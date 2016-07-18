Если мы хотим найти инопланетян, нам нужно спасти телескоп Аресибо

Более половины столетия астрономы сканируют космос в поисках инопланетной жизни, и они не просто ни фига не нашли, а они в принципе даже не исследовали места, где могут тусоваться инопланетяне. И это не оттого, что они мало пытаются. Скорее, существует намного больше мест, где нужно искать.

К счастью для людей, которые занимаются поиском инопланетного разума (SETI), технологии телескопов так сильно продвинулись за последние десятилетия, что некоторые астрономы полагают, что мы осуществим первый контакт с инопланетянами в течение 20 лет. Частично, такие успехи стали возможными, благодаря самым важным инструментам в исследованиях SETI: обсерватории Аресибо.

Videos by VICE

Аресибо – это радиотелескоп, который на сегодняшний день является самым крупным в мире, как минимум, до того времени, когда заработает китайский огромный телескоп FAST в конце этого года. И начиная с 1960-х годов, он давал астрономам возможность искать инопланетян так далеко в космосе, как ни один другой телескоп. Аресибо также используется для исследований атмосферы нашей планеты и для охоты на гигантские астероиды, которые могут столкнуться с Землёй. Но сейчас существует риск, что Аресибо закроется навсегда, что может нанести серьёзный урон поискам инопланетной жизни.

Расположенный в джунглях Пуэрто-Рико, Аресибо изначально был построен для слежки за пусками советских ракет. Но когда он заработал в 1963 году, то в основном использовался для изучения атмосферы Земли и небесных объектов. В 1974 году Карл Саган и его коллега Фрэнк Дрейк использовали Аресибо для послания первого сообщения от имени человечества на ближайшее скопление звёзд под названием М13. Сообщение содержало информацию о человеческой ДНК и номер нашей системы, а также пиксельные картинки человека, нашей солнечной системы и самого телескопа Аресибо.

“Если мы потеряем Аресибо, мы потеряем около двух третей объёма галактики, которые мы можем исследовать” — Эрик Корпела

На сегодняшний день Аресибо похож на гигантское ухо Земли, которое слушает сообщения, посланные внеземной жизнью. Пока он, в основном, подхватывает космический шум со звёзд и межзвёздные газы. В Институте SETI, неприбыльной организации, занимающейся поиском инопланетной жизни, сравнили это с поиском станции на радио: в основном, оно статично, но когда слышишь музыку (в данном случае, сообщение на модулированных радиоволнах), ты знаешь, что нашёл радиостанцию.

Аресибо позволяет исследователям заглянуть в космос дальше, чем любой другой телескоп, и он может сканировать бóльшие участки неба, чем большинство новейших радиотелескопов. Меньшие телескопы больше подходят для исследования потенциальных мест, где может быть инопланетная жизнь, но исследователям нужно сканировать большие участки, чтобы обнаружить интересные места, для чего им и нужен Аресибо.

«Если мы предположим, что у инопланетной жизни есть некий технологический уровень, и они могут передавать сигнал на определённое расстояние, то сможем мы их видеть или нет, зависит от размера телескопа, который мы используем», – рассказывает Эрик Корпела, директор SETI@home, проекта, который позволяет любому пользователю пожертвовать неиспользованную мощь своего компьютера для анализа информации Аресибо. «Если мы потеряем Аресибо, мы потеряем около двух третей объёма галактики, которые мы можем исследовать, используя все другие телескопы, которые сейчас работают».

Проблема в том, что поиск инопланетян – не дешёвое удовольствие. Несмотря на пользу Аресибо, сокращения бюджета ставят существование обсерватории под угрозу, начиная с 2006 года, когда Национальный научный фонд (NSF) рекомендовал урезать бюджет Аресибо с 10 миллионов долларов до 4 миллионов в промежуток с 2007 по 2011 годы. Без альтернативного источника финансирования это могло вынудить обсерваторию закрыться.

К счастью, поддержка нескольких американских политиков (в том числе, Хиллари Клинтон, давнего друга охотников за инопланетянами) и ведущих научных учреждений помогло собрать финансирование и отсрочить закрытие обсерватории ещё на несколько лет. Но почти каждый год с того времени NSF угрожает закрыть Аресибо.

“Аресибо мог бы иметь большую прибыль, будучи парком развлечений, но это не то, мы бы хотели дать”, — Роберт Керр

Эти страхи снова возобновились в мае, когда NSF заявило о своём намерении осуществить оценку деятельности Аресибо на окружающую среду. Эта оценка будет касаться последствий изменения метода финансирования телескопа: финансирование обсерватории совместно с частными организациями для целей науки; финансирование обсерватории совместно с частными организациями для целей обучения; закрытие научной деятельности с сохранением объектов («консервирование»), или полное закрытые и демонтаж обсерватории. (Также существует вариант продолжения финансирования обсерватории, но многие учёные думают, что это маловероятно).

Другими словами, в ближайшие несколько лет грядут изменения в управлении обсерватории Аресибо, и её бюджете. Вопрос в том, приведут ли эти изменения к закрытию обсерватории.

Хотя NSF может урезать финансирование, не похоже, что они полностью закроют объект. Обсерватория расположена на вершине известнякового гребня, и демонтаж объекта обойдётся приблизительно в 100 млн долларов. Поэтому существует два наиболее вероятных варианта: продолжать деятельность Аресибо за счёт частных средств или закончить все научные работы и, по существу, превратить телескоп в музей.

«Частный интерес может стать на пути научных исследований, – говорит в интервью VICE Роберт Керр, бывший директор Аресибо. – И да, Аресибо мог бы иметь большую прибыль, будучи парком развлечений, но это не то, чего мы бы хотели».

В прошлом году «BreakthroughListen», инициатива SETI располагающая пожертвованием в 100 млн долларов от российского миллиардера Юрия Милнера, предложила обсерватории контракт на 2 млн долларов в обмен на использование телескопа. Но по словам Керр, это инвестиционное предложение было использовано NSF для получения собственного финансирования от обсерватории.

Так как контракта от «Breakthrough» было недостаточно для поддержания деятельности обсерватории, сделка не состоялась. Разногласия по поводу финансирования от «Breakthrough» заставили Керра уйти в отставку с поста директора обсерватории в ноябре прошлого года.

Но, по словам Франциско Кордова, нового директора Аресибо, «сейчас рассматриваются все варианты финансирования».

Кордова твёрдо уверен, что закрытие Аресибо «не неизбежно», но оценка воздействия на окружающую среду от NSF вызвало большое возмущение в научном сообществе, где угрозу закрытия обсерватории воспринимают как гибель объекта. И, по словам Керра, «для Аресибо на данный момент всё выглядит печально».

Многое зависит от того, что покажет оценка воздействия на окружающую среду от NSF, завершение которой намечено на весну следующего года. Даже если спасение Земли и всего, что на ней находится, от полного уничтожения в следствии столкновения с гигантским астероидом – это не ваша забота, все остальные из нас ждут телефонного звонка от внеземных цивилизаций, и будет хреново, если телефонная станция отключится до того, как зазвонит телефон.

Следите за новостями Дэниела Оберхауса в Твиттер.