Знакомьтесь: девушки, которые охраняют китайских миллионеров

Ли Венжинг, ей 24 года, телохранитель, она демонстрирует ушу (вид китайских боевых искусств) в пятизвёздочном отеле на окраине Пекина, которым владеет её босс. Все фото автора.

В чёрной облегающей кожаной куртке в шипами на плечах, кожаных штанах и сапогах на высокой платформе, Ли Венжинг больше похожа на убийцу из фильма-боевика, чем на тайного телохранителя. Экс-чемпионка мира по кикбоксингу как раз обходила свою территорию – пятизвёздочный отель, которым владеет её босс в восточном пригороде Пекина, когда я подошёл к ней. Вокруг ходят клиенты отеля в халатах, а в мраморном вестибюле слышны приглушённые звуки песни Simon& Garfunkel «Soundsofsilence».

«Когда я нахожусь с моим боссом дома, я могу не придерживаться официального стиля в одежде», отметила она, её волосы были собраны в высокий хвост. «В рабочее время, на встречах и других мероприятиях, я одеваюсь более женственно. Я представляюсь как секретарь, так что никто не знает, что я телохранитель».

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После знакомства с Ли меня заинтересовали фотографии женщин Амазонской гвардии кровавого ливийского деспота Муаммара Каддафи. Женщины-воины гвардии одновременно охраняли лидера, а также прислуживали в качестве гарема, чем постоянно привлекали к себе много внимания во всём мире. Фотографии китайских девушек-телохранителей в купальниках во время их тренировок вызвали подобную реакцию в прессе.

Женщины-телохранители стали такими популярными в Китае не просто потому, что они женщины. Более двух миллионов миллионеров в Китае (стране, которая занимает второе место после США по количеству миллионеров) предприниматели, актеры и другие представители элиты начали заказывать частные услуги телохранителей, так как с 2010 года частные охранные фирмы в Китае получили официальный статус. Женщины в этом бизнесе – это как секретное оружие, поскольку женщины-телохранители не выглядят устрашающими силачами и могут выдавать себя за помощников или партнёрш по танцам. Тем более, богатые клиентки часто обращаются за услугами телохранителей именно к женщинам, так как это не вызовет непристойных сплетен и слухов в случае, если телохранитель работает круглосуточно.

Мисс Го, которая ведёт антикварное шоу на Центральном телевидении Китая, разделяет это мнение. Она время от времени пользуется услугами телохранителей компании Yunhai Elite Security, учебный центр которого находится в Пекине. «Телохранитель – незаменимый человек, даже визажиста или помощника легче заменить, чем телохранителя», сказала она. В апартаментах комплекса, где живёт Го в северном пригороде Пекина, свободные витрины ещё не заполнены магазинами, но макет вывески бутика обуви «Jamay Choo» и магазина «Y-Eleven» свидетельствуют о прозападных взглядах застройщика. «С одной стороны можно сказать, что сейчас лучшее время в истории Китая, но с другой стороны, это и худшее время», сказала мне, Го. «Я хочу верить, что каждый человек прекрасен и великодушен, но я не настолько наивна».

В ответ на растущий спрос всё больше молодых девушек, многие сразу после колледжа, становятся телохранителями и приезжают в учебные центры, такие как Yunhai, чтобы совершенствовать свои боевые навыки и этикет. Их привлекают высокие зарплаты и стабильность, учитывая нестабильность соревнований по боевым видам искусства, а также желание избежать низкооплачиваемой работы в офисе.

Ли, телохранитель, впервые приехала в Yunhai в 2010 как ветеран боевых искусств, она хотела найти применение своим боевым навыкам. «Я хотела использовать свой потенциал по максимуму», сказала она мне. «Если бы я стала просто обычным служащим, я бы не смогла этого добиться. К тому же, в этом бизнесе крутятся хорошие деньги». После окончания подготовки Ли начала работать на Yunhai, которая также работает в качестве частной охранной фирмы и обслуживает состоятельных китайских клиентов и высокопоставленных гостей. Сегодня Ли зарабатывает около 40 000 юаней ($6,500) в месяц, это очень высокая заработная плата, примерно в десять раз выше средней заработной платы в городах Китая.

Ма Цзэн, студентка Yunhai Elite Security, практикует разоружение потенциального преступника.

Обучающий центр Yunhai занимает небольшое здание недалеко от аэропорта Пекина. Когда я приехал, меня встретил Синь Ян, президент школы и бывший китайский военный инструктор боевых искусств, который согласился провести мне экскурсию. Когда я увидел 20 с лишним молодых студентов, трое из которых были девушки, которые живут в общежитии на территории центра, я вспомнил как мы ездили на каникулы в средней школе. Оббитый мягкими матами зал для тренировок был увешен фотографиями солдат и бойцов, а также воинственных героинь из видеоигр. На улице сушились качаны китайской капусты, из них потом делали традиционные для северо-востока Китая соленья, их подают в качестве закуски.

Все студенты Yunhai проходят тщательный отбор, чтобы попасть на программу подготовки телохранителей. Они оплачивают проживание и питание, а инструктаж и обучения проводится бесплатно. Ежедневно ранним утром студенты центра бегают три мили, затем занимаются разными видами боевых искусств: кун-фу, кикбоксинг, ушу спарринг. Во второй половине дня студенты нарабатывают навыки, например, как безопасно вести клиента к или от автомобиля.

Студенты одной группы прослушивают инструкции вместе, хотя у всех них разный уровень подготовки. По этой причине, продолжительность программы обучения варьируется от ученика к ученику. Многие только недавно прибыли в Yunhai и будут продолжать заниматься в течение всего года.

В тот день, когда я приехал в Yunhai, студенты учились как подавить и деморализовать нападающего, который вооружён всеми возможными видами оружия, от кинжала до штурмовой винтовки АК-47. Инструктор, Лу Кингсин, продемонстрировал технику взятия под контроль агрессора, который вооружён топором, и как заставить его перерезать самому себе горло.

Позже, площадь зала для тренировок частично освободили от матов, и я наблюдал как под руководством учителя этикета Дин Цзя две студентки, пошатываясь на трёхсантиметровых каблуках, учились тому, как балансировать и удерживать вертикальное положение в экстренных ситуациях. «Учится правильно ходить на каблуках – это неотъемлемая часть подготовки», объяснила Ма Цзэн, худенькая, 20-летняя, румяная студентка, которая раньше работала на текстильной фабрике. «В правильной ходьбе и осанке выражается уважение к клиенту».

Преступления с использованием оружия – редкие случаи в Китае, отчасти потому, что достать оружие сложно. «Согласно китайского законодательства, ни один человек не имеет права на ношение оружия, в том числе телохранители», сказал мне Син. «Учитывая это, необходимо иметь хорошую технику кунг-фу, навыки наблюдения, методы защиты, и быструю реакции в условиях опасности».

Но некоторые телохранители Yunhai на самом деле имеют оружие, «ручка самообороны», которую разработал сам Синь. Она сделана из чёрного алюминия с заострением на одном конце, похоже, ею можно легко проткнуть жизненно важные органы. «Это ещё и массажёр!», сказал Синь, массируя мне тупым концом точки расслабления на моей руке.

Я продолжал наблюдать за тренировкой и видел, как Ма безжалостно наносила удары по своему мнимому противнику, который оказался парень из их группы. Она издавала короткие крики с каждым ударом, в то время как её противник старался держать свои руки в обороне. День был длинным, обучение утомительным, и я спросил Ма, почему кто-то выбирает такую работу своей профессией. «Я очень горжусь, когда я могу защитить своего клиента и сделать так, чтобы он чувствовал себя в безопасности, потому что это демонстрация своих способностей», сказала она мне. «Это означает, что мои усилия были потрачены не зря».

Документальный материал про женщин-телохранителей проекта VICE Series скоро появиться на VICE Global.