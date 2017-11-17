ФБР – Студент более 90 раз менял свои оценки с помощью высокотехнологичного хака

Вместо того, чтобы потратить свое время на учебу, провернуть ограбление в стиле боевика “Миссия невыполнима” или смыться, бывший ученик Университета Айовы, как утверждается, создал длинную высокотехнологическую аферу с целью списывания на университетских экзаменах, и вляпался в два федеральные обвинения в хакерстве.



Согласно сообщениям Associated Press, в конце прошлого месяца федералы арестовали Тревора Грейвса за использование сложной схемы мошенничества, которая якобы включала установку вредоносного программного обеспечения на компьютеры университета и собрание ключей профессоров, которые использовали их. Грейвс, бывший борец в Университете Айовы, обвиняется в установке так называемых шпионских устройств на компьютерах, которые находились в университетских классах и лабораториях, а также в использовании их для записи всего, что печатали профессора, включая их пароли.

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Программное обеспечение «Кейлоггер» перехватывает команды, которые клавиатура посылает на компьютер, записывая каждый раз, как только пользователь нажимал клавишу. ФБР считает, что сбор учетных данных преподавателей позволил Грейвсу украсть предварительные экземпляры экзаменов, а также получить доступ к системе аттестации университета и к почтовой системе.

В течение двух лет Грейвс более 90 раз менял свои оценки, а также предоставлял свои услуги еще как минимум пятерым другим студентам. Согласно AP, информацию, собранную с кейлоггеров, он использовал для получения несправедливого преимущества во многих своих занятиях, включая бизнес, инженерию и химию.

Согласно сообщениям Daily Iowan, схема мошенничества была разоблачена в декабре 2016 года, когда профессор заметил, что без её одобрения у ряда студентов были изменены оценки. Профессор уведомил сотрудников ИТ-отдела университета, которые обнаружили, что по меньшей мере четыре разных студента изменили свои оценки, а несколько учетных записей преподавателей были взломаны, поэтому затем они проинформировали об этом полицейских.

После этого ФБР начали собственное расследование, опросив нескольких учеников и выявив Грейвса в качестве преступника. Сообщается, что в квартире Грейвса агенты обнаружили кейлоггеры и флэш-накопители, на которых содержались копии тестов, а также переписка с другими одноклассниками, в которой они обсуждали детали данной аферы. Университет Айовы отметил, что потратил около 68 тысяч долларов на расследование нарушений и на укрепление своих систем защиты информации.

Схема Грейвса далека от оригинала, однако это то, к чему ФБР относится очень серьезно. Ранее в этом году кейлогерры были обнаружены в Карлтонском университете в Канаде, а в январе 21-летнего парня из Вирджинии признали виновным в разработке программного обеспечения кейлоггера, которое использовалось для наблюдения за более чем 16 000 человек. Теперь Грейвсу предъявляются два федеральных обвинения в компьютерном взломе, в результате которых его могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.