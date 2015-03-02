Женское обрезание становится всё более популярным в Малайзии

Я встретила 19-летнюю Саяхеру Атика в торговом центре. Она часто проводит выходные в большом торговом центре Куала-Лумпура, как и большинство других девушек её возраста. Но, как она сама утверждает, она отличается от других девушек. Саяхера является ярким современным представителем малайской культуры: она приветствует зарубежный капитализм и в то же время строго следует местным правилам ислама. И как она с гордостью сообщает мне, это также означает, что она сделала себе обрезание.



19-летняя Саяхера Атика (в центре) со своими друзьями возле торгового центра Куала-Лумпур.

«Мне сделали обрезание, потому что этого требует ислам», говорит она. Она использует малайское слово ваджиб, что означает религиозный долг во имя Аллаха. Саяхера знает, как женское обрезание воспринимается на Западе, но не согласна с тем, что некоторые считают эту процедуру негуманной. «Я не думаю, что это вредно», говорит она. «Это защищает девушек от добрачного секса, а также снижает их половое влечение. Но я не уверена, что это всегда работает», она хихикает, когда говорит это.

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Женское обрезание, как вы знаете, включает в себя хирургическое удаление части или всего клитора женщины, что классифицируетсяВсемирной организацией здравоохранения как Повреждение Женских Половых Органов (ПЖПО). ПЖПО не имеет никаких медицинских показаний и не несётникаких выгод для здоровья. Более того, в бюллетене ВОЗ говорится, что это «отражает глубокие корни неравенства между полами и представляет крайнюю форму дискриминации в отношении женщин». В 2012 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, в которой назвала обрезание у женщин «нарушением прав человека» и призвала народы запретить эту практику.



Мать и дочь стоять в зале ожидания в частной клинике GlobalIkhwan. Женщины со всего региона посещают Исламскую клинику, где ПЖМО проводится регулярно.

Несмотря на то, насколько жестоким является обрезание, большинство мусульманских женщин, как и Саяхера, проходят эту процедуру в Малайзии. Исследование 2012 года, проведённое доктором Мазтах Далуи, профессором в Университете Малая факультета Социальной и превентивной медицины, показало, что 93 процентов женщин-мусульманок уже сделали обрезание. Далуи также установила, что процедура чаще выполняться обученными медицинскими работниками в частных клиниках, а не традиционными практиками обрезания, которых называют Ма Bidans.

Далуи утверждает, что вариант женского обрезания в Малайзии является менее агрессивным и травматичным, чем некоторые виды обрезания, которые практикуются в других странах. Она говорит, что зачастую производится инъекция в клиторальный капюшон, проводится процедура у девочек в возрасте от одного года до шести лет. Однако, я обнаружила, что более травматичные методы также широко распространены.

Акушер и гинеколог доктор Мигхилиа из частной клиники GlobalIkhwan, которая находится в городе Раванг, к северу от Куала-Лумпур, призналась, что иногда она выполняет более радикальные манипуляции с иглой или ножницами. «Я просто беру иглу и отсекаю верхнюю часть клитора, но очень маленькую часть», говорит она. «Всего лишь один миллиметр».



Доктор Мигхилиа демонстрирует, как она выполняет обрезание у женщин ножницами.

ПЖПО не запрещено в Малайзии, хотя государственные больницы не могут выполнять такие операции. В 2009 Комитет по исламским религиозным делам Национального совета Малайзии постановил, что женское обрезание обязательно для всех мусульманских женщин, если нет противопоказаний.

Это не означает, однако, что все малазийцы поддерживают постановление. Саярифатул Адибах, старший сотрудник по программы Сёстры Ислама, группы по защите прав местных женщин, настаивает на том, что sunat (обрезание на малазийском языке) ни разу не упоминается в Коране. Она считает, что популярность обрезания происходит из более консервативной интерпретации ислама.

«Раньше – это было частью культуры, но теперь, из-за постоянного процесса исламизации, люди просто всё относят к исламу», говорит она. «И если вы здесь скажите, что что-то связано с религией, люди просто слепо будут следовать этому».

Адибах считает, что обрезание стало распространяться так активно в обществе в 2012 году, когда Министерство здравоохранения объявило, что разработало основные принципы для реклассификации этой процедуры из категории исключительно народной и традиционной в медицинскую категорию. Она полагает, что это вводит людей в заблуждение, они думают, что это полезно с точки зрения медицины и здоровья. «Когда выпустили инструкции и внесли процедуру в перечень медицинских манипуляций, для людей это стало означать, что это надо делать, хотя никакой пользы для здоровья в этом нет», заявила она. (Министерство здравоохранения не ответило на многочисленные просьбы прокомментировать этот вопрос).

ЮНИСЕФ, Международной конфедерации акушерок и Международная федерация гинекологии и акушерства, а также другие международные организации обозначили, что такая «медканизация» этой процедуры является тревожным сигналом.

Но, многие малазийцы считают, что международные организации не должны рассказывать как жить. «Проблема с Западом состоит в том, что они позволяют себе давать советы и обсуждать», сказал Абдул Хан Рашид, профессор медицинского колледжа. «Кто, черт возьми, они такие, чтобы рассказывать нам что делать, а что не делать? Многие женщины делают это в частных клиниках в безопасных условиях, но если сделать эту процедуру нелегальной, обрезание будут делать неофициально».



Доктор Ариза Мохамед является известным членом Исламской медицинской ассоциации Малайзии, и она оправдывает религиозными правилами

В Малайзии врачи защищают практику, хотя и осуждают подобные практики в других странах. «Мы против того, что происходит в других странах, таких как Судан», сказала доктор Ариза Мохамед, акушер-гинеколог больницы KPJAmpangPuteriв Куала-Лумпуре. «Процедуры, которые проводятся у нас существенно отличается от того, что проводится в Судане», добавила она. «Тем более, что обрезание и повреждение женских половых органов существенно отличаются между собой».

Фотграфии Thomas Cristofoletti

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