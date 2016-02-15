Что говорят о шестом сезоне «Игры престолов» новые фото со съёмочной площадки

Осторожно, спойлеры.

HBO обнародовала громадную партию новых фото из шестого сезона «Игры престолов», и вот что мы узнали. Дейнерис в беде, Тирион пьёт вино, в Королевской Гавани – бардак, и хотя зима близко, никто на Севере не понял, что следует надеть шапку.

Videos by VICE

Эти фото наряду с выпущенными несколько недель назад тизерами в общих чертах обрисовывают конфликты, которые будут играть большую роль в начале сезона. Во множестве случаев семьи Ланнистеров, Старков и Таргариенов посеяли семена собственного уничтожения.

Взять хотя бы Дейнерис. В недавнем тизере ранее неизвестный дотракийский голос ворчит: «Ты никто, миллионная носительница своего имени, Королева Пустоты». Теперь у нас есть соответствующий снимок Матери Драконов, со связанными руками, стоящей перед дотракийцами. Дрогона нигде не видно. Всё это, конечно же, началось тогда, когда брат Дейнерис продал её как невесту дотракийцам в обмен на обещанную военную поддержку. Всё, что она пережила, как и резня, которую она принесла с собой стольким городам и народам, являлось результатом того судьбоносного решения. Примечание: дотракийцы, по сути, не помогли её брату вернуть Вестерос, а вместо этого убили его; это нормально, потому что он был подонком.



Эмилия Кларк в роли Дейнерис Таргариен. Фото любезно предоставлено HBO

Что же до Старков, то в тизер показано оборванное знамя с лютоволком, развевающееся на фоне неспокойного зимнего неба. Рамси Болтон говорит: «Винтерфелл мой. Придите и посмотрите». Вспыхивает молния. На снимках показана Санса; её рыжие волосы покрыты крапинками снега, а сама она вытаскивает Теона из холодного ручья. Другие спокойно помещают Болтонов в Винтерфелл. Всё это произошло потому, что Робб Старк доверил Теону привести подмогу с Железных Островов и доверил свою жизнь Русе Болтону. Русе вознаградил это доверие на Красной Свадьбе, вонзив Роббу в сердце нож и произнеся прощальное слово: «Ланнистеры шлют свои поздравления». Ограбление Севера, болтоновское царство террора и даже неоднократные изнасилования и пытки, которым подвергалась Санса, – всё это является результатом этих актов доверия.

Питер Динклейдж в роли Тириона Ланнистера, Натали Эммануэль в роли Миссандеи и Джейкоб Андерсон в роли Серого Червя. Автор фото – Хелен Слоун / любезно предоставлено HBO

По крайней мере, бремя бардака у Ланнистеров сильнее всего обрушивается на Серсею, хотя страдает и достаточное количество более невинных людей. Во многом этот тизер является самым интересным, поскольку раскрывает кое-что о плане Его Воробейшества. В то время как над прелестным портом Королевской Гавани на закате реет золотой лев дома Ланнистеров, Его Воробейшество произносит характерным голосом Джонатана Прайса: «Каждый из нас беден и бессилен, и всё же вместе мы можем уничтожить империю». Слушайте внимательно: на заднем плане звонят колокола, а голоса септ повторяют: «Позор!»

Дин-Чарльз Чемпен в роли короля Томмена Баратеона. Николай Костер-Вальдау в роли Джейме Ланнистера и Нелл Тайгер-Фри в роли Мирцеллы Баратеон. Автор фото – Хелен Слоун / любезно предоставлено HBO

На фото показаны септы перед заключённой Маргери и его Воробейшество в своих лохмотьях с непроницаемым выражением лица. Можно увидеть, как Ланнистеры оплакивают смерть дочери Серсеи и Джейме. Во дворце с виду всё нормально, но однозначно чувствуется близость революции.

Помимо этого, мы мельком видим другие сюжетные линии. Арья – слепая нищенка. Грейджои снова с нами. Тириону, Варису и Миссандее приходится разбираться с Миэрином (у нас нет ни намёка на состояние тех мест). Брану является в видениях старик в чёрных лохмотьях, который, как нам говорили, является трёхглазым вороном. Через хаос Вестероса проходят другие эпизодические персонажи, пытаясь заполучить немного покоя или безопасности.

В шестом сезоне с миром, по-видимому, будет туго, но это не такой уж и сюрприз. Новым является то, что Его Воробейшество призывает к революции, дотракийцы вернулись, и всем приходится пожинать плоды (или растить драконов) своих деяний.

Следите за сообщениями Дэвида на Twitter.