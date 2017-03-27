Сказочная свадьба: почему так много людей женятся в Диснейлэнде?

Многие невесты говорят, что они жаждут свадьбы в сказочной стране, но некоторые женщины доводят до крайности свою фантазию принцессы: они женятся в одном из курортов Диснея во Флориде, Калифорнии, Франции, Токио, Гонконге или Шанхае. В 2013 году в торговом издании «Hotel F&B» сообщалось, что за год проводится около 1,500 свадеб в стиле Disney Fairy Tale Weddings. Тенденция стала очень популярной, на помощь женщинам, которые называют себя диснеевскими невестами, приходят подкасты, приложения и свадебные планировщики.

Кто она, типичная диснеевская невеста? Мишель Бауманн, представитель Walt Disney World и Disney Weddings, считает, что такого понятия не существует. «Самое удивительное в Disney’s Fairy Tale Weddings – это то, что мы планируем свадьбы с супружескими парами со всего мира и на любых этапах жизни», – рассказывает она по телефону. «Мы обслуживаем так много пар на каждой из наших четырёх локаций, что «типичной невесты или типичного жениха» просто не существует». Бауманн считает, что многие невесты приходят в Дисней, потому что они следили за Disney Weddings в социальных сетях ещё до того, как обручились. На одной только странице Disney Wedding на Pinterest более 623,000 подписчиков. (Примечание: Disney является инвестором в VICE Media). В статье на Racked Карли Вайзел рассказывает, что после женитьбы в царстве Disney девушка попадает в сестринское общество таких же как она, бывших Disney Brides (диснеевских невест). Они регулярно общаются на DisBoards популярном диснеевском форуме.

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Как говорится в Hotel F&B, первая свадьба в Диснее состоялась в 1991 году. В конце 80-х годов тогдашний генеральный директор Майкл Айснер отправился на свадьбу друга в Японию. Он отметил как много людей прилетели на свадьбу, и подумал, что люди тоже могут летать и в его сказочный парк. Вернувшись в Калифорнию, он взялся за организацию Disney Fairy Tale Weddings.

Айснер был более чем прав, тем более, что сегодня появилось множество субкультур. Бывшая диснеевская невеста Кэрри Хейворд теперь ведёт неофициальный подкаст «Disney Wedding Podcast», который очень любят ветераны диснеевских свадеб. (Она также написала книгу «Диснеевские свадьбы и медовые месяцы», которая считается Библией диснеевских свадеб, как утверждает Racked). Подкаст поддерживает множество тем в вопросах брачных церемоний в Диснейлэнде. Хейворд брала интервью у каждой невесты, от той, про которую упоминали в блоге «Style Me Pretty» (Сделай меня милашкой), до девушки, которая организовала свадьбу в стиле «Красавица и чудовище с привидениями», где также были злодеи из «Звёздных войн» Боб Фетт и Кило Рен. (Disney купил Lucasfilm, компанию, которая владеет правами на Star Wars, в 2012 году). Хейворд считает, что Disney Brides определённо объединяет любовь к Disney magic.

«Считается, что у Disney сервис мирового уровня», – говорит она. «Хотят они принцесс или нет, они знают, что у них будет всё на высшем уровне. Это не будет свадьба в отеле, это не будет свадьба как у их друзей в церковном подвале. Это то, что можно получить только в Диснейлэнде. И если вы уже фанат Диснея, то у вас есть прекрасный шанс отпраздновать это».

Принцесса позирует с Чудовищем в Волшебном королевстве. Фото с Wikimedia Commons.



Хейворд пришла идея сделать свою свадьбу в Диснелэнде, после того как её муж сделал предложение в одном из парков. Сначала она думала, что на курортах Диснея женятся только фанаты Микки. «Я наткнулась на DisBoards, – вспоминает она. «Сначала я была в ужасе, но потом я начала читать отчёты о поездках, в которых девочки рассказывали о своих свадьбах, и поняла, что эти люди – нормальные. Они большие поклонники Диснея, и я начала понимать, что может быть красивая и традиционная свадьба и в Диснее».

После изучения цен на различные типы свадеб Хейворд обнаружила, что свадьба в Walt Disney World во Флориде может стоить треть цены на такую свадьбу в Лос-Анджелесе. Свадьбы в Диснейлэндах бывают разных форматов. Как утверждает Racked, пара может заплатить 650 долларов, чтобы проехаться в Ford A или 13,000 долларов, чтобы сказать «да» в бальном зале Золушки. Хейворд считает, что средняя свадебная церемония в Диснейлэнде начинается с отметки в 13,000 долларов, но можно сделать свадьбу и за всего лишь 2,500 долларов.

Специальная команда планировщиков, которые работают в Диснейлэндах, организовывают каждую свадьбу. Хейворд ссылается на лёгкость планирования событий, а не на любовь к мультфильмам, как самое большое преимущество свадьбы в Диснейлэнде. «Дисней – это как супермаркет, где есть всё. Полное обслуживание, универсальный магазин, вы можете заказать сколь угодно много или сколь угодно мало, но всё будет сделано для вас на высшем уровне», – сказала она. Они берут на себя все рутинные и скучные вопросы, такие как столовые приборы и лампы высокой температуры, а вы просто выбираете забавные и приятные вещи, например цветы». Бауманн также отмечает невероятную лёгкость работы со специализированной командой, которая организовывает события на высоком уровне: «Мы называем это «Быть гостем», это позволяет паре быть гостями на своей свадьбе».

Цена зависит от того, что невеста решила включить в свою свадьбу. Хейворд решила сделать церемонию со вкусом. «Мы сделали свадебную вечеринку в частном месте в Эпкоте, чтобы можно было смотреть фейерверки», вспоминает она. «Наши гости были просто потрясены. Они думали: «О, это будет настоящая дрянная свадьба. Микки собирается жениться на тебе?» Одни клише. Когда они пришли, у нас не было никаких персонажей. У нас была такая свадьба, что люди, которые видели наши фотографии, спрашивали, неужели наша свадьба была в Италии».

Конечно, если невеста действительно хочет свадьбу с тематикой Дисней, вариантов уйма. «У [Дисней] есть королевская карета Золушки, или Фея-Крёстная придёт на вашу свадьбу, или придёт Великолепная Пятёрка (Микки, Дональд, Плуто, Минни и Гуфи)», – говорит Хейворд. «Я брала интервью у людей, которые поженились перед замком Золушки и потратили 200,000 долларов. Одна девушка, у которой я брала интервью, заказала на свадьбу 37 персонажей». Однако, есть грань которую Дисней не переходит: «Микки Маус не обслуживает, а также он не может быть, если подаётся алкоголь», – говорит Хейворд. «Они фактически прекращают подачу алкоголя, если у вас есть герои на свадьбе». Даже знаменитости начинают участвовать в свадебных мероприятиях Дисней: автор и бывшая звезда Girls Next Door Холли Мэдисон приехала на стеклянной карете на свою свадьбу в 2013 году, устроенную в Диснейленде после работы. Она вышла замуж возле замка Спящей красавицы, а затем гости поехали на Пиратов Карибского моря.

Что делает свадьбы Диснея такими особенными? То, что ни одна свадьба не повторяется. «[Все] говорят, что гости были в восторге от их свадьбы, и говорят, что это самая необычная свадьба, на которую они когда-либо были», – говорит Хейворд. «Я думаю, что главное заблуждения состоит в том, что все думают, что если вы выходите замуж в Дисней, то это будет ребячество, не модно, антифеминистская свадьба. На самом деле, у вас может быть любая свадьба в Дисней, какую только захотите!»