телефонов», – сказал Миллер. «У меня есть антенна для компьютера и мешок с одеждой».

Поскольку «Amazon», похоже, не слишком беспокоится о том, что мошенник-даритель подарков отправляет Миллеру кучу телефонных чехлов и чистящих салфеток Samsung, он решил обратиться за помощью в полицию. Никто не знал, что следующее могло появиться на его пороге, и никто не хочет закончить, как те онлайн-покупатели, которые каким-то образом получили 65 кг травки вместе со своими заказами. Но даже полицейские не смогли понять, что происходит.

«Они открыли пакеты и всякую всячину, чтобы убедиться, что там не было ничего незаконного», – отметил Миллер «WDIV 4». «[Полицейский] сказал: «Теперь к вам не будет претензий, если что-нибудь придет».

Столкнувшись со всей этой большой кучей дерьма, от которого нет никакого толка, Миллер раздал всё, что можно, а остальное уничтожил. Некоторые люди могут быть в восторге от того, что у них есть секретный Санта, который появился из ниоткуда и делает для них сюрпризы. Миллер, однако, перестал это делать.

«Перестаньте их мне отправлять», – заявил он в «WDIV 4», – «Мне не нужны все эти вещи».

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