Фейковые новости на самом деле мелочь?

С возвращением в «Не выношу правду», нашу колонку, рассматривающую последние семь дней фейковых новостей и фальшивок, распространившихся благодаря интернету.



С тех пор как фейковые новости стали пугалом для всей Америки, то есть примерно с середины ноября 2016 года, научный мир пытается документально зафиксировать и оценить количественно причины и последствия этого явления. На этой недели трое политологов опубликовали анализ особенностей потребления новостей среди людей, голосовавших в 2016 году. Некоторые результаты были вполне ожидаемыми: «Почти 6 из 10 посещений веб-сайтов с фейковыми новостями приходились на 10% американцев, предпочитающих сведения из самых консервативных источников».

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Есть в исследовании, впрочем, и такое необычное наблюдение: «чаще всего веб-сайты с фейковыми новостями посещают люди, которые потребляют наиболее актуальные политические новости, и существенного снижения этого показателя у наиболее политически осведомлённых индивидов не наблюдается». Иными словами, независимо от того, правый вы или левый, фейковые новости в основном потребляют ненасытные фанаты новостей, причём (что, возможно, ещё важнее), они являются лишь небольшой частью сбалансированного новостного рациона, в котором есть куда более здоровые составляющие. Возможно, именно поэтому в заголовке New York Times сообщалось о том, что исследование признало: фейковые новости активно потребляют, но влияние у них «низкое». Впрочем, это довольно сомнительный вывод.

Если говорить только о выборах-2016, то свести к минимуму воздействие фейковых новостей возможно. Но стоит лишь оглядеться вокруг, как становится очевидно, что что-то сильно не так: приверженцы плоской Земли, по-видимому, набирали силу весь прошлый год, хотя Земля круглая. «Пиццагейтеры» продолжают находить новые восхитительные способы докучать публичным лицам. Возможно, и нет явной причинно-следственной связи между этими явлениями и трэшевыми веб-сайтами с фейковыми новостями вроде The Last Line of Defense, на которых исследование и сосредоточилось, но это не значит, что они не связаны.

Как я говорил на прошлой неделе, широкое распространение лжи, поддерживающей чьи-то пристрастные убеждения, по-видимому, является симптомом некоей более масштабной проблемы (или созвездия проблем) в США. Хотелось бы мне, чтобы то исследование могло меня успокоить, но этого не произошло.

Как бы то ни было, вот кое-что из вранья за эту неделю:





Шоколад на грани исчезновения

Согласно статье, вышедшей на этой неделе в Business Insider, «шоколад исчезнет через 40 лет». Материал разошёлся быстро, произведя эффект разорвавшейся бомбы (как и аналогичный материал в Washington Post три года назад), так как шоколад – из тех продуктов (вроде бекона), одержимость которыми люди имитируют, чтобы казаться забавными или интересными. К счастью, сладкоежки всего мира могут поберечь нервы для более страшных новостей. Шоколад, скорее всего, ещё долго никуда не денется.

Коротко говоря, в этом тексте опасности изменения климата преувеличиваются. В нём цитируются реальные (и совершенно жуткие) истории, случившиеся несколько лет назад, о тропических заболеваниях, которые поражают какао, и о том, как изменения климата сокращают площадь земель, на которых можно возделывать эту культуру. На самом деле здесь просто неудачный заголовок, а порой этого уже достаточно, так как люди, как правило, не читают статей полностью, а то и не переходят по ссылке на сам материал.

Производители какао действительно сталкиваются с проблемами из-за изменений климата, и, как отметил Business Insider, учёные работают над преодолением этих трудностей вместе с компаниями-производителями шоколада. Однако, как отмечено в материале Post 2014 года, посвящённом этой проблеме, в значительной степени проблема здесь заключается в чрезмерном спросе. «К 2020 году, как предупреждают двое изготовителей шоколада, потребление шоколада может вырасти до 1 миллиона метрических тонн, то есть увеличиться более чем в 14 раз; к 2030 году, по их мнению, дефицит может составить 2 миллиона метрических тонн». Хотя это и вскрывает серьёзные вопросы о доступности дешёвого шоколада в долгосрочной перспективе, нигде нет совершенно никаких доказательств, позволяющих предположить, что в мире на самом деле закончится шоколад.

Трампу очень хочется смотреть бои горилл по телевизору

«The Gorilla Channel» («Канал горилл») – новейшее творение Pixelated Boat, популярного аккаунта в Twitter, пожалуй, в первую очередь известного благодаря мему Milkshake Duck. Boat создал этот фейковый отрывок из книги в четверг, и теперь он является распространённым (и, пожалуй, долговечным) мемом Twitter. Вот тот самый твит:



Wow, this extract from Wolff’s book is a shocking insight into Trump’s mind: pic.twitter.com/1ZecclggSa — pixelatedboat aka “mr tweets” (@pixelatedboat) January 5, 2018

«В свою первую ночь в Белом доме, Президент Трамп пожаловался на поломку телевизора в его спальне, поскольку он не показывал «канал горилл». Трамп кажется имел представление, что существует канал, показывающий ничего кроме контента о гориллах, 24 часа в сутки.

Чтобы успокоить Трампа, сотрудники Белого дома смонтировали несколько документальных фильмов о гориллах в одну непрекращающуюся видеоленту, которая транслировалась в спальню Трампа с помощью на скорую руку возведенной передающей мачты на Южной лужайке. Однако Трамп был недовоен созданным каналом, бормоча, что тот «скучный», поскольку «гориллы не дерутся».

Сотрудники вырезали все эпизоды из документальных фильмов, на которых гориллы бьют друг друга, и, на конец, президент был доволен. «В некоторые дни он может смотреть канал о гориллах по 17 часов без перерыва, – сообщил мне инсайдерский источник. – Он стоит на коленях перед телевизором, его лицо в четырех дюймах от экрана, и он говорит им подбадривающие вещи, по типу, «то, как ты ударил эту другою гориллу, было хорошо». Я думаю, он считает, что гориллы могут слышать его.»

Представляете? Целый канал, на котором показывают только горилл, и только для президента. На самом деле, благодаря моим коллегам по VICE News, этого и представлять себе не надо. Он в буквальном смысле существует уже сейчас.



Из-за очевидных шуток в Twitter, которые принимают за правду, можно схлопотать блокировку аккаунта, как это случилось с корреспондентом VICE Крэнгом Т. Нельсоном, когда этот пользователь притворился воинствующим леваком, занимающимся свержением правительства. Однако, как признал Boat, этот формат шуток чуть более непритязателен – это существовало ещё как минимум в 2014 году, когда автор и корреспондент VICE Калеб Хортон твитнул фейковый отрывок из книги Лины Данэм, а пользователи Twitter с правыми взглядами поверили, что он настоящий.

Сейчас этот алгоритм уже прекрасно известен: 1) Выступить в социальных сетях с неким откровением, столь невероятным в своей глупости, что, ей-Богу, ни один разумный человек ни за что бы в него не поверил, ни в коем случае. 2) Заиметь немалое количество фанатов, которые читают ваши посты и вполне вас «понимают». 3) Сделать так, чтобы эти фанаты поделились курьёзом со своими подписчиками (которые, увы, могут вас и не «понимать»). 4) Некоторые из этих вторичных реципиентов шутки (как, например, Фархад Манджу из New York Times) будут сбиты с толку, так как пост получает массу репостов, в том числе и от людей, считающих, что это правда. 5) Бинго: дурачьё покупается на вашу очевидную шутку и сходит с ума. 6) ЛОЛ.

Некоторые смеются. Другие забивают себе сбитые с толку мозги новой ересью из интернета. Делает ли мир лучше то, что мы танцуем этот вечный танец? Оставлю решать это вам, дорогой читатель.

Трамп не знает, кто такой Джон Бейнер

Фейковый отрывок Pixelated Boat якобы был взят из новёхонького откровения администрации Трампа, «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Огонь и ярость: в Белом Доме Трампа) авторства Майкла Вулффа. В книге полно, на первый взгляд, откровенных мнений инсайдеров о компетентности (или некомпетентности) главнокомандующего. Откровения в «Огне и ярости», опубликованные в пятницу, стали весьма популярными ещё до того, как бумажные экземпляры книги оказались в магазинах. Рекламные отрывки были настолько провокационными, что к середине недели уже поссорили Дональда Трампа и бывшего советника Белого Дома Стива Баннона.



Многие журналисты уже обратили внимание на ошибки в книге – порой очевидные, такие, которые заметил бы любой умелый фактчекер. И это – только после прочёсывания разделов, опубликованных ещё до выхода книги. Вот один очевидный пример: Вулфф заявил, будто Трамп сказал, что не знает, кто такой Джон Бейнер (бывший спикер Палаты представителей), хотя Трамп играл с Бейнером в гольф. По меньшей мере один информатор Вулффа, помогший ему в работе над книгой, отрицает, что сказал приписанное ему Вулффом.

Да, в самом деле, люди часто заявляют, что их неправильно процитировали, когда общественность бурно реагирует на то, что они, скорее всего, сказали. Сам Вулфф утверждает, что приведённые в книге цитаты самых серьёзных шишек (например, президента) будут подкреплены аудиозаписями. Кроме того, нехудожественные книги (в том числе и очень важные, к примеру, Руководство по публикациям Американской психологической ассоциации) иногда отправляются в печать с ошибками, которые приходится исправлять в последующих изданиях.

Трамп и его союзники обозвали бы эту книгу «фейковыми новостями» независимо от её достоверности. Также стоит заметить, что имеющийся в книге более общий тезис о неподготовленном президенте, которому не доверяет собственный секретариат, признают правдивым некоторые из наиболее сведущих людей в Вашингтоне. В то же время, небольшие, но явные ошибки в публицистической книге могут вызывать у людей недоверие к более масштабным выводам. Книжка, разумеется, не ошибается на 100 процентов, но в данном случае, пожалуй, трудно понять, что в ней следует воспринимать всерьёз, но не буквально.

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