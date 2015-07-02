Почему все в Сан-Франциско ненавидят Лос-Анджелес?

Площадь Аламо в Сан-Франциско. Автор фото – пользователь Flickr Jamie McCaffrey

Сан-Франциско всегда соревновался с Лос-Анджелесом. Эти два города сравниваются по разным критериям: сравниваются культура, карьерные возможности, варианты отдыха и даже качество буррито в местных ресторанах. В этой гонке постоянно выигрывает то один, то другой город.

Они очень разные, но такие похожие. Лос-Анджелес предлагает большие и частые выигрыши в лотереи и высокий уровень мобильности. Если у вас привлекательная внешность или водятся большие деньги, которые можно удвоить при удобном случае, то, возможно, к середине своего четвёртого десятка вы будете дрейфовать в надувном кресле по лазурному бассейну, попивая джин в рабочий день в 12 часов дня. На другом конце штата Сан-Франциско обещает воздерживаться от суждений и дать вам возможность просто жить. Это дым, вьющийся над верхушкой косяка на крыльце в районе Мишен-дистрикт, когда вам слегка за 20, а все вокруг или молодые, красивые и здоровые, или в возрасте и очень мудрые.

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Но есть один нюанс: оба города полны дерьма. Позже, я вам о них расскажу.

Любопытно, что если спросить жителей Лос-Анджелеса что они думают о своих братьях на севере, то будет трудно найти негативное мнение. Сан-Франциско – это место, куда едут выпустить пар, проверить новые горизонты, найти надёжный источник дохода. Это возможность сбежать от своей старой жизни и начать новую.

Спросите то же самое у жителя Сан-Франциско и сразу убегайте, потому что есть все шансы отгрести по полной. Жители Сан-Франциско поголовно ненавидят Лос-Анджелес. Для них это город, ради которого их покинули самые лучшие друзья, и город, который принёс на их переполненные побережья тысячи неудачников, бесцельно дрейфующих по стране, а также никому не известных художников.

Как и многие другие, я переехал в в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса, когда мне было 22 года. Сейчас мне 25 и мне хватает ума признать что, как и многие городские переселенцы, я – фальшивый «улучшатель дерьма», который верит что деньги получают самые крутые парни. Когда я говорю местным о своём родном городе, то понимаю, что они чувствуют себя как ревнивая бывшая подружка.

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«В Лос-Анджелесе сложно поговорить по душам ТЕТ-А-ТЕТ»

Честно говоря, Лос-Анджелес, несомненно, – самый льстивый город в мире. Всё завязано на связях, без связей там нечего делать. К тому же, люди здесь живут в «пузырях» (автомобилях, офисных кабинках, огромных особняках), на лицо абсолютная нехватка контакта лицом к лицу, что принуждает вас выкладываться на все 100% на любых сборищах, потому что если вы этого не сделаете, то никто даже не побеспокоится о том, чтобы запомнить ваше имя. Люди из Лос-Анджелеса ещё менее настоящие, чем младенец из Американского снайпера.

В свою очередь, жителям Сан-Франциско нравится считать себя улучшенными версиями Нью-Йоркцев: честными, но приятными. Например, замечание «ваш коврик для йоги несколько безвкусный» – обычное дело. Но что действительно происходит, так это первоклассный, совершенный, бьющий все рекорды снобизм. Жители Сан-Франциско из разных социальных слоёв цепляются за свои идеологии. Предположим, вы знаете толк в еде, вы – социальный активист со склонностью к марихуане и защите прав рабочих. И вы будете стоять в одиночестве, попивая своё безвкусное, горькое крафтовое пиво, при этом не удивляйтесь, если все вокруг будут закатывать глаза, когда вы уйдёте.

Типично загруженная бесплатная автомагистраль в Лос-Анджелесе. Автор фото – пользователь Flickr Luke Jones

«Там слишком много транспорта»

Я признаю, что стоять в пробке на трассе 405 несколько скучно. Но альтернативой Сан-Франциско может стать езда «по километру в час» по заполненному перекрёстку, когда велосипедисты отбивают тебе боковые зеркала, а пешеходы идут по твоему капоту, как в фильме Придурки из Хазарда. Всё это происходит в то время, когда вы едете бампер к бамперу в поисках несуществующей парковки на односторонней улице с 45-градусным уклоном. По сравнению с часовым расслаблением на автостраде с рукой, висящей из окна, с включённым кондиционером, под музыку The Best of The Bee Gees, вождение автомобиля в Сан-Франциско – абсолютная несравнимая катастрофа, и единственные люди, которые считают, что в Лос-Анджелесе проблемный трафик – это те, кто пользуется исключительно общественным транспортом

На этом месте жители Сан-Франциско также любят ныть по поводу отсутствия общественного транспорта в Лос-Анджелесе. Это общепризнанная истина. Лос-Анджелесская система общественного транспорта, похоже, работает под девизом «желаем удачи, готовьтесь к худшему». Поэтому, каждый, кто может позволить себе, ездит на машине. Лос-Анджелесское метро – место скопления замкнутых школьников, туристов над их головами, бомжей, ищущих ночлег, и ещё нескольких идиотов. Также потребуется невероятно времени, чтобы куда-либо добраться, потому что, просто нет смысла обслуживать большинство Лос-Анджелесских пригородов. Вы застрянете в пересадках между местными автобусами там, где всего 20 минут езды на машине.

Отказываться от жизни в Лос-Анджелесе, потому что там нужна машина, всё равно, что отказываться ездить на лыжах, потому что свитер колючий. Хотите – отказывайтесь, мне всё равно, но прекратите нудить об этом.

Автор фото – пользователь Flickr Graham

«Все делают пластические операции»

Без вопросов, Лос-Анджелес – поверхностный город, в котором правит внешний вид. Все крупные города мира такие. В действительности, несмотря на то, что рынок пластической хирургии здесь большой, он всё равно меньше, чем в Нью-Йорке, Майами, Сан-Диего и, вы будете удивлены, в Сан-Франциско. По данным одного исследования, в котором измеряли количество просмотров страниц на популярном форуме, посвящённом пластической хирургии пользователями из разных городов, в Сан-Франциско было 64 просмотра страниц на тысячу жителей. Для сравнения, в Лос-Анджелесе этот показатель составил 56 просмотров страниц. По данным другого исследования, в Сан-Франциско 5,4 пластических хирурга на 100 тысяч жителей, в то время, как в Лос-Анджелесе – только 4,1 на 100 тысяч жителей.

В то же время, правда и то, что в Сан-Франциско о вас будут меньше судить по внешности. Вы можете показаться где угодно в компанейской футболке, свободно облегающих чиносах и Тимберлендах, и никто глазом не моргнёт. Если вы не богаты и не настолько привлекательны, чтобы быть замеченными на улице, это то место, куда вам стоит переехать. (Но это утверждение не относится к отдельным районам, таким как Марина, которая по сути является бесконечной вечеринкой братства университета Южной Калифорнии).

Залив Сан-Франциско. Автор фото – пользователь Flickr Anita Ritenour

«Сам город – некрасивый»

Сан-Франциско – один из самых красивых, впечатляющих городов в мире, он стоит в одном ряду с Парижем или Бомбеем. Горизонт прорезается сквозь толстый тяжёлый слой тумана; длинные, узкие, выстроенные в ряд дома на перекрывающих друг друга холмах, покрытых буйной растительностью соединяют стекло на бетоне и викторианскую архитектуру незабываемым, непревзойдённым способом, который ни с чем невозможно перепутать. Даже потрёпанные истощённые центральные кварталы, Тендерлойн и Саут-оф-Маркет, не могут не вызвать ностальгию по временам, о которых вы точно где-то слышали или видели в кино. И в 20 минутах езды от города вы найдёте пейзажи на любой вкус.

Здесь я могу понять, почему жители Сан-Франциско настаивают на том, что на севере лучше: Лос-Анджелес красив, но Сан-Франциско – это бомба.

Ломбард Стрит в центре Сан-Франциско. Автор фото – пользователь Flickr Koshy Koshy

«Мы – более толерантныЕ»

Лос-Анджелес гордится тем, что не слишком поливает грязью то, что вы делаете, потому что никто и никогда не увидит, что вы это делаете под прикрытием вышесказанных «пузырей». Сан-Франциско гордится тем, что это – рай толерантности. Будьте, кем хотите, делайте, что хотите, живите, любите, смейтесь.

До тех пор, пока вы вписываетесь в эстетику Сан-Франциско 1993 года, вас встречают с распростёртыми объятиями. Все хорошо знают термин «настоящий житель Сан-Франциско». Все остальные – технари, реконструкторы, хипстеры, туристы, бродяги, консерваторы, и другие придурки – грязные отбросы, которые не заслуживают того, чтобы жить здесь.

Но такого понятия, как «Настоящий житель Лос-Анджелеса» не существует, потому что большинство людей, которые здесь живут, переехали откуда-то: то ли из маленького городка за мечтами о славе и удаче, то ли из Мексики в поисках лучшей жизни.

И несмотря на то, что то же самое справедливо к Сан-Франциско (большинство его жителей тоже приезжие), Сан-Франциско абсолютно другой. Я никогда не встречал публику, более жалующих право по рождению. Люди часто жалуются, что если они прожили здесь целую жизнь, они не могут позволить себе уехать. И что? Кто сказал, что всё будет по-прежнему? Сейчас не 1621 год, пилигримы не убивают коренное население, прикрываясь именем церкви. Города меняются и чем больше вы этому сопротивляетесь, тем больше вы скатываетесь в причудливую республиканскую тоску по «старым добрым временам». Шовинизм Сан-Франциско порождает смешную, депрессивную и неконтролируемую ксенофобию. Толерантные? Жители Сан-Франциск – не толерантны даже к погоде.

Жаркий день в Лос-Анджелесе. Автор фото – пользователь Flickr TheDeliciousLife

«Там слишком жарко»

Этим летом в Сан-Франциско вышло предупреждение о повышении температуры до 30 градусов. Не прогноз, а чёртово предупреждение. Правду говорят, если вы не переносите жару, перевозите свою инфантильную задницу в Сан-Франциско, где всегда ветрено и некомфортно прохладно.

С учётом всего изложенного, я продолжаю любить оба города. Сан-Франциско – это город, где вы можете делать всё, что вы захотите. Хотите каждый день обдалбываться и слушать Рика Эстли? Вперёд! Хотите написать приложение, которое делает массаж простаты? Великолепно! Сан-Франциско никогда не позволит вам чувствовать себя так будь-то вы проиграли, и поскольку вы не проигрываете, это хорошо.

В Сан-Франциско есть всё. Лос-Анджелес – это место, где вы будете чувствовать разочарование. Каждый поспешит напомнить, что они успешнее, а вы пасёте задних. И ничего не зажжёт огонь под вашей задницей и не заставит вас также страстно желать успеха, как какой-то засранец, не заслуживающий его и размахивающий им перед вашим лицом. Сами по себе, два города заслуживают быть стёртыми с лица в урагане «гнева Божьего». Но вместе взятые, они остаются самыми улётными городами мира.

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