Всё, что вы когда-либо хотели узнать о татуировках на пенисах

Лет 15 назад ЛиДжи решил, что его член будет выглядеть лучше, будучи украшенным коброй. «Если я смогу вытерпеть тату у себя на члене и все это увидят, – поведал он мне по телефону во время поездки домой в Нью-Джерси, – они будут знать, что у меня хватило на это духу. А ещё – что у меня хватает на это смелости. Этого, возможно, хотят другие люди, но они не могут вытерпеть эту боль».

ЛиДжи был увлечён этой идеей, но не смог найти тату-салон, готовый помочь ему исполнить мечту. В качестве компромисса он вытатуировал себе змею прямо над членом, хвост которой спускался в сторону его достоинства. Но шли годы, а мысль о татуированном члене никак не шла ему из головы. Он нашёл в Нью-Йорке несколько салонов, готовых ему подсобить, но все они хотели дополнительную оплату за особенность работы. В конце концов, во время отпуска во Флориде в прошлом году он нашёл заведение, готовое выполнить такое тату без накрутки.

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ЛиДжи получил 14 шевронных полос, начинающихся у хвоста змеи, или линии роста его лобковых волос, и спускающихся прямиком к концу его члена. Спустя месяцев шесть с момента первого пятичасового сеанса он решил сделать ещё одну прямо под головкой, чтобы было 15 штук для ровного счёта.

«Все, едва это завидев, спрашивают, было ли больно и нужен ли был стояк в процессе набивания, – поведал мне ЛиДжи. – Разумеется, было больно, и нет, стояк не был нужен». Тем не менее, при эрекции у ЛиДжи между полосами немного многовато места.

Художник-татуировщик Люк Уэссман полностью покрыт чернилами; есть у него татуировка и на члене – надпись «HubbaHubba». Она у него уже лет 15. «В то время, в юности, я думал, что это круто, забавно – говорит он. – Я сократил количество вариантов до «badabing» и «hubbahubba» и сделал «hubbahubba». У моего приятеля, который набил себе такое, значится «vavavoom».

Он сказал, что в процессе набивания тату было ничуть не больнее, чем в случае с любой из прочих его татуировок, но в жужжании иглы ниже пояса было нечто странное. «Дело было скорее в настрое, чем в боли, – говорит он. – Это зона, в которой совсем не хочется ощущать боль. Я только помню, как странно и неловко это было».

Конечно, присущая висячему пенису вялость немного усложняет нанесение татуировки по сравнению с другими частями тела. Как известно каждому, кто посмотрел шоу «Жиголо» от Showtime, у его звезды Ника Хоука большая часть зоны вокруг интимных мест покрыта чёрными чернилами. «Мой художник согласился на это, но мне пришлось это отложить, растянуть и перегнуть через палец, – заявил он. – Сложно отвлечься, когда ты вовлечён в процесс».

И Хоук, и Уэссман говорят, что большой разницы между тем, как выглядит тату во время эрекции и в остальное время, не существует. «Я подумываю о том, чтобы набить под головкой с нижней стороны грим Последнего Воина, и это проблема, – сказал Хоук о том, как это будет выглядеть в возбуждённом состоянии. – Думаю, если растянуть его в процессе, в этом отношении всё будет в порядке. Кстати , я свой пенис прозвал именно так – «Последний Воин».

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Хотя я легко нашёл несколько лиц с рисунками ниже пояса, татушки на членах всё ещё относительно редки. Неофициальный опрос тату-салонов Нью-Йорка обнаружил, что в большинстве своём они не готовы предоставлять эту услугу, а те, кто готовы этим заняться, как обнаружил ЛиДжи, берут «немалую плату». Один художник-татуировщик сказал, что за десять лет работы его ни разу об этом не просили, а владельцы других салонов говорили, что, когда люди звонят с подобными просьбами, это обычно телефонный розыгрыш.

Уэссман также сделал за свою карьеру ровно одну татуировку на пенисе – своему приятелю, который хотел слово «Love» с разбитым сердечком с одной стороны и «Destroyer» с другой. «Эрекция тут однозначно невозможна, но я не думаю, что это у кого-то получилось бы – заявил он. – В то время я попросил его растянуть свой член немного, потому что на нервной почве он сильно сжался. В нём однозначно очень много дополнительного места для растягивания, поэтому, думаю, это важно учитывать. Но если вы не обращаете на это внимание, то тату может получиться кривым или изогнутым. Нужно учесть, что всё это складывается и растягивается на манер аккордеона».

ЛиДжи поведал мне, что хуже всего в процессе было не само нанесение тату, а то, что художник вновь и вновь стирал избыток чернил марлей, из-за чего ему в итоге начало натирать пенис. Тем не менее, он ни о чём не жалеет. «Я всегда очень любил свой пенис, но теперь, когда он полосатый, он нравится мне гораздо больше, – говорит он. – Люди вечно пытаются понять, сколько полос можно втиснуть».

Это также на пользу бизнесу Хоука. «Это заводит почти всех женщин, – говорит он. – Это необычно, а необычность хороша в постели».

Хотя уже проводились исследования психологических причин желания сделать татуировку, ни одно не рассматривало конкретно вопрос о том, почему человек может захотеть сделать себе тату на члене. Поэтому у доктора Вирена Свами, профессора психологии Университета Энглия Раскин, что в Великобритании, проведшего значительные исследования боди-арта, не нашлось никаких однозначных ответов. Тем не менее, кое-какие теории у него всё же были.

«Одной из основных мотиваций сделать татуировку, по крайней мере, в западной культуре, является поддержка ощущения уникальности, – объясняет мне Свами и добавляет, что тату на гениталиях, вероятно, мало связано с сексом. – Однако что делать, если татуировки стали мейнстримом? В США и Западной Европе в настоящее время хотя бы одна татуировка есть почти у половины взрослого населения, а ещё татуировки становятся более видимыми в популярной культуре. Реакцией может, помимо прочего, стать татуировка на менее «традиционных» частях тела: «Тату на руке есть у всех; я сделаю себе тату на пенисе».

Однако эстетические вкусы меняются со временем, и не все мужчины остаются довольны той индивидуальностью, которую обеспечивает татуировка на пенисе. Джейд Филд владеет салоном по выведению татуировок в Мельбурне (Австралия). Когда одному из её приятелей разонравилась татуировка в виде подводной лодки, которая была у него на члене (потому что в ней полно спермы, понимаете?), она предложила свести её бесплатно и выложила сеанс на YouTube. Смотреть ужасно больно.

«Он сел, я сделала ему один шок, и его пенис полностью скукожился. Он спрятался от меня, – рассказывает она. Хотя она и нанесла на ту зону обезболивающий крем, всё равно можно услышать, как он в процессе кричит. – Он всё скукоживался и скукоживался, потому что я его безумно пугала».

К счастью, ему понадобился всего один сеанс лазерной обработки. Филд объясняет, что сведение татуировок лазером работает с лимфатической системой, поэтому если работать с частью тела ближе к лимфатическим узлам, например, с пенисом, результаты всегда лучше. В случае таких мест, как кисти рук или ступни, подальше от узлов, ложиться под лазер приходится несколько раз.

Ни один из тех, с кем я пообщался, не имел опыта нанесения татуировок на яйца, но Хоук об этом подумывает. «Я подумал о возможности набить себе мошонку, но там очень много кожи, так что это однозначно будет проблемой, – заявил он. – И кто знает, как это будет выглядеть в будущем».

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