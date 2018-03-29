Facebook обладает большей властью в Вашингтоне, чем вам кажется. И вот почему

В 2010 году основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг совершил одну из первых попыток лоббирования в Вашингтоне.

Вышло у него плохо.

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Нью-йоркский сенатор Чак Шумер недавно раскритиковал компанию из-за проблем с конфиденциальностью, а Цукерберг пожаловался по телефону сенатору своего родного штата, демократке Барбаре Боксер из Калифорнии.

Однако Цукерберг, которому тогда было лет 25, не особенно разбирался в вашингтонских интригах, как утверждает бывший помощник Боксер. «Он долго пытался объяснить, вдаваясь в технические подробности, почему Чак Шумер неправ, вместо того, чтобы сказать ей, чего он хочет», пояснил бывший помощник. Заскучав сенатор начала просматривать свою электронную почту и готовиться к поездкам, в то время как Цукерберг рассказывал и рассказывал (Боксер заявила VICE News через представителя, что не помнит этого звонка).

Это было тогда.

Восемь лет спустя ожидается, что Цукерберг предстанет перед Конгрессом на фоне крупнейшего политического срача в истории его компании. Сообщается, что сооснователь Facebook согласился в следующем месяце дать показания Комитету Сената по энергетике и торговле; там его будут спрашивать о том, как данные из 50 миллионов профилей на Facebook попали в руки Cambridge Analytica, зарегистрированной в Великобритании фирмы, которая занимается политическим консультированием и выполнила многомиллионный заказ для предвыборной кампании Дональда Трампа.



Между тем, 37 генеральных прокуроров штатов и территорий в понедельник подписали письмо, в котором обратились к Facebook с просьбой отправить им больше информации, так как их «доверие не оправдалось». А Федеральная торговая комиссия начала расследование вероятных нарушений конфиденциальности, которое может привести к выплате штрафов на сумму в несколько миллиардов долларов.

Сейчас перед компанией маячит призрак регулирования конфиденциальности, способный поразить самое сердце её бизнес-модели. «У меня совершенно нет желания зарегулировать [такие компании, как Facebook, Twitter и Google] так, чтобы о них забыли, – сказал сенатор-демократ из Виргинии Марк Уорнер на ужине в честь журналистской премии Robin Toner Prize в Вашингтоне вечером в понедельник. – Но они, выросли из студенческих стартапов в медиагигантов, и не признают, что не бывает подобной власти без ответственности».

МЯГКАЯ СИЛА

По прибытии в Вашингтон Цукерберга поддержит один из самых влиятельных местных лоббистов. В 2010 году, когда Цукер позвонил Боксер, Facebook не имела совершенно никакого влияния в Вашингтоне и тратила на лоббирование всего 250,000 долларов. Сегодня у компании есть профессиональная команда, услуги которой в 2017 году обошлись в 11 с лишним миллионов долларов (Google потратила на лоббирование 18 миллионов долларов, больше, чем любая другая компания в Америке). Facebook потратил эти деньги на то, чтобы повлиять на законодательство по таким вопросам, как раскрытие информации в политической рекламе, сетевой нейтралитет, секс-трафикинг в интернете и иммиграция. И Facebook рассчитывает расширить своё присутствие в Вашингтоне, открыв ещё 11 стратегических вакансий.



Здесь не учитывается ряд других возможных инструментов внесения пожертвований на избирательные кампании, как-то FacebookInc. PAC, которая выплачивает равные суммы обеим партиям и за текущий цикл уже успела пожертвовать 384 072 доллара, и принадлежащая Цукербергу FWD.us, которая потратила не один миллион на способствование реформе иммиграционного законодательства в 2014 году, а в прошлом году потратила на лоббирование в Вашингтоне 1 миллион долларов.

Facebookотказался комментировать свою деятельность в Вашингтоне, лишь процитировав фразу из своего «отчёта об участии в политической деятельности»: «Facebook важно выстраивать отношения с выборными должностными лицами и кандидатами на государственные должности, которые так же, как и мы, поддерживают идеи открытого интернета и культуры новаторства».

«Всякий раз, когда Берни [Сандерс] выкладывает что-то из моего на своей странице на Facebook, я думаю, что обращаюсь к большему количеству людей, чем высказываясь на CNN или MSNBC».

Но лоббирование – это лишь малая толика обширнейшего влияния Facebook в Вашингтоне. Facebook уникален тем, что он превратился в незаменимый политический инструмент для тех самых законодателей, которые подумывают о его регулировании. Даже конгрессмены, которым ещё не встречались работающие на Facebook лоббисты, всё же имеют собственные страницы на Facebook, на которых взаимодействуют с избирателями, и, вероятно, получали консультационные услуги от Facebook в целях оптимизации страниц.

Благодаря влиянию и сложности своей платформы Facebookтеперь играет всё более мощную роль посредника между вашингтонскими политиками и их электоратом.

«Всякий раз, когда Берни [Сандерс] выкладывает что-то из моего на своей странице на Facebook, я думаю, что обращаюсь к большему количеству людей, чем высказываясь на CNNили MSNBC», – заявил член Палаты представителей Ро Кханна из Калифорнии, представляющий часть Кремневой долины и регулярно общающийся с топ-менеджерами Facebook; тем не менее, он сказал, что никогда не занимался лоббированием по какому-то конкретному вопросу. «Возможности организации у него невероятные», – сказал он и добавил, что проводил трансляции на Facebook Live, которые не показывали по телевидению, но которые всё равно посмотрели сотни тысяч людей.

ПУТЬ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Вашингтонская команда компании сделала всё возможное, чтобы обеспечить платформе повсеместное присутствие на Капитолийском холме, предлагая управлениям Конгресса фактически консультационные услуги по созданию собственных страниц, подтверждению их учётных записей и использованию инструментов для отслеживания эффективности рекламы. Также она даёт рекомендации по повышению заинтересованности в постах, по выявлению электората среди посетителей страницы и по использованию других функций, к примеру, Facebook Live, для проведения «собраний общественности». Тамошние управления обращаются по любым вопросам к специальному контактному лицу в компании.

Facebook – не единственная компания, предоставляющая законодателям практическую помощь. К примеру, Delta предоставляет специальный контактный номер для бронирования поездок конгрессменов. Twitter и Snapchat предоставляют аналогичные консультационные услуги конгрессменам, пытающимся говорить с избирателями, периодически наведываясь к ним в офисы и общаясь с их аппаратом. А сотрудничество политиков и технических компаний (в том числе Google) ещё масштабнее во время предвыборных кампаний, когда законодатели выделяют на рекламу миллионы долларов.

В 1860-е годы Western Union (тогда ещё не ставшая технической монополией) создала специальное бюро, которое должно было распространять среди законодателей талоны (называвшиеся «франками») на отправку бесплатных телеграмм, как рассказывает книга «Western Union and the Creation of the American Corporate Order» («Western Union и создание американского корпоративного порядка»). Эта практика сэкономила компании «сумму, во много раз превышавшую стоимость бесплатного обслуживания», как однажды заявил конгрессу её президент Уильям Ортон.

Прямая линия связи с избирателями, предоставляемая Facebook, является для неё источником влияния, не имеющим явных аналогов в Вашингтоне. «Мне на ум не приходит ничего похожего, – заявил об отношениях между законодателями и Facebook Дэн Обл, старший научный сотрудник Центра за ответственную политику, отвечающий за инструменты группы для отслеживания лобби. – Есть и другие примеры отраслей, которые усиленно занимаются лоббированием и от которых также зависят депутаты, – к примеру, авиалинии, которыми те летают домой, и вещательные компании, услугами которых они пользуются во время предвыборной агитации, но это немного другое».

Эта динамика власти настораживает некоторых людей на Капитолийском холме. Несколько директоров по коммуникациям из Конгресса заявили VICE News, что в последние месяцы, пока Facebook увеличивал долю материалов от родных и друзей в своей ленте, они наблюдали снижение пользовательской активности у себя на страницах. Это падение активности показало помощникам, какими последствиями может обладать незначительное регулирование информационного канала.

Тем не менее, большинство из дюжины опрошенных для этого материала помощников конгрессменов не ощущают на себе давления или влияния роли, которую Facebook играет в их работе.

«Я просто не представляю, как бы они играли этими мускулами перед Конгрессом, – сказал Юрий Бекельман, заместитель руководителя аппарата члена Палаты представителей, демократа Марка Такано, а также сооснователь «Цифровой академии», обучающей молодых сотрудников аппаратов демократов цифровым коммуникациям. – Это платформа, и я не представляю себе, как они изменили бы алгоритм, чтобы просто насолить отдельному конгрессмену».

Иллюстрация на обложке: Лесли Ся

Эта статья впервые появилась на VICE US.