Этот смятый бумажный стакан, который якобы использовал Элвис, на eBay стоит около $1,750

Элвис Пресли, парень, режим питания которого предположительно составлял 22 тысяч калорий. Он употреблял бекон, арахисовое масло и сэндвичи с бананами на прожаренном тосте из белого хлеба, и к счастью, время от времени также пил «H2O». Теперь один коллекционер пытается извлечь выгоду из питья короля, продавая смятый бумажный стакан, с которого, как он утверждает, певец пил ещё в 1956 году.



Коллекционер Уэйд Джонс выставил на аукционе eBay пожелтевший стакан вместе с письмом, подтверждающим подлинность, и с «записями воспоминаний, которые связаны с событиями, где задействован стакан», как например, фотография Элвиса, где он держит его в руках. В среду, по данным издания «Tulsa World», предлагаемая цена составляла $1,200. К пятнице цена подскочила до более чем $1,750 – а ещё есть пару дней аукциона.



Videos by VICE

«Скоро начнется настоящий ад, я тебе говорю», – сказал Джонс изданию «Tulsa World». «Он не закроется до воскресенья, а это всего лишь проклятый бумажный стакан».

В объявлении на eBay указывается, что Пресли использовал стакан в кафе «Tulsa» на следующий день после того, как в апреле 1956 года он выступил в павильоне «Fairgrounds» города Талсы. По-видимому, фанат певца подобрал его после того, как Элвис ушел, чтобы отыграть концерт в Оклахома-Сити. Оттуда бело-синий стакан фирмы Дикси перешел от фанатов к коллекционерам, а потом оказался в руках Джонса.

Но в распоряжении Джонса не только 61-летний стакан, который якобы коснулся губ Короля. В 2004 году Джонс заработал более 450 долл., когда продал три столовые ложки воды из чашки, с которой Пресли предположительно выпивал в 1977 году, и Джонс тогда заморозил остатки воды и держал их в морозильной камере в течение восьми лет, сообщает издание «Billboard». По словам Джонса, стакан он заполучил, когда ему было 13 лет, поэтому он так важен для него.

«Я считал что, продать воду займет больше времени», – Джонс сообщил на тот момент изданию «Billboard».

Теперь, когда Джонс имеет старинный бумажный стакан фирмы Дикси, с которым он хочет расстаться, похоже, он заработает ещё больше денег, так как клиенты eBay будут торговаться практически за все, что угодно. До воскресенья, фанатики Элвиса могут отдохнуть от размышлений, снимался ли певец в фильме «Один Дома», а также могут испытать удачу, чтобы заполучить бумажный стакан, который он ранее использовал.