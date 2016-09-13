Всё, что мы знаем о таблетках фентанила, которые, возможно, убили Принса



Принс выступает на концерте в перерыве во время футбольного матча Супербоул XLI на стадионе DolphinStadium в Майами. Автор фото – AP/Крис О’Меара

Этот пост был впервые опубликован на VICE Canada.

Когда Принца в апреле этого года нашли мёртвым в его доме в Миннесоте, появилось множество слухов о том, что причиной его смерти является передозировка наркотиками. В июне сообщения подтвердили, что веществом, приведшим к смерти поп-иконы от передозировки, был мощный опиат фентанил, который, как правило, в 100 раз сильнее морфия и во много раз сильнее героина. Однако 21 августа анонимный официальный источник, участвующий в расследовании смерти Принса, сообщил AssociatedPress, что музыканта, возможно, убил не фентанил по рецепту: в его поместье нашли поддельные таблетки, содержащие контрафактный фентанил.

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Источник AP заявил, что неподалёку в бутылке с пометкой «Алив» в поместье Принса нашли без малого две дюжины таких таблеток. На этих таблетках был оттиск лейбла, «Watson 385». Эта отметка, как правило, используется для отпускаемых по рецепту таблеток гидрокодона-ацетаминофена, но именно эти, найденные таблетки, на самом деле содержали фентанил, лидокаин и ещё одно наркотическое вещество.

Хотя фентанил известен как отпускаемое по рецепту лекарство, наиболее широко доступное в виде пластыря, который лепится на кожу, в последние годы нелегальный рынок опиатов как в США, так и в Канаде, заполонила контрафактная версия фентанила, которая, как считается, происходит из Китая. В 2014 году сообщили, что от передозировки опиатов умерли 28,647 американцев. В этих смертях от передозировки в США всё большую роль играет фентанил: от передозировки этого мощного опиата с 2013 по 2015 годы умерли более 700 человек, хотя это число, вероятно, выше, чем сообщается, поскольку анализы на фентанил проводятся не всегда.

В Канаде опиаты также убивают как никогда много людей: с 2009 по 2014 годы фентанил был замешан по меньшей мере в 655 смертях на территории страны. Если говорить о связанных с фентанилом смертельных исходах в Канаде, то поддельные таблетки фентанила играют в смертях от передозировки всё большую роль.

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Хотя поддельный фентанил и создал непостижимую проблему, ставшую вызовом для правоохранительных органов, государства и медработников, корни кризиса передозировки опиатами можно найти в чересчур частой выдаче рецептов на опиаты врачами, которая неизбежно сделала некоторых людей зависимыми от опиатов. США и Канада однозначно являются странами, в которых чаще всего в мире выписывают рецепты на опиаты.

Доктор Хакик Вирани, специалист по здравоохранению и зависимостям из Эдмонтона, снявшийся в документальном видео VICE о фентаниле, «DOPESICK» («ЛОМКА»), заявил, что есть несколько моментов, над которыми мы должны задуматься в связи со смертью Принса. «Смерть от передозировки опиатами касается всех социально-демографических групп и социально-экономических классов, спрос на опиаты, к созданию которого приложила руку медицина в Северной Америке благодаря нашему подходу к боли, всё ещё имеет трагические последствия, а незаконные поставки опиатов как никогда токсичны и непредсказуемы».

Доктор Вирани заявил, что считает, что провоз контрафактного фентанила в Северную Америку, вероятно, является прибыльным рынком в рамках незаконной торговли наркотиками. «Говоря, что фентанил в 100 раз токсичнее морфия, мы имеем в виду, что фунт фентанила – это всё равно что 100 фунтов морфия или 50 фунтов героина, – сказал Вирани в DOPESICK. – Если вы – наркоторговец, вы можете пронести миллион доз фентанила в коробке из-под обуви или футляре для очков. Для морфия же понадобится поддон».

Кроме того, способ производства контрафактных таблеток фентанила делает их ещё опаснее для потребителей. В случае с готовкой печенья с шоколадной крошкой не во всех печеньках окажется одно и то же количество шоколада. То же самое касается этих таблеток: поскольку количество фентанила, способное вызвать передозировку, крайне мало – эквивалентно разнице между несколькими кристалликами соли, – поддельный фентанил в фальшивых таблетках, отпускаемых по рецепту, может быть особенно опасен.

В 2012 году, когда в Канаде запретили оригинальную форму ОксиКонтина вместо «более безопасного» варианта, которым сложнее злоупотреблять, ОксиНео, на рынке запрещённых веществ появилась лазейка для введения на рынок поддельного ОксиКонтина, содержащего контрафактный фентанил. Как рассказала одна потребительница фентанила, А’лиса Рамси: «Когда я начала покупать Окси на улице, я поначалу не знала об этом, но это был фентанил. Я принимала фентанил три с половиной года и осознала, что это не Окси, когда мы отправились к дилеру, под началом которого находился парень, который продавал таблетки мне, а он возьми да и скажи: «Нет, это не Окси, это фентанил».

Майкл Паркинсон, координатор Регионального совета Ватерлоо по профилактике препступлений, указал провинциальному правительству Онтарио на фентанил ещё в 2008 году. «Спустя 15 лет и миллиарды долларов легальных продаж опиатов чёрный рынок контрафактных опиатов уже прочно утвердился по всей Северной Америке, – заявил Паркинсон. – Учитывая, что приобщиться к нему может любой, у кого есть подключение к Интернету, смертность, связанная с фентанилом, и дальше будет повышаться до рекордных уровней».

Контрафактная таблетка фентанила под видом сине-зелёной таблетки ОксиКонтина. Кадриз«DOPESICK»

В Альберте, которую заполонили фальшивые таблетки ОксиКонтина примерно по 20 долларов за штуку при покупке на улице, часто называемые «бобами», в 2015 году от фентанила умерли без малого 300 человек – это более чем на 75 процентов выше, чем в предыдущем году. В Канаде на данный момент найдены следующие виды поддельных таблеток, отпускаемых по рецепту, с содержанием фентанила: Перкоцет, Ксанакс, ОксиКонтин. Кроме того, фентанил найден в рекреационных наркотиках как в США, так и в Канаде, в том числе в кокаине, метамфетамине и самое главное – героине. В Ванкувере, городе известном давней торговлей опиатами, сегодня на рынке осталось совсем немного героина – большая его часть на самом деле является фентанилом.

«Уровень внимания, которым эта проблема пользуется в США, обнадёживает их: задействован сам Обама, – сказал Вирани. – В октябре прошлого года он потребовал, чтобы лечение зависимости наконец-то учло подлинные доказательства, в том числе фармакотерапию, под страхом потери федерального финансирования».

В США правительство Обамы выделило 1 миллиард долларов на борьбу с американским кризисом передозировки опиатов. В Канаде на уровне федерального правительства таких мер не было.

«Было бы разумно создать планы аварийной готовности сейчас, если мы хоть немного надеемся свести к минимуму ущерб, связанный с контрафактными опиатами, – заявил Паркинсон. – Правительства должны участвовать в этом сотрудничестве, но на сегодня [в Канаде] не проявили большого интереса… Экспертам снова приходится наблюдать в одиночестве, как разворачивается смертельный кризис, который можно было бы предотвратить».

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