Саентология борется за своё существование в Объединённом Королевстве

Активисты Анонимус ошиваются возле входа в поместье Сент-Хилл. Фото с Wikipedia

Поместье Сент-Хилл – это не совсем обыкновенная достопримечательность Британии. Во-первых, несмотря на то, что одна из частей выглядит как норманнская крепость (круглые цилиндрические башенки и слегка заостренные окна, которые можно увидеть в комиксах об Астериксе), всё это было достроено в 1968 году. Во-вторых, в центре стоит статуя человека, несущего щит с символом, который вы можете увидеть на плакатах во время собраний движения «Анонимус». В-третьих, здесь всегда было полно саентологов.

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Сент-Хилл – последний великий бастион саентологии в Объединённом Королевстве. Первоначально поместье было построено в небольшом городке Западного Сассекса, известном как Ист Гринстед в 18 столетии, а в 1959 году его купил Рон Хаббард. Он решил сделать поместье головным британским офисом саентологии. И это место стало Меккой для последователей философии Хаббарда, которых теперь, говорят, около 10 млн. человек (с этой цифрой спорят все, кто не является саентологом).

«Сегодня парковка возле Сент-Хилла, как правило, пустует. Там ветер гуляет», – говорит Джон Атак, бывший саентолог, автор книги «Кусочек синего неба» (A Piece of Blue Sky) и разрушитель системы верований Хаббарда. Я бы даже сказал, что снизился и уровень преследования тех, кто критикует – я могу заверить вас в этом».

Джон Атак. Фото Лизи Атак

Атак несколько раз подвергал сомнению цифры, демонстрирующие количество членов, которые выдавали самые известные саентологи. Он сказал мне: «Саентология никогда не была чем-то большим в Объединённом Королевстве. Последняя перепись показала чуть больше, чем 2000 членов. На международном уровне речь идёт, пожалуй, о 25 000 членах».

Я вырос возле Ист Гринстеда – города, который представляет средний класс в Англии. Здесь находятся Вестминстер Николаса Соамса, внука Уинстона Черчиля, а ближайший сетевой супермаркет расположен почти в десяти милях. Будучи ребёнком, мне приходилось играть в регби в клубе, игровое поле которого находилось через дорогу от Сент-Хилла. Мы слышали о саентологах (и мормонах) в этих местах, но не помню, чтобы это было чем-то большим, чем болтовня ксенофобов, которая иногда сопровождала наплыв американцев. До того, как здесь побывали Том Круз и Джон Траволта, на чужестранцев никто особо не обращал внимания.

Но раньше Сент-Хилл был шумным международным центром саентологии. Атак жил здесь с 1975 по 1977, потом снова с 1982 по 1983 год.

«В то время здесь было людно. 180 сотрудников и около сотни студентов, – поведал он мне. Но, не смотря на еженедельную службу, не было никаких нареканий к церкви. Еженедельная служба проводилась в пустой комнате, но её нужно было признавать в качестве религиозной».

В Ист Гринстед приезжали сотни саентологов (по словам Атака, в основном, из Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Израиля), и город начал привлекать последователей схожих духовных направлений. Ист Гринстеду больше было бы к лицу, если бы посетители приезжали посмотреть на красивую деревянную улицу 14-го столетия или посетить местный магазинчик кофе, владельцем которого был Питер Андре, но годами городок оставался известен в Объединённом Королевстве как центр саентологии, мормонства, опус деи и розенкрейцерства.

В Лондоне, похоже, саентологи не приняли тот факт, что количество их последователей уменьшилось. За последнее десятилетие они открыли на Тоттенхам Корт Роад, рядом с собором Святого Павла, свою главную церковь, а также Центр Дианетики и Саентологии. Эти два сооружения находятся между магазинами цифрового радио и б.у. штативов, и по задумке здесь должно быть тихое место для рефлексий и получения знаний.

В дверях меня приветствует вежливый молодой блондин с сильным северным акцентом. Он ведёт меня по трём видео-комнатам, и в каждой выставлены экземпляры «Дианетики» Хаббарда на всех языках – от арабского до зулусского; потом предлагает мне чай и кофе. Я очарован. Настолько очарован, что даже сажусь на диван, чтобы посмотреть документальный фильм о жизни Лафайета Рональда Хаббарда.

Центр Дианетики и Саентологии на Тоттенхам Корт Роад. Фото с Wikipedia

Нужно отметить, что на этот момент я здесь единственный человек. Каждый, кто проходит мимо, рассказывает что-то о центре. Кто-то кидает какую-то мерзкую фразочку, кто-то цитирует Сауз Парк (SouthPark), но никто не заходит. Возможно, именно поэтому мой новый друг такой приветливый: все дни он проводит в пустом музее среди информационных видео, которые повторяются будто кошмарный День сурка. По всей видимости, ему приятно хоть с кем-то поболтать.

Ирэн Трапп, личный секретарь Рона Хаббарда на время, когда он останавливался в Сент-Хилле, рассказывает мне свою историю с видео-экрана. Это роскошная пожилая дама, которую покорил «Рон» и его дорогие стулья. Есть что-то печальное в том как Ирэн почитает этого человека в пустоту комнаты.

Сент-Хилл совсем не тот, каким он был во времена Ирэн. Я поговорил с жительницей Ист Гринстеда о том, что она думает об этом месте. Она вспоминает ежегодную «Средневековую ярмарку» и концерты скифлов, которые проводились во времена, когда саентологи знали как повеселиться на отличной вечеринке. В конце она сказала, что я похож на «восприимчивого» и предостерегла, чтобы меня не засосало.

Но что могло меня засосать? Человек в центре был очень дружелюбным, он из тех, кто починит ваш принтер бесплатно, но здесь нет ничего в чём можно активно участвовать. Я спросил его о первых шагах к просветлению. Он задумался, будто его никто никогда об этом не спрашивал: «Может, попробуете пройти наш бесплатный личностный тест?».

Вопрос 1: Вы делаете бездумные замечания или обвинения, о которых потом сожалеете? Да, делаю.

Вопрос 88: Если бы мы вторглись в другую страну, вы бы сочувствовали честным людям этой страны? Кто «мы»?

Вопрос 92: Вы медленно кушаете? Конечно.

Вопрос 98: Вы бы применили телесное наказание к десятилетнему ребёнку, если бы он отказался вас слушать? Стоп, что?

Такой тест церковь саентологов использует, чтобы определить, смогут ли вас спасти их системы очищения, или вы недостаточно дисциплинированы.

Изображение того, во что верят саентологи из Сауз Парк

«Думаю, что сочетание «Сауз Парк» и «Анонимус» сделала невозможным набор потенциальных адептов из представителей молодого поколения», – говорит Атак, размышляя о последней переписи в Объединённом Королевстве. «Добавьте к этому широкий доступ к материалам на нескольких сотнях профильных сайтов, и вы поймёте, что большинство людей просто кивнут головой и уйдут».

Один из таких сайтов, «Operation Clambake» – анти-саентологическая организация, у которой столько приверженцев, что они даже сделали свою страницу в Википедии. Я спросил у её основателя, норвежского активиста Андреаса Хелдад-Ланда, почему он считает, что саентология потерпела крах в Объединённом Королевстве.

«Саентология нацелена на Вселенную, но её сетей достаточно только для того, чтобы поймать несколько рыбок», – говорит он, немного смущаясь. «Но можно многого достичь даже с несколькими рыбками, если встретишь правильных людей».

Организация Хелдад-Ланда захватила внимание такими себе «ботанами-адептами интернета», как он это сам называет. И он уверен, что именно здесь саентология прострелила себе ногу. «Они проиграли большую и самую важную битву: интернет», – говорит он. Для большинства людей джин уже выпущен из бутылки, и они вряд ли на это всё поведутся».

Выслушав истории Атака и Хелдад-Ланда, а также посетив самые унылые в Объединённом Королевстве места сосредоточения саентологов, не могу не посочувствовать британским саентологам. Возможно, это странная корпоративная иерархия, которая касается якобы реальной, правильной и серьёзной религии, но, прежде всего, это впечатлительные люди, которые верят в то, что им говорят. Они отвечают на вопросы личностного теста, осознают, что являются жалкими смертными, и слушают проповеди, что единственный путь перестроить себя – в саентологии. Думаю, им нужно посочувствовать, а не порицать. Это не просто их бред, придуманная религия не более нелепа, чем любая другая придуманная религия.

Саентология всегда мало подходила для Объединённого Королевства. Этот феномен больше подходит для богатых загорелых американцев, которым всю жизнь говорили, что они могут стать кем угодно, если они потратят достаточное количество денег. Это совсем не тот мир, которому принадлежала Ирэн Траппс, или бедные экскурсоводы из Центра Дианетики.

Сент-Хилл может быть головным офисом саентологии в Объединённом Королевстве, но в этом нет ничего особенного. Подстриженные газоны, спокойные пруды и интерьеры Трэвэлоджа заброшены и забыты нацией, которая больше не может смириться даже с умеренным протестантизмом. А большинство из так называемой старой гвардии, в том числе Ирэн Трапп, уже померли, забрав санетологию с собой в могилу.

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