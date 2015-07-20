Всё, что нужно знать об Иранском ядерном контракте

Барак Обама подписывает законодательный акт. Фото из Wikipedia.

Во вторник 14 июля рано утром появилась новость, что США вместе с пятью другими странами, наконец, заключили долгожданную ядерную сделку с Ираном. Уже сейчас многие называют это соглашение самой большой дипломатической победой времён президентства Барака Обамы и, принимая во внимание, значение Ирана в практически всей ближневосточной суматохе, в которой увязли США, эта оценка не выглядит преувеличением. Обама лично, не теряя времени, объявил, что сделка, в первую очередь положит конец росту количества ядерного оружия в регионе, гарантируя, что Иран не будет разрабатывать ядерную бомбу, по крайней мере, в ближайшие десять лет.

Для большинства случайных наблюдателей, быть в курсе всех подробностей сделки, работа над которой велась 20 месяцев, проблематично. Иранская ядерная программа была проблемой с 1970 года даже до провозглашения Исламской Республики Иран в 1979 году, и текущая ядерная программа была предметом периодических переговоров в течение примерно двенадцати лет. Сделка, анонсированная недавно была предметом затянувшихся споров, кульминацией которых стала 18-дневная дискуссия в Вене, на которой лидеры семи государств выясняли мельчайшие детали и технические подробности ядерных разработок и санкций. Конечным результатом стал 159-страничный документ, изучить который успели лишь немногие. Итак, для людей, которым интересно знать, о чём вся эта суета, но не горят желанием перерывать горы документов и аналитических статей, я собрал небольшое пособие.

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О чём каждый так сильно беспокоился в первую очередь:

Западные представители власти длительное время подозревали, что Исламская Республика Иран пыталась разработать ядерное оружие и поддерживала затяжной изнурительный конфликт с Ираком Саддама Хуссейна в 1980-х годах. Это привёло к предположению, что лидеры Тегерана будут искать оружие, способное стать главным козырем.

Новый виток развития этого вопроса начался в 2002 году, когда было обнародовано доказательство государственной ядерной программы. Несмотря на то, что к 2003 году главный руководитель Ирана Али Хаменеи официально опроверг, что государственные ядерные исследования были направлены на вооружение, многие подозревали, что масштабы обогащения урана в Иране превысили количество, необходимое для атомной энергетики.

Эта новость дала толчок ответной реакции международного сообщества. В частности, серии резолюций ООН поставили крест на большинстве экспортно-импортных операций оружия для страны, была запрещена транспортировка ядерных технологий в Иран и активы ключевых бизнесов и личностей, имеющих отношение к ядерной программе, были заморожены. Отдельные страны также установили санкции в отношении Ирана и США здесь задали тон, эффективно закрыв всю торговлю с Ираном, за исключением гуманитарной помощи и нескольких секторов, таких как сельское хозяйство и медицинские технологии.

Несмотря на всё это давление, по признанию американских представителей власти в 2013 году, они не сильно повлияли на ядерные амбиции Тегерана. Представитель Казначейства США в этом году заявил, что выборы президента в Иране относительно умеренного бывшего участника ядерных переговоров Хассана Рухани были результатом экономического давления США. Тем не менее, надежда, что санкции заставят Иран отказаться от своих ядерных планов, таяли, как и перспективы каких-либо значимых переговоров.

Итак, что изменилось?

Вскоре после выборов Рухани, переговоры сдвинулись с мёртвой точки, когда в был принят План совместных действий в ноябре 2013 года, установивший схему добросовестного сокращения ядерной программы в Иране в обмен на снижение санкций со стороны Запада. К началу 2014 года Иран согласился сократить своё обогащение урана, начать разрежать его запасы и позволить пустить наблюдателей от ООН в обмен на облегчение миллиардных санкций и размораживание активов.

Чего хотели США помимо сделки

В идеале, США хотели бы предостеречь Иран от любой разработки атомной бомбы. Чтобы не допустить этого, лидеры США хотели лишить Иран возможности использовать уран в военных целях в ближайшем будущем, давая странам Запада время и рычаги воздействия, чтобы продвинуться дальше по пути препятствия расползанию ядерного оружия.

Чего хотел Иран

Практически каждый в Иране осознаёт, что нужно что-то сделать, чтобы положить конец санкциям. Между 2011 и 2013 годами уровень экспорта нефти упал с 2,2 миллионов до 700 тысяч баррелей в день, что привело к ежемесячными потерям в экономике, исчисляемых миллиардами долларов. Нехватка доступа к международным рынкам и банковской системе привели к крупномасштабной инфляции валюты, подняв стоимость товаров первой необходимости.

Поэтому, естественно, что ключевой заботой Ирана стали гарантии отмены всех санкций. Некоторые представители власти проголосовали в надежде, что соглашение сможет быть полностью имплементировано к декабрю, что приведёт к резкому увеличению дохода до 200 миллиардов долларов в одном только энергетическом секторе в ближайшие шесть лет. Одновременно с тем, что иранцы оптимистично настроены и ждут, когда увидят свою экономику открытой для мира, они также намерены увидеть некоторое признание легитимности их государственной программы ядерной энергетики, удержать уважение к нации, даже когда она идёт на уступки.

Чего хотели другие страны

Несмотря на то, что Америка и Иран были ключевыми игроками в этих недавних переговорах, важно не забывать, что остальная часть мира также имеет собственные интересы. И для многих стран перспектива снижения мировых цен на нефть благодаря получению доступа к иранской нефти-сырцу и открытия обширного нового рынка для инвестиций и экспорта сделали данную сделку чрезвычайно привлекательной. Бывшие основные торговые партнёры Ирана, такие как Великобритания и Германия, открыто выразили предположение, что санкции могли уменьшиться в любом случае, даже если переговоры не были бы успешными.

Почему все тянули резину до утра вторника

К концу апреля переговоры с Ираном увенчались исторической первоначальной основой для обуздания ядерной программы Ирана. Иран в целом согласился ограничить свою ядерную программу и открыться для более глубокого мониторинга ООН. В свою очередь, администрация Обамы начала открыто говорить о том, как и в какие сроки они могут ослабить санкции для Ирана. Прямо перед началом последнего раунда переговоров Госсекретарь Джон Керри выглядел готовым пойти на встречу Ирану и облегчить некоторые ограничения для государства, практически сразу после того, как сделка вступит в силу, вместо того, чтобы ждать полных доказательств имплементации от атомных наблюдателей.

Тем не менее, к началу последнего раунда переговоров в Вене 26 июня, многие всё ещё были обеспокоены тем, что такие детали, как конкретный режим мониторинга и скорость и последовательность смягчения санкций, не были согласованы. Когда вопрос эмбарго на поставку оружия примечательно умалчиваемый в предыдущих дискуссиях стал открыто подниматься в качестве основы переговоров, некоторые приготовились к плохим новостям.

Наконец, мы достигли соглашения

Утром 14 июля мир, наконец, увидел соглашение, которого достигли американские и иранские переговорщики.

Иран ограничит свои обогащения и запасы в течение 15 лет, снизит его добычу в течение ближайшего десятилетия, вывезет отработанное топливо из страны и изменит назначение реактора Арак, отложив строительство новых реакторов на 15 лет. Иран также согласился предоставить беспрецедентный доступ инспекторам ООН – в основном, на неограниченный срок, но с повышенной проверкой элементов своих ядерных операций в течение 25 лет. Он также ограничит ядерные исследования в течение восьми лет и отложит разработку любого ядерного оружия и сопутствующие исследования на неопределённый срок.

Взамен, другие стороны переговоров согласились на уменьшение санкций, когда будет внедрён план. США даже удалось заключить сделку по оружию, ограничивающую поставки обычного оружия на пять лет и баллистических ракет минимум на восемь лет. Это не настолько быстрый сдвиг, как мог надеяться Иран, также как и не столь окончательный демонтаж ядерных мощностей Ирана, как могли желать американцы. Но для обеих сторон это, возможно, наиболее рациональная золотая середина, на которую мы могли надеяться.

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Реакция в мире



Как вы можете себе представить, сделка вызвала смешанные реакции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал сделку как историческую ошибку, которая позволит Ирану сделать ещё больше для финансирования доверенных конфликтов в регионе и будет делать всё, чтобы удовлетворить свои злые амбиции. Большинство республиканцев в Америке, похожее разделяют его пространные высказывания. Спикер Палаты Представителей Конгресса США Джон Бонер, например, начал рассматривать соглашение, как одобрение терроризма, спонсируемого государствами, признак американской слабости и провал в достижении настоящей цели стопроцентного окончания любого будущего иранской бомбы. (У Конгресса будет 60 дней, чтобы одобрить или отклонить сделку, или ничего не делать, но у Обамы будет возможность наложить вето на отклонение). Представители Республиканской партии в надежде на победу в президентских выборах 2016 года уже выбрали крик Бонера в качестве основной отправной точки для разговоров, чтобы очернить сделку, на которую ушли месяцы.

Почему это всё чертовски важное событие

Устранение источника конфликта между Ираном и Западом и открытие туризма и торговли радикально изменит диалог между всеми вовлечёнными государствами. Это справедливо и в том, что когда санкции будут отменены, будет очень трудно привести их в движение в обратном направлении, что означает, что это открытие является, в каком-то роде, постоянным развитием. Как только сделка достигнет первого уровня имплементации, мы увидим основной передел мирового энергетического рынка, ближневосточной политики и иранско-западной дипломатии. Кого бы вы ни считали «победителем» в этих переговорах, но надо признать, что только что мы стали свидетелями того, как пишется история.

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