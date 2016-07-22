Финансовые эксперты рассказали нам, насколько невыгоден Университет Трампа был для студентов

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Если бы Дональд Трамп был всего лишь бывшим застройщиком и нынешней звездой реалити-шоу, обладающей привычкой впутываться в судебные процессы, новость о том, что на его бизнес по проведению семинаров на тему «как быстро разбогатеть» жалуются в нескольких судах за то, что это якобы едва завуалированное мошенничество, не была бы важнейшей новостью национального масштаба. Но поскольку Трамп – вероятный кандидат в президенты от республиканцев, каждая деталь того, что могло бы быть относительно привычным судебным поединком из-за Университета Трампа, ныне привлекает пристальное внимание.

Бывшие ученики Трампа уже засветились в рекламной кампании, обвинив кандидата в обмане простых людей, а когда в связи с приказом судьи, вынесенным в начале этой недели, обнародовали сотни страниц судебной документации (в том числе изобличительные показания сотрудников трамповского университета), Хиллари Клинтон и прочие недруги Трампа радостно ухватились за шанс выставить потенциального президента подлым аферистом.

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Возможно, важнее показаний сотрудников являются правила работы Университет Трампа за 2010 год, раскрывающие тактику продаж с использованием психологического давления, которую сотрудники Университета использовали для привлечения студентов, а также ознакомительная версия финансовых рекомендаций из тех, которые предоставлялись начинающим инвесторам. Руководство заявляет продавцам, что среди студентов нужно поощрять использование кредитных карточек для самостоятельной оплаты курсов (самый дорогой из которых стоил 35000 долларов), а также заявляло, к примеру, следующее: «Если продавец снизит на 10000 долларов цену на самую затрапезную недвижимость, на которой вы рассчитываете заработать 20000 долларов, почему бы не пользоваться кредитными карточками?» и «Уточните у вашего налогового юриста, как можно взять денег взаймы у собственного пенсионного счёта для финансирования инвестиций в недвижимость».

Действительно ли пользование кредитными карточками и деньгами с пенсионного счёта для покупки недвижимости является здравой инвестиционной стратегией? Насколько сильно вводит в заблуждение клиентов подобная презентация? Чтобы выяснить это, VICE пообщался с несколькими финансовыми экспертами, которые прежде всего заявили, что основной принцип трамповского университета (якобы на недвижимости можно разбогатеть) недалёк от истины.

«При надлежащем анализе, инвестиции в недвижимость – это один из наиболее распространённых способов, которым обычные люди могут нажить богатство на долгое время, – говорит в беседе с VICE Сэм Доген, опытный финансист с 13-ти летним стажем, энтузиаст недвижимости и популярный блогер. – Суть в том, что недвижимость ловит волну инфляции и является частью компонента инфляции наряду с ценами на продукты и энергию. Инфляция – одна из наиболее мощных экономических сил, которая почти всегда встаёт на дыбы».

«Множество людей построили успешную карьеру в недвижимости, начиная с малого и собирая недвижимость по чуть-чуть там и сям, – добавил Дуглас Эбби, преподающий курс по инвестициям в жилую недвижимость в бизнес-школе Стэнфорда. – Чтобы инвестировать в недвижимость, не нужно быть богатым. Это неплохая идея, и она не является рискованной по сути своей, если не перегружаться долгами, если не брать в кредит слишком много».

Проблема в том, что продавцы из трамповского университета как будто бы поощряли людей заниматься именно таким рискованным привлечением кредитных средств: любая инвестиция, ради которой вы влезаете в долг по кредитной карточке, должна прекрасно окупиться в будущем, чтобы того стоить.

«Средняя процентная ставка по кредитной карте составляет около пятнадцати процентов, а это больше средней годовой прибыли знаменитого Уоррена Баффета, – объяснил Доген. – Кроме того, даже если вы вносите солидные двадцать процентов, всё равно кредитные средства перевешивают в пропорции пять к одному. Снижение стоимости недвижимости на десять процентов подразумевает сокращение вашего взноса наличными при покупке в кредит на пятьдесят процентов».

Методичка трамповского университета также рекомендовала унижать людей, которые слишком много колеблются, за чрезмерную осторожность. Также она гласила, что людям в плохом финансовом положении следует говорить, будто курс предлагает быстрое решение их проблем. «Срочность пропорциональна боли, – гласит сценарий. – Проблемы – это как здоровье. Чем болезненнее проблема сейчас, чем выше потребность в незамедлительном решении. А чем сильнее боль, тем более они будут готовы платить за быстрое решение. Должно быть достаточно больно!»

Однако Эбби, преподаватель из Стэнфорда, заявил, что такой взгляд на инвестиции в недвижимость ошибочен. «Никому, кто покупает недвижимость, не следует стремиться к быстрому выигрышу, – говорит он VICE. – Это просто не очень подходящий для этого бизнес».

По словам Догена, аналогичная по успешности стратегия быстрого обогащения – это «отправиться в Вегас и поставить всё на чёрное».

Возможно, хуже всего то, как продавцам из трамповского университета рекомендовали наводить студентов на мысли о задолженности по кредитным картам как о чужих деньгах. Ник Клементс, бывший менеджер по кредитным картам в Barclays и основатель сайта Magnify Money, посвящённого финансовому образованию, назвал это «ужасным заблуждением».

«Задолженность можно использовать – и она использовалась Дональдом Трампом – для обогащения, – заявил он VICE. – Но это совершенно другой вид задолженности, и уравнивать их попросту неправильно».

В пример он привёл человека, который берёт в кредит 100 долларов для покупки здания с процентной ставкой в 2 процента. Если получить 5 долларов арендной платы, получается 3 доллара прибыли. Иными словами, вы берёте деньги в кредит, чтобы её получить. Пока цены растут, а рынки не «проседают», вы богатеете.

«Но в этом случае люди бы брали кредиты под высокие проценты по кредитным картам с целью покупки образования в Университете Трампа, обладающего низкой ценностью, – заметил Клементс. – Это, пользуясь языком Дональда, «плохая сделка».

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